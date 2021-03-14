14日新增1境外移入，指揮中心：歐洲多國續打AZ疫苗，目前利大於弊

國內今（14）日新增1起「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）境外移入確診病例，迄今無出現任何症狀，已掌握接觸者1人，列居家隔離。

而對於歐洲許多國家因血栓事件暫停施打阿斯特捷利康（AstraZeneca，下文簡稱AZ）的武漢肺炎疫苗，指揮中心發言人莊人祥表示，目前接種疫苗仍是利大於弊。而且包括法國、德國、英國、韓國等國家仍維持施打的政策，世界衛生組織（World Health Organization, WHO）也是支持持續施打。

國內今新增1境外移入確診病例，為南非籍20多歲女性

中央流行疫情指揮中心發布新聞稿，國內今日新增1例境外移入武漢肺炎確診病例（案986），為南非籍20多歲女性。該名女性於今（2021）年2月19日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫。2月20日入境採檢及3月4日檢疫期滿前採檢，結果皆為陰性。

個案於3月6日檢疫期滿後，至其他住所進行自主健康管理，因工作需要，3月12日至醫院自費採檢，於今日確診。個案入境迄今無症狀，已掌握接觸者1人，列居家隔離。

截至目前國內累計985例武漢肺炎確診病例，包括869例境外移入、77例本土病例、36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明，另1例（案530）移除為空號，確診個案當中10人死亡。在確診者當中，目前已有950人解除隔離，25人尚在住院隔離中。

回應AZ疫苗血栓事件，莊人祥：多國仍持續施打，目前利大於弊

在疫情記者會上，莊人祥表示，有關歐洲部分國家施打AZ疫苗後出現血栓的通報事件，歐盟的歐洲藥品管理局（EMA）也已進行調查，目前他們的意見是沒有直接的證據，能證實血栓的出現與AZ疫苗具有直接相關，接種疫苗仍是利大於弊。

莊人祥表示，雖然有些國家目前暫停施打AZ疫苗，但也有包括法國、德國、英國、澳大利亞、加拿大、墨西哥、韓國等國仍維持施打的政策，WHO也是支持持續施打。指揮中心會持續觀察EMA所做的調查結果。

而有記者提問日前進行的醫護人員施打AZ疫苗意願調查，若因近日的血栓事件出現意願改變，是否能不施打疫苗？莊人祥回覆，日前進行的意見調查只是做一個參考，最後是否施打仍是醫護人員自己的決定，指揮中心並不會押著他們去打。

莊人祥說，目前11.7萬劑的AZ疫苗，衛生福利部食品藥物管理署預計17日即可完成封緘檢驗，但後續還需要做標籤、貼標籤，還需要將疫苗運送至各衛生機構，因此仍需一段時間。若確定施打時程，指揮官也會進行說明。

對於AZ疫苗是否較易引起嚴重過敏反應，莊人祥表示，不同國家定義不完全相同因此難以相比，但英國剛好有同時施打AZ疫苗及輝瑞（Pfizer）疫苗。

根據英國的數據（詳見下表），AZ疫苗在當地引起嚴重過敏反應的機率是百萬分之17.9，輝瑞是百萬分之21.1。因此就數據來看，對AZ疫苗與輝瑞的疫苗來說，嚴重過敏反應都屬於稀有事件，並不會說AZ疫苗特別容易引起嚴重過敏反應。

圖片來源：指揮中心提供

而關於COVAX疫苗目前的進度，莊人祥表示都一直有在處理，目前有遇到一些轉折。對於是什麼樣的轉折無法提供進一步說明，但到目前為止都還在解決當中。

指揮中心也開始著手進行聯繫運送的問題，只要有確定時間和數量，會再跟各位宣布。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺