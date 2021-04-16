穿梭柏林大街小巷，瘋狂足球迷每晚開著「街友巴士」在寒冬送暖

今（2021）年柏林冬天格外嚴寒，疫情嚴峻的防疫規範讓許多無家可歸的街友無法像往年一樣入住收容所。一名瘋狂的在地足球迷，號召同隊球迷，連續兩週每晚開著巴士尋覓街友可能躲藏的隱密角落，發放數百份熱湯、麵包與保暖衣物；更犧牲自己的聖誕假期，帶街友入住青年旅館，度過溫暖的聖誕夜。

連著幾年的暖冬，今年冬天柏林罕見飆起大雪，某一晚氣溫降到零下15度。湯瑪斯（Thomas）躲在動物園火車站旁角落不停哆嗦，因為罹癌掉了20公斤的他，骨瘦如柴，身上披著毯子還是覺得冷。這時一個高壯的男人走了過來，問他要不要載他去開放給街友的青年旅館，湯瑪斯拒絕了，那人遞給他一個電話號碼，「如果你有需要就打給我。」

「他救了我。」穿著一身皮夾克、體面皮鞋的湯瑪斯說。那晚他遇到的是開著「湯巴士（Suppenbus）」的安德烈（André Ruschkowski）。去（2020）年11月、12月起，柏林氣溫不斷驟降，他與志工們每週沿著柏林各大火車站，尋著路邊躲在暗處取暖的街友；除了發放食物跟物資，聖誕節前夕，他更發想，希望能讓街友入住旅館，不必在街頭度過聖誕夜。

安德烈回憶，那天晚上他看見氣色不佳的湯瑪斯，直覺他需要幫助，雖然被拒絕了，但他也不勉強。結果第二天就接到湯瑪斯求助電話，聲音氣若游絲，趕緊接他入住柏林東火車站（Ostbahnhof）旁的「A&O青年旅館」。

足球迷的狂熱夢

留著一頭長髮的安德烈，受訪時俐落地紮起小馬尾，他身上穿著藍色背心，上頭有柏林赫塔（Hertha BSC）足球隊的隊徽，和巴士上的圖樣一模一樣。

安德烈是該隊的死忠球迷，自從1992年第一次踏進奧林匹克體育館，也就是赫塔隊的主場館，自此每場主場比賽都到場加油，加上客場比賽，算算至今已經現場看了400、500場球。

2015年德國爆發難民潮，超過百萬名來自敘利亞、阿富汗、伊朗等國的中東難民湧進德國，柏林臨時將廢棄機場滕普爾霍夫（Tempelhof Airport）的機棚，改建為巨大的難民營。

安德烈當時的工作，是在難民營裡教難民孩子踢足球。他在Facebook讀到許多德國人對於難民的不堪咒罵，「有人罵說，政府為難民做了這麼多，對德國的街友卻什麼也沒做。」那時他覺得這些人的言論簡直狗屁不通，但仔細想想，他自己又替街友們做過什麼？

拉年輕人一起幫助街友

2016年的聖誕夜半夜兩點，一名街友正躺在柏林薫藍街（Schönleinstrasse）地鐵站裡的長凳上呼呼大睡，一群年紀介於16到21歲的年輕難民，放火燒了街友放在一旁的衣物，幸好路人機警，趕緊將火勢撲滅，街友並無大礙。

「這群年輕人沒有考慮到縱火的下場，他們不是壞人，只是出於無聊。我就想我可以發起一項計畫，讓年輕人對街友有更多同理心。」安德烈夥同一家青年俱樂部的成員，每個月一起煮一鍋熱湯，和兩名年輕人，在薫藍街地鐵站附近的幾個大站，免費發放熱湯，持續幾年不間斷，一直到去年疫情爆發。

「（因為防疫規範）我們沒辦法再一起下廚」，正好一個朋友告訴他，柏林一家做外燴的餐廳，每天替學童製作3000份餐點。他與對方聯繫，該餐廳也大氣回應，每週可以額外提供200、300份餐點給街友，一毛錢也不收。

網路募資，街友過溫暖聖誕夜

吃的問題解決了，安德烈想為街友做得更多。疫情間他曾與球迷為赫塔旗下的傳統小酒館（Kneipe）募款，度過疫情危機。其中一家得知安德烈的計畫，願意每週免費提供好幾大桶的熱茶、咖啡；一家位於柏林東北部潘科區（Pankow）的麵包店，在網路上看見這項活動，主動聯繫安德烈，免費提供數百個新鮮出爐的小圓麵包。

不僅如此，赫塔足球隊更提供一台球隊小巴，並全額支付每趟任務的油錢。就這樣，每週四傍晚，安德烈與兩名志工開著小巴，沿著不同的路線，隨機看見路邊有街友，便停下問他們是否需要熱食、保暖物資？一整夜忙碌下來，結束時已經是半夜一、兩點。

不僅如此，安德烈更動員赫塔足球俱樂部3萬5000名成員的網絡，發起網路募款，希望能讓街友們，在聖誕假期至少在旅館能住上三晚，享受柔軟的被褥、熱水澡與一整夜的暖氣。

「我原本以為最多能募到500歐元，結果才12月就募到3000歐元。」他們最初打電話給柏林數十家旅館，希望能提供床位，但紛紛被拒絕。一直問到「A&O」才出現轉機。

這家旅館原本是據點遍佈德國、捷克、丹麥、波蘭、匈牙利等國的連鎖青年旅館，因為新冠疫情生意大受影響，轉而開放部分床位，與柏林協助街友的組織「卡魯納（Karuna e.V.）」、「城市使命（Stadtmission）」合作，提供街友在這個冬天短暫居住。

柏林原本有多家規模不一的街友收容所，但由於防疫規範，避免病毒可能傳播，收容處所不能再像過去一間住滿數十人，因此能容納的名額大幅緊縮，街友們大受衝擊。

旅館願包容 盼疫情快過去

包括湯瑪斯在內，安德烈親自轉介的街友超過50人。每人享有一間單人房，費用由募得款項支付。他坦承，並非每次都平安無事，有次旅館打電話警告他，不准某位街友再度入住。

旅館那天等到下午兩點都不見對方來退房，打開房門才發現，「他過度吸食海洛英，怎麼都叫不醒，房裡還有用過的針頭。」

還好，這樣的例子算是少數，大多數的人都照常退房。安德烈並不嚴格要求入住的街友得不菸不酒，「但不要在房裡抽，帶給旅館困擾。」採訪當天，他和志工帶了一整箱手作小蛋糕，上頭以藍色筆寫了「Danke（謝謝）」，親手送給旅館當天櫃檯值班人員，「這段時間給他們惹了不少麻煩，謝謝他們的包容。」

柏林的天氣已漸漸回暖，酷寒的冬天已經過去，安德烈的湯巴士仍會繼續馳騁在大街小巷，「助人為善，我希望每天入夜躺在床上，知道自己已盡力而為，這對我來說是最重要的。」

志工手上捧著送給「A&O青年旅館」的手作小蛋糕，感謝旅館提供床位的街友入住｜Photo Credit: 黃文鈴 提供

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航