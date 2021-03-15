丹麥、挪威相繼傳出AZ疫苗「副作用」，荷蘭、愛爾蘭基於「預防原則」暫停施打

（中央社）荷蘭衛生官員表示，在丹麥和挪威相繼傳出「可能的副作用」後，荷蘭已從昨（14）天起暫停使用阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）生產的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗，為期2週。

《法新社》報導，荷蘭衛生部透過聲明表示：「根據新資訊，荷蘭藥品管理局（Dutch Medicines Authority）已建議暫停施打AZ疫苗，作為預防措施並等候進一步調查。」

荷蘭衛生部長雍峨（Hugo de Jonge）在聲明中表示：「關鍵問題在於，這些病症是否是在接種疫苗過後出現，或因接種疫苗引起。疫苗本身應該是沒問題的。」

「我們仍須謹慎，因此現在明智的做法是先按下暫停鍵，作為預防措施。」

據《路透社》報導，挪威衛生當局前天表示，國內3名近日接種AZ疫苗的醫護人員因為流血、血栓和血小板計數低而入院治療。

荷蘭衛生部在聲明中表示，荷蘭境內目前尚未發現這類案例，並說目前尚無證據顯示AZ疫苗和丹麥及挪威傳出的情形有直接關聯。

荷蘭政府指出，現在將靜候歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）調查。愛爾蘭昨天稍早也宣布暫停使用AZ疫苗。

義大利教師接種後猝逝 同批次疫苗暫停使用

另一方面，義大利北部比第蒙大區（Piedmont）一名教師前天接種AZ疫苗後猝逝，地方政府昨天表示，將暫停使用一批AZ疫苗。

北部城市杜林（Turin）所在的比第蒙大區一開始為了確認並隔離出給這名教師施打的同一批疫苗，曾暫停使用所有AZ疫苗。這名教師來自比耶拉（Biella）。

比第蒙地方政府透過網路聲明表示，這項決定屬於預防性質，正在等候調查結果，將確認教師的死因是否與AZ疫苗有關。

聲明並未提到遭暫停使用的疫苗是哪一批，也沒有說明教師的死因。義大利報紙報導，這批疫苗批次為ABV5811，與比第蒙地方政府關係密切的消息人士已證實此事。

泰國、民主剛果跟進暫緩接種作業

此外，泰國和剛果民主共和國也已宣布暫緩AZ疫苗施打計畫。

歐盟藥品管理局（EMA）日前表示，歐洲已接種的500萬人中，有30例血栓事件，不過目前沒有跡象顯示是接種造成這些情況。

歐盟藥品管理局也指出，AZ疫苗目前仍是利大於弊，在持續調查血栓事件案例的同時，還是可以繼續施打這支疫苗。

英國藥廠阿斯特捷利康發言人則表示，審查逾1700萬人施打自家研發武漢肺炎疫苗後的狀況，沒有證據顯示AZ疫苗會增加形成血栓的風險，還說接種AZ疫苗回報的這類案例數，不會大於未接種疫苗人口的自然發生案例數。

基於「預防原則」，愛爾蘭暫緩施打AZ疫苗

英國阿斯特捷利康公司研發的武漢肺炎疫苗（AZ疫苗），在挪威傳出成人接種後形成血栓，愛爾蘭昨天暫停使用AZ疫苗。

愛爾蘭國家免疫諮詢委員會（NIAC）基於「預防原則」，建議暫停推行AZ疫苗後，愛爾蘭衛生部發言人告訴法新社，當局自昨天上午起暫緩施打AZ疫苗。

此前挪威藥品管理局（Norwegian Medicines Agency）發布消息，表示新增4起成人接種AZ疫苗後出現嚴重血栓的案例。

愛爾蘭副首席醫學官格林（Ronan Glynn）在聲明中表示，目前尚未論定AZ疫苗與血栓案例間有任何關係，當局先採取行動，「靜候進一步資訊」。

國家免疫諮詢委員會將再召開會議，針對此事發布進一步聲明。

根據愛爾蘭政府10日更新的數據，愛爾蘭迄今已施打約57萬劑武漢肺炎疫苗，其中10萬9000劑是由阿斯特捷利康公司生產。

阿斯特捷利康公司發言人表示，公司分析安全性數據後，沒有證據顯示形成血栓的風險增加。這些數據涵蓋1700多萬劑已接種疫苗的回報案例。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航