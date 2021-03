美軍退將投書：美將劃出「動武紅線」，當中包括「中國武力進犯台灣」

美軍退役將領詹姆斯.史塔伏瑞迪斯(James Stavridis)日前投書媒體,指美國總統拜登(Joe Biden)的國安團隊,將為總體戰略態勢探究各式各樣選項;軍事部分的要素之一,就是設定美國將以軍事手段回應的「紅線」,其中包含「中國武力進犯台灣及離島,包括經濟封鎖台灣,或對台灣公共基礎設施與機構發動大規模網路攻擊。」

(中央社)曾任北大西洋公約組織(North Atlantic Treaty Organization, NATO)盟軍最高指揮官的美軍退役將領詹姆斯.史塔伏瑞迪斯撰文指出,美國總統拜登的國安團隊,已設定將以軍事行動回應的一連串紅線,包括中國以武力進犯台灣及離島。

史塔伏瑞迪斯是NATO第16位盟軍最高指揮官,也是塔弗茲大學(Tufts University)佛萊契爾法律暨外交學院(Fletcher School of Law and Diplomacy)第12位院長。他的軍旅生涯大部分時間戍守在太平洋地區,新作《2034:下一場世界大戰的小說》(2034: A Novel of the Next World War)最近剛出版。

Photo Credit: Penguin Press 《2034:下一場世界大戰的小說》書封

他3月7日投書《日經亞洲》週刊(Nikkei Asia),指出最近華府智庫大西洋理事會(Atlantic Council)刊登的專文〈更長電報〉(The Longer Telegram),為美軍在東亞各地的全新部署提供了重要線索。這篇文章詳述美國因應中國的戰略。

史塔伏瑞迪斯指出,美國新任總統拜登領導下的政府,是否會全面採納文中敘述的積極態勢,還有待觀察,但已認真考慮相關要素。

他說,由德高望重的亞洲事務老手康貝爾(Kurt Campbell)等眾多專家率領的美國新任國家安全會議(National Security Council),將為總體戰略新態勢的軍事部分探究各式各樣選項。

史塔伏瑞迪斯指出,軍事部分的要素之一,就是一連串美國將以軍事手段回應的「紅線」。

這些紅線當中,與台灣較為相關的為「中國武力進犯台灣及離島,包括經濟封鎖台灣,或對台灣公共基礎設施與機構發動大規模網路攻擊。」

史塔伏瑞迪斯表示,美軍印太司令部(U.S. Indo-Pacific Command)的戰略、作戰和戰術團隊,正擬訂美軍部署的新方案,相關新選項將送呈國防部,作為新任部長奧斯汀(Lloyd Austin)的全面「態勢評估」之一。

他說,另在美中戰略脈絡下,陸戰隊將堅決鎮守海洋,並且能夠航行至南海海域,深入中國賴以防禦的島鏈之內。

史塔伏瑞迪斯指出,一旦深入至此,陸戰隊將動用武裝無人機、網上攻擊能力、戰力強大的特種部隊「陸戰隊突襲兵」(Marine Raiders)、防空飛彈,甚至獵殺艦艇的武器,以攻擊中國海上軍力,甚攻擊共軍的陸上作戰基地。比如中國在南海的軍事化人工島礁就是具有吸引力的攻擊目標,而在本質上,這就是海上游擊戰。

他說,美國國防部尤其希望,英國和法國等北約盟國也能參與其中。最近在比利時布魯塞爾舉行的北約國防部長會議,的確針對北約因應中國軍力不斷擴增所能扮演的角色,進行了磋商。

史塔伏瑞迪斯指出,美國久而久之也將希望能勸使澳洲、紐西蘭、印度、日本、韓國、新加坡與越南參與此類軍事部署行動。美國整體海上戰略態勢的基礎是建立一個全球海上聯盟,以對抗中國人民解放軍的高戰力部隊。

延伸閱讀:

新聞來源:

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:羅元祺