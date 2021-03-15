【漫畫】完善制度的功能

編按：中國全國人民代表大會表決通過「完善香港選舉制度」的決定。香港將改組「選舉委員會」，選委會將負責選舉行政長官候任人、立法會部分議員，以及提名特首候選人、立法會議員候選人等事宜。

而選委會由工商、金融界，專業界，基層、勞工和宗教等界，立法會議員、地區組織代表等界，港區全國人大代表、全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界等5個界別共1500名委員組成。

決定規定，行政長官由選委會選出，中央人民政府任命。候選人須獲得選委會不少於188名委員聯合提名，5個界別中，每個界別參與提名的委員不少於15名。選舉委員會以一人一票無記名投票選出特首候任人，特首候任人須獲得選委會全體委員過半數支持。

立法會方面，決定規定，香港特區立法會議員每屆90人，通過選委會選舉、功能團體選舉、分區直接選舉三種方式分別選舉產生。而三種方式選出議員的組成比例，之前港媒有40：30：20，和30：30：30兩種不同的說法。但本次決定中並未詳述相關比例。

人大的決定還新增了「候選人資格審查委員會」，負責審查並確認選舉委員會委員候選人、行政長官候選人，和立法會議員候選人的資格。

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