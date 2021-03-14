美軍退將投書：美將劃出「動武紅線」，當中包括「中國武力進犯台灣」

美軍退役將領詹姆斯．史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）日前投書媒體，指美國總統拜登（Joe Biden）的國安團隊，將為總體戰略態勢探究各式各樣選項；軍事部分的要素之一，就是設定美國將以軍事手段回應的「紅線」，其中包含「中國武力進犯台灣及離島，包括經濟封鎖台灣，或對台灣公共基礎設施與機構發動大規模網路攻擊。」

（中央社）曾任北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization, NATO）盟軍最高指揮官的美軍退役將領詹姆斯．史塔伏瑞迪斯撰文指出，美國總統拜登的國安團隊，已設定將以軍事行動回應的一連串紅線，包括中國以武力進犯台灣及離島。

史塔伏瑞迪斯是NATO第16位盟軍最高指揮官，也是塔弗茲大學（Tufts University）佛萊契爾法律暨外交學院（Fletcher School of Law and Diplomacy）第12位院長。他的軍旅生涯大部分時間戍守在太平洋地區，新作《2034：下一場世界大戰的小說》（2034: A Novel of the Next World War）最近剛出版。

Photo Credit: Penguin Press 《2034：下一場世界大戰的小說》書封

他3月7日投書《日經亞洲》週刊（Nikkei Asia），指出最近華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）刊登的專文〈更長電報〉（The Longer Telegram），為美軍在東亞各地的全新部署提供了重要線索。這篇文章詳述美國因應中國的戰略。

史塔伏瑞迪斯指出，美國新任總統拜登領導下的政府，是否會全面採納文中敘述的積極態勢，還有待觀察，但已認真考慮相關要素。

他說，由德高望重的亞洲事務老手康貝爾（Kurt Campbell）等眾多專家率領的美國新任國家安全會議（National Security Council），將為總體戰略新態勢的軍事部分探究各式各樣選項。

史塔伏瑞迪斯指出，軍事部分的要素之一，就是一連串美國將以軍事手段回應的「紅線」。

這些紅線當中，與台灣較為相關的為「中國武力進犯台灣及離島，包括經濟封鎖台灣，或對台灣公共基礎設施與機構發動大規模網路攻擊。」

史塔伏瑞迪斯表示，美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）的戰略、作戰和戰術團隊，正擬訂美軍部署的新方案，相關新選項將送呈國防部，作為新任部長奧斯汀（Lloyd Austin）的全面「態勢評估」之一。

他說，另在美中戰略脈絡下，陸戰隊將堅決鎮守海洋，並且能夠航行至南海海域，深入中國賴以防禦的島鏈之內。

史塔伏瑞迪斯指出，一旦深入至此，陸戰隊將動用武裝無人機、網上攻擊能力、戰力強大的特種部隊「陸戰隊突襲兵」（Marine Raiders）、防空飛彈，甚至獵殺艦艇的武器，以攻擊中國海上軍力，甚攻擊共軍的陸上作戰基地。比如中國在南海的軍事化人工島礁就是具有吸引力的攻擊目標，而在本質上，這就是海上游擊戰。

他說，美國國防部尤其希望，英國和法國等北約盟國也能參與其中。最近在比利時布魯塞爾舉行的北約國防部長會議，的確針對北約因應中國軍力不斷擴增所能扮演的角色，進行了磋商。

史塔伏瑞迪斯指出，美國久而久之也將希望能勸使澳洲、紐西蘭、印度、日本、韓國、新加坡與越南參與此類軍事部署行動。美國整體海上戰略態勢的基礎是建立一個全球海上聯盟，以對抗中國人民解放軍的高戰力部隊。

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責任編輯：朱家儀

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