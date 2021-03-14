水情吃緊「耗水費」如何開徵？經濟部：溝通中，未定案
我們想讓你知道的是
對於2016年已經三讀通過《水利法》修正案何時開始執行，經濟部官員表示，會考慮台灣豐枯水期狀況，也會考慮對艱困企業提供特別紓困方案、給予緩衝期等，但目前尚未定案。
近來水情吃緊，民生與工業用水拉警報，由於立法院2016年已經三讀通過《水利法》修正案，要對用水大戶開徵水費10％至30％的耗水費，朝野立委近期非常關注開徵期程。
對此經濟部指出，會考慮台灣豐枯水期狀況，對艱困企業提供特別紓困方案、給予緩衝期等面向，也不會造成中小企業困擾。
至於耗水費費率怎麼計算，經濟部官員表示還沒定案，目前正持續跟產業溝通，了解對耗水費看法跟可接受的費率範圍。
（中央社）近期水情吃緊，經濟部正研議開徵「耗水費」。經濟部指出，會考慮台灣豐枯水期狀況，對艱困企業提供特別紓困方案、給予緩衝期等面向，也不會造成中小企業困擾。
近來民生與工業用水拉警報，德基等部分水庫幾乎見底，旱象迄今未見紓緩跡象。由於立法院2016年已經三讀通過《水利法》修正案，要對用水大戶開徵水費10％至30％的耗水費，朝野立委近期非常關注開徵期程。
經濟部長王美花日前表示，耗水費細節相當複雜，例如已有節水、或是廠內用水循環多次的業者，要有不同考量，不能只考慮總量。
《中央社》報導，經濟部長王美花去（2020）年曾表示，耗水費今年開徵是目標，計畫在今年擬定相關子法，但沒有一定的上路期程。
《風傳媒》報導，當初《水利法》修正有兩個重點，對未來水資源管理都有正面的意義。其一是新增84條之1開徵耗水費。
台灣2016年時有819萬個自來水用戶，每月用水28億度，1000度以上的用戶（扣除學校、醫院、機關等）約5000多家，總計用了近3成、約8億噸水，是水資源最大的獲利者。但他們卻跟民眾一樣享用便宜的自來水。
《風傳媒》報導，根據水利署在2016年的原先規劃，是針對每月用水量1000度以上之工業大戶課徵耗水費，1000度到3000度加徵10％水價，3000度到5000度加徵20％，5000度以上加徵30％，預計每年可以加徵32億元耗水費，挹注水利署「水資源作業基金」，推動再生水廠等廢水回收再利用政策。
不過這項政策公布後，卻引發企業界反彈，以目前工業用水每度12元為例，每月用水量超過5000度的用水大戶，若加徵30％耗水費，將導致營運成本增加，部分成本將轉嫁至下游廠商或消費者負擔。
不過，有媒體今（14）日報導，指出耗水費可能會分產業、分階段開徵，每度耗水費費率可能介在新台幣1到3元之間。
經濟部官員表示，2016年通過修正案後，水利署已經召開50多場公聽會跟產業界交換想法。耗水費議題會考慮台灣豐枯水期狀況，也會考慮對艱困企業提供特別紓困方案、給予緩衝期等，但目前尚未定案。
《自由時報》報導，水利署長賴建信指出，溝通過程中產業表達希望枯水期才徵收，且依產業不同特性來思考，目前規劃針對不同產業給予減徵或免徵級距，且利用徵收經費輔導廠商節水、更換設備，或因應嚴重連續枯旱休耕時的補償費用。
《自由時報》報導，經濟部水利署考量產業特性與衝擊性，有意分產業進行。據了解，用水大戶多願意配合，其中半導體等科技業可接受較高費率，而傳統產業費率較低。
按產業別劃分後，半導體等負擔能力強的業者，每度耗水費可能收到3元，鋼鐵、紡織等傳產約1元。此外，耗水費條款也給優等生打折，明定已落實節約用水、使用再生水等業者，最高可減徵60％。
對此經濟部官員表示，過去立法是以每月用水量1000度以上來定義用水大戶，但經過討論後，會考量對水資源管理最有幫助、開徵成本小、不會造成中小企業困擾等面向，討論過程中有許多方案，強調目前還沒確定用水大戶的定義。
至於耗水費費率怎麼計算，經濟部官員表示也還沒定案，目前正持續跟產業溝通了解對耗水費看法跟可接受的費率範圍。
延伸閱讀：
新聞來源：
- 耗水費開徵原則 經部考慮給艱困企業紓困緩衝期（中央社）
- 耗水費何時開徵 王美花：明年擬定子法（中央社）
- 朱淑娟專欄：開徵耗水費，是實現用水正義的一小步（風傳媒）
- 年收32億的耗水費為何遲不開徵？除了憂心衝擊物價，政府還有這層考量…（風傳媒）
- 耗水費上路倒數 分產業定級距（自由時報）
- 耗水費開徵有譜 半導體高、傳產低（自由時報）
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺