《口袋裡的家國》：曾在南洋流傳的「孫中山郵票」撩起了華僑的鄉土認同，更是強化政權正統性的象徵

文：麥留芳

孫像郵票在馬來亞

在中國近代史裡，國家認同被建構，又再被建構，人民當感到難以適從。遠在重洋的華僑，他們那時代的國家認同又會是怎麼樣的呢？從唱愛國歌曲的角度去觀察，早期馬來亞華僑之國家（祖國）認同，不乏虛擬之建構。我們並沒掌握孫像郵票在馬來亞的效應，但似乎可推測如下：

在一九五○年代的馬來亞華僑學校，有關中國近代史的部分，平鋪直敘、非常簡單的一家言：孫中山領導的辛亥革命，推翻了滿清皇朝，建立了共和國；孫先生就任中華民國的第一任大總統。之後，蔡鍔從雲南起義倒袁、蔣委員長北伐北洋軍閥、中國大統一。大學時代臺灣的近代史課本，稍微詳細一點，有所謂的剿共、國民政府播遷臺灣、殺豬（朱德）拔毛（澤東）、毋忘在莒、反共復國等的敘述。

實際上，當時就讀大學的華僑屈指可數，中學的歷史課本所載的近代史，盡是國民政府所提供的。他們既是華僑，心目中的國家認同（或祖國）象徵，很自然的便是孫中山、蔣總統、青天白日滿地紅的國旗和國徽。新中國成立之後因多年閉關自守，故有鐵幕之稱，海外大部分華僑所能認同的自然是孫中山。

華僑中，他們有幾人會知道孫中山在南京都城就任「臨時大總統」後，（臨時）國民政府曾遷都北京（北平）、南昌、洛陽、武漢、廣州、重慶等地，戰後又還都南京？那是介乎於一九一二到一九四六年的事。其實，八國聯軍後從一九一二年到一九四九年的三十七年內，中國境內前後共有八、九個（有些過後合併）本土政權／政府／國家，俗稱山大王。在南洋的華僑，另又有殖民地政府、土酋和殖民國的認同象徵，真令華僑無所適從。略述其中佼佼者。

除了滿洲國外，其他十種權勢為：「中華民國臨時國民政府」、「中華民國北洋政府」（又名「北京政府」、「北洋政府」，一九一二～一九二八）、日軍創立的「中國維新政府」、日扶的「北洋軍團」、「中華民國臨時政府」、從國民黨分裂出來的蔣氏／汪氏武漢「國民政府」（一九二七～一九三八）、日扶的汪氏「南京國民政府」（一九三八～一九四五）、以國民黨蔣氏為核心的「國民政府」和「中華民國政府」、日扶的「華北政務委員會」、「蒙藏聯合自治委員會」等。政黨及政治組織也會令人眼花繚亂，華僑所熟悉的到底是「國民黨」（一九一二年一月一日）抑或是「中國國民黨」（一九一九年十月十日）？「國民政府」抑或是「中華民國政府」？

汪精衛從辛亥革命到三○年代主持「南京國民政府」的時段，他的聲望在南洋也如雷灌耳。孫中山生前數次到馬來亞活動皆由汪氏陪同，他也娶了原籍檳城富商之千金陳璧君為妻。後者乃梁宇皋律師的表妹。梁氏在一九三二年受邀到汪氏主持的「南京國民政府」當鐵路局局長。更令南洋華僑側目的卻是，汪氏在一九三八年亦邀請了新加坡晚晴園的主人張永福入閣。張永福是孫先生生前所倚重的海外華僑和同志；而對張先生，甚至他的擁護者來說，汪先生的國民政府和孫中山的是一脈相承的。在一九四四年日治的華北所發行的孫像及黃花崗五名烈士郵票上，便加蓋了「汪主席葬典紀念」（見下圖）。

Photo Credit：時報出版 孫中山郵票，年代：孫中山 1944（民國33年）；加蓋內容：華北汪主席葬典紀念；官方郵政：日治河北的「華北郵政」。

當時在上海和南京印發的主要流通郵票，是孫像郵票。若當時沒有孫像郵票作證，汪政府的正統性可能會受到海外華僑質疑。簡言之，汪政府處心積慮地以魚目來混珠，以宣揚他的國民政府的正統性。汪氏可能另有盤算，但若不以孫像郵票作為國家認同的象徵，則對南洋華僑來說，他的政府的正統性就成問題。其他的盤算也很可能因此落空。

另一與南洋有關的孫像郵票便是加蓋有「新嘉坡陷落紀念」和「新嘉坡復歸我東亞」那兩枚。但後者不載孫像或烈士像。

若我們想知道海外華僑如何解讀孫像郵票，那就得查看自一九三一年到一九四九年，該類郵票有沒有用作航空郵票，不妨假定有：有信曾在一九四八年寄到過馬來亞柔佛豐盛港（Mersing）（阮關逸，一九九九：一二）；更有許多寄到歐美去。當時外國領事館人員，也把孫像郵票往外寄。這方面的資料的搜集，難度極高，因實寄信封遠比郵票的流量來得少。杜甫詩〈春望〉中有兩個關鍵字：烽火、家書，意指戰亂中獲得遠隔山海的親人報訊，是要等很長的時間的。若那家書須貼上郵票的話，海外華僑接到後，郵票上的認同標誌可已在雲深不知處，更糟的是已人去樓空：因祖國失土比郵遞還要快。

總而言之，在中國國內彷彿是一樣的月亮多樣情。而在南洋，則是多樣月亮一樣情。孫像郵票曾撩起了海內外人民的鄉土認同，真實虛擬都無妨。孫氏、蔣氏、汪氏也不必計較。

Photo Credit: 中央社 為紀念國父孫中山逝世96週年，駐新加坡代表梁國新（ 右）12日率僑界、台商代表到晚晴園獻花致敬。 中央社記者侯姿瑩新加坡攝 110年3月12日

延伸閱讀：

書籍介紹

本文摘錄自《口袋裡的家國：歌曲、郵票、錢幣中的國族認同》，時報出版。

作者：麥留芳

* momo網路書店

* 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

內容簡介：

飛揚的歌曲、加蓋的郵票、藕斷絲連的錢幣

在口袋裡流轉的中國近代史與國族認同

社會認同是社群裡一種無可避免的歸屬或分類感受，國家、族群的認同乃是兩大普遍例子。但認同有真實的，亦有虛擬或想像的。國、族大都以旗幟、徽章、鳥獸、人物之類作為象徵符號或標誌。但它們並不是隨時隨地，或無緣無故就能被啟動的。擬啟動這些標誌而生情，就得透過某些機制的運作。其中比較有效的機制乃是歌曲、郵票、錢幣。

歌曲、郵票和錢幣在本質上雖然風馬牛不相及，卻具有共同的內涵和功能：首先，它們都與中國近代史的脈絡密不可分；其次，它們都具有迅速流通與傳播的特性。一百多年來，中國歷經朝代更替、軍閥割據、日本侵華、國共內戰等重大事件，遍布各地、尚孕育著臍帶文化的華人，如何在割裂的歷史與土地上形塑其國族認同？在中國近代史兼華僑研究之領域裡，麥留芳的《口袋裡的家國：歌曲、郵票、錢幣中的國族認同》另闢蹊徑，將視野聚焦於愛國歌曲、孫像與烈士郵票，以及藕斷絲連的孫像錢幣上，深入探索它們得以成為建構國族認同與想像機制的關鍵歷史。

作者簡介：

麥留芳出生並就讀於馬來亞，新加坡公民。中學畢業後負笈臺灣與加拿大。在近乎半個世紀的教學與研究生涯中，足跡主要遍及新加坡、臺灣、香港、北京和廣州，曾任新加坡國立大學高級講師、清華大學人類學研究所所長、中央研究院民族學研究所兼任研究員等。學術性著述多涉及華人／華僑的臍帶文化、方言群與幫會的組織，以及東南亞馬來伊斯蘭命名制度。學術著作有《方言群認同》、《個體與集體犯罪》、《島嶼東南亞人名與稱謂》、《虛擬認同：早期馬來亞華人的愛國歌曲》、《百年虛擬幫會》、《星馬華人私會黨的研究》等。在文藝寫作方面，中學時代勤於新詩及散文創作，《鳥的戀情》的出版是那個時代的一個寫照。教學初期也嘗試過撰寫星馬社會評論，《流放集》反映出那時段的心態。從中研院和清華退休後，尤其是往後在新加坡華裔館的自在歲月裡，返回馬華文壇重作馮婦。《鳥語鳥話》和《與智者和愚者同行》便是這時段的文學作品。

Photo Credit：時報出版

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元