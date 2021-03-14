緬甸示威至少12死，文人政府領袖誓言推翻軍政府：「這是國家最黑暗時刻，而黎明即將到來」

昨（13）日為緬甸1988年「8888民主運動」33週年，許多民眾上街靜坐抗議。然而軍警卻朝抗議的示威者開火，造成多人喪命及受傷。緬甸文人政府臨時領袖曼溫凱丹（Mahn Win Khaing Than）13日透過臉書發表首次公開演說，除誓言藉革命推翻軍政府，也表示「這是國家最黑暗時刻，而黎明即將到來。」

美國國務院則表示正努力嘗試聯繫上翁山蘇姬及其他被拘留的人，希望能確認其健康和安全等資訊。

（中央社）目擊者和媒體表示，緬甸安全部隊昨日殺害至少12名示威抗議者，同時平行的文人政府臨時領導人，同日透過臉書首次對民眾發表演說，誓言訴諸革命推翻發動政變奪權的軍事執政團。

目擊者告訴《路透社》，警方在緬甸第二大城瓦城（Mandalay）朝靜坐抗議的示威者開火，造成5人喪命和多人受傷。緬甸媒體報導，中部城鎮卑謬（Pyay）有一人遭擊斃，商業首都仰光有2人在警方開槍時喪生，仰光晚間也有3人喪命。

在卑謬鎮，目擊者表示，安全部隊先前阻止救護車馳往救援傷者，導致其中一人死亡。中北部巧克鎮（Chauk）也有一名卡車司機，遭警方開槍擊中胸部喪生。

緬甸援助政治犯協會（Assistance Associationfor Political Prisoners）表示，對於2月1日軍方發動政變奪權表達不滿的國內各地示威抗議，迄今已逾70人遭殺害。

軍政府經營的《緬甸廣播電視台》（MRTV），於晚間新聞廣播中形容示威抗議者是「罪犯」，但未詳加說明。

美國、印度、澳洲及日本領導人，12日舉行「四方安全對話」（Quad）視訊會談，並發表聲明矢言協助緬甸恢復民主。

此外，緬甸遭罷黜文人政府臨時領袖曼溫凱丹，也在13日首次發表公開演說。

與全國民主聯盟（NLD）大部分資深幹部一起逃亡的曼溫凱丹，透過臉書向大眾發表演說時表示：

「這是國家最黑暗時刻，而黎明即將到來。」

代表遭罷黜緬甸國會議員的緬甸聯邦議會代表委員會（Committee forRepresenting Pyidaungsu Hluttaw, CRPH），上週任命前國會議長曼溫凱丹為代理副總統。CRPH正力促國際社會承認平行的文人政府為緬甸的合法政府。

CRPH已宣布，它打算創立聯邦制民主，且領導人一直在會晤緬甸規模最大族裔武裝組織的代表，它們已在全國各地掌控大片領土，部分武裝組織已許下支持承諾。

曼溫凱丹說：「為了成立聯邦制民主，這是因各種專制壓迫受苦數十年的所有族裔弟兄真正渴望的，這場革命是匯集我們所有努力的一個機會。」

他的演說獲得數千名臉書追隨者發表認同留言，其中一名網友寫道：「繼續努力總統先生！您是我們的希望，我們全都挺您。」

緬甸軍方先前已宣告CRPH為非法組織，且任何涉及者將會被控叛國罪名，而叛國可判處死刑。

CRPH也宣布軍事執政團是「恐怖組織」。

曼溫凱丹表示，CRPH將試圖制定必要法律，讓人民有權捍衛自己，且公共事務將交由臨時人民行政團隊負責處理。

《CNBC》報導，美國國務院則在12日表示，美國正努力嘗試聯繫上翁山蘇姬及其他被拘留的人。

美國國務院發言人愛德華．普萊斯（Ned Price）表示：「我們一直在不斷嘗試取得翁山蘇姬的健康和安全等資訊，以及關注所有被拘留的領導人和參與抗議的市民其健康與安全。我們正努力透過適當的管道與被拘留的人保持聯繫。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺