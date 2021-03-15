Google正式進軍教育市場！不需要大學文憑，強調實用價值並提供工作機會

文：沈榮欽

Google正式進軍教育市場！

Google母公司Alphabet 11日做了一項重大宣佈：將正式進軍教育市場。只是面對早已飽和且多樣化的教育市場，Google還能從哪裡找到人煙罕至的利基市場呢？

答案是Google將專注於那些不需要大學文憑，但是Google可以用自己的專長提供證書，強調實用價值，並且介入勞動市場來提供工作機會。

對相關理論熟悉的人，會想到Michael Spence的訊號放射理論在教育市場和勞動市場的應用，即使不熟悉的人也可以毫無障礙地清楚理解。Google的目的在於拉近教育與就業的距離，減少兩者之間資訊不對稱的程度。

具體而言，Google的作法如下：

Google的CEO桑德爾．皮查伊（Sundar Pichai）接受《Inc.》專訪時表示，疫情嚴重挫傷經濟，大量的人失業，Google的目的是希望能為經濟復甦貢獻一份心力。

他說，Google注意到同時存在事求人與人求事的現象，但是供需卻無法平衡，中間存在巨大落差，關鍵之一在於很多人沒有機會取得大學文憑。

例如Google於2018年在Coursera開設IT Support Professional Certificate課程時發現，不僅許多人沒有大學文憑，而且有46％的人屬於低收入（年收入不足3萬美元）。

雖然並未引用，但是皮查伊所說的，基本上與Anne Case和Angus Deaton在《絕望者之死》所描述的景象完全一致。

Google於是決定要找尋高需求和收入不錯的工作（根據Google的說法，相關工作的平均年薪在7萬5000美元，如UX設計師，到9萬3000美元，如專案經理之間），又是Google所擅長的領域，能夠評量成效，並且讓就業市場信任其證書的價值，並採用線上授課，於是就有了這個「和谷歌一起成長」（Grow With Google）的計畫，而且也為Google擴充線上目標廣告市場找到成長的方法。

如果一切順利的話，Google將不僅滿足於線上目標廣告，更可以進軍廣大的教育市場與職業介紹市場。當世界各國對於隱私與智財權越來越重視的當下，Google也比過去更迫切地需要找到成長的新方法，從目標廣告到教育市場，正是Google對於這些要求的回應。

本文經沈榮欽授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航