傳蔡政府有意「用麥寮天然氣站救藻礁」，經濟部澄清：非觀塘替代方案

藻礁公投延燒，截至12日為止公投連署已達近70萬份，預計這周四（18日）送至中選會，桃園觀塘是否繼續蓋第三天然氣接收站，壓力備增。今日更傳出政府有意「用麥寮天然氣站救藻礁」，總統蔡英文親自詢問台塑集團總裁王文淵，能否加速在雲林麥寮興建天然氣接收站，獲得正面回應。不過，台塑與經濟部稍早都做出回應，澄清這是兩回事。

《聯合報》今日報導，蔡總統日前接見8大工商團體理事長時，曾當面詢問台塑集團總裁王文淵，能否加速在雲林麥寮興建天然氣接收站進度，並獲王正面回應。

報導指出，麥寮天然氣接收站預定地位處麥寮港南碼頭，該處位置偏遠，距廠區跟社區的安全距離足夠，環保與公安的疑慮遠低於觀塘的第三接收站與基隆的第四天然氣接收站。報導更指出，麥寮比觀塘海象佳，天然氣運輸船進港的難度較低。

不過報導也指出，觀塘接收站主要供應同樣位於桃園的大潭電廠發電之用，若要靠麥寮天然氣接收站供應北部電廠，必須興建長達180公里的海陸管線。

台塑：麥寮燃煤機組改燃氣，與三接是兩碼事

不過消息傳出後，台塑與經濟部官員皆否認。

《中國時報》報導，台塑台塑化董事長陳寶郎表示，台塑早與雲林縣政府簽訂MOU，希望將六輕麥電的燃煤機組改為燃氣機組，但這項計畫還有環評生態等問題需評估，尚在檢視階段。

陳寶郎也指出，將三接遷至麥寮根本緩不濟急，首先，六輕內部環評還沒有做，另連接100多公里的管線到北部，走陸地要地主答應，走海路也需環評，因此根本不可能，取代三接。

另外，陳寶郎表示，麥寮燃煤機組裝置容量約180萬瓩，汽電共生約275萬瓩，以目前情況要改燃氣、興建天然氣接收站，距經濟規模還有一段距離，這也是台塑需要考慮的問題。

麥寮換三接？經濟部：至少需6年以上評估時間

經濟部能源局稍早也緊急發布新聞稿，經濟部次長曾文生鄭重澄清說明，麥寮不是、也無法成為觀塘第三接收站的替代方案，曾文生表示，麥寮若要興建天然氣接收站，也是供氣給麥寮電廠及其汽電共生機組的燃煤轉燃氣使用，對於加速減煤、減空污有正面效果，經濟部樂觀其成也樂意共同推動。只是麥寮建站時程完全趕不上明年底供氣給大潭機組發電的需求。



經濟部說明，麥寮汽電於2017年時，即在經濟部見證下，規劃將其原有3座共計180萬瓩的燃煤電廠於2024年後改為天然氣機組，因此若興建麥寮天然氣接收站，也是要供應給未來麥寮燃煤機組轉為燃氣機組使用。



曾文生強調，若要在麥寮港建造天然氣接收站及電廠，還需要經過環評審查、得到地方政府支持，仍需要6年以上的時間。如果要由麥寮供氣給大潭，兩地相距180公里，需要拉一條180公里以上的管線，期程更是難以估算。完全無法趕上2022年底，三接開始供氣給大潭的機組發電的時間點。

曾文生說，麥寮港若建天然氣接收站並轉為燃氣電廠，的確有助於中南部加快減少燃煤、減少空污的腳步，並且增加國家的燃氣安全存量。但無法解決南電北送、北部機組需要接收站的需求。

另外，外界提到台中燃氣接收站擴建、協和電廠增建燃氣接收站，是否可以成為三接替代方案？曾文生指出，台中跟協和同樣無法成為替代方案。目前兩案都還未通過環評，興建與供氣時程至少要到2027年之後，都趕不上大潭電廠要在2022年底供氣發電時間。同時，台中擴建案是為了台中電廠燃煤轉燃氣、協和則是為了協和電廠燃油轉燃氣的規劃，不是三接替代方案。

Photo Credit： 台電 長期電源開發規劃

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航