緬甸示威台資、中資工廠遭火燒，仰光萊達雅區進入戒嚴

（中央社）緬甸第一大城仰光的萊達雅區昨天下午示威情勢混亂，數十人遭到軍警鎮壓死亡，多間工廠遭人放火，其中包括一間台灣人投資的工廠，緬甸軍方在昨晚宣布萊達雅區進入戒嚴狀態。

緬甸軍方2月1日發動政變，民眾不間斷上街抗議，昨天下午在第一大城仰光（Yangon）的萊達雅區（Hlaing Tharyar），軍警再度武力鎮壓抗議民眾。

1/2 Myanmar’s security forces cracked down on anti-coup protesters in Hlaing Tharyar, an industrial township in Yangon, on Sunday afternoon, killing at least 11 people and injuring 20, according to a source at a hospital nearby and a rescue worker. pic.twitter.com/S8QbtexZhR — Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) March 14, 2021

根據獨立媒體「今日緬甸」（Myanmar Now），至少有14人在鎮壓中喪命。

萊達雅區是工業區，昨天下午有多家工廠起火燃燒，根據「伊洛瓦底江雜誌社」（The Irrawaddy）報導，其中一間是中國人投資的Global Fashion，還有一間是台灣人投資的製鞋廠Tsang Yih，至於起火原因為何尚在調查中。

Fires at Foreign-Owned Factories Break Out Amid Myanmar Military Regime’s Crackdownhttps://t.co/3q4yTUhdbd#WhatIsHappeningInMyanmar#RejectMilitaryCoup

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中國駐緬甸大使館隨後發表聲明指出，14日仰光萊達雅工業區多家中資工廠遭不法分子打砸搶燒，多名中方人員受傷，有員工一度被困。中國大使館迅速要求當地警方採取有力措施，並再次向中國在緬企業和人員發出安全提示。

中國大使館表示，這次打砸搶燒事件性質十分惡劣。中方要求緬方採取進一步有效措施，制止一切暴力行為，依法查處相關肇事者，確保在緬中國企業和人員的生命和財產安全，並呼籲緬甸民眾合法表達訴求，不被煽動和利用，破壞中緬友好合作。

國營的緬甸廣播電視台（MRTV）昨天晚間宣布，萊達雅區進入戒嚴狀態，軍方全面接管萊達雅區。

#Myanmar’s security forces cracked down on anti-regime protesters in Hlaing Tharyar Township in #Yangon on Sunday at noon. Witnesses said some protesters were hit by live rounds, reporting deaths and injuries. Billows of smoke rose as the security forces set roadblocks on fire. pic.twitter.com/fr8FLw9Al7 — The Irrawaddy (Eng) (@IrrawaddyNews) March 14, 2021

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：翁世航