水情吃緊「耗水費」如何開徵？經濟部：溝通中，未定案

近來水情吃緊，民生與工業用水拉警報，由於立法院2016年已經三讀通過《水利法》修正案，要對用水大戶開徵水費10％至30％的耗水費，朝野立委近期非常關注開徵期程。

對此經濟部指出，會考慮台灣豐枯水期狀況，對艱困企業提供特別紓困方案、給予緩衝期等面向，也不會造成中小企業困擾。

至於耗水費費率怎麼計算，經濟部官員表示還沒定案，目前正持續跟產業溝通，了解對耗水費看法跟可接受的費率範圍。

（中央社）近期水情吃緊，經濟部正研議開徵「耗水費」。經濟部指出，會考慮台灣豐枯水期狀況，對艱困企業提供特別紓困方案、給予緩衝期等面向，也不會造成中小企業困擾。

近來民生與工業用水拉警報，德基等部分水庫幾乎見底，旱象迄今未見紓緩跡象。由於立法院2016年已經三讀通過《水利法》修正案，要對用水大戶開徵水費10％至30％的耗水費，朝野立委近期非常關注開徵期程。

經濟部長王美花日前表示，耗水費細節相當複雜，例如已有節水、或是廠內用水循環多次的業者，要有不同考量，不能只考慮總量。

不過，有媒體今（14）日報導，指出耗水費可能會分產業、分階段開徵，每度耗水費費率可能介在新台幣1到3元之間。

經濟部官員表示，2016年通過修正案後，水利署已經召開50多場公聽會跟產業界交換想法。耗水費議題會考慮台灣豐枯水期狀況，也會考慮對艱困企業提供特別紓困方案、給予緩衝期等，但目前尚未定案。

對此經濟部官員表示，過去立法是以每月用水量1000度以上來定義用水大戶，但經過討論後，會考量對水資源管理最有幫助、開徵成本小、不會造成中小企業困擾等面向，討論過程中有許多方案，強調目前還沒確定用水大戶的定義。

至於耗水費費率怎麼計算，經濟部官員表示也還沒定案，目前正持續跟產業溝通了解對耗水費看法跟可接受的費率範圍。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺