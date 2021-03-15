第63屆葛萊美獎得獎名單：泰勒絲拿下年度專輯，大贏家碧昂絲生涯28座破紀錄

美國老牌音樂大獎，葛萊美音樂獎於台灣時間今（15）日公佈得獎名單，本屆葛萊美獎因應疫情，典禮只開放少數提名人到場，並全程保持社交距離。攤開本屆得獎名單來看，流行天后碧昂絲（Beyoncé）拿下最佳R&B演出、最佳MV、最佳饒舌演出、最佳饒舌歌曲4項大獎最為風光，此外，受到台灣人矚目的泰勒絲（Taylor Swift）、怪奇比莉（Billie Eilish）、肯伊威斯特（Kanye West ）、女神卡卡（Lady Gaga）、亞莉安娜（Ariana Grande）都有獲獎。

碧昂絲在入圍階段就以9項提名高居榜首，今晚也拿下4座葛萊美成為大贏家。根據《綜藝報》指出，碧昂絲以〈Black Parade〉獲得最佳R&B演出時，表示：「我想鼓勵和慶祝所有美麗的黑人皇后和國王，他們持續啟發著我和整個世界。」

算上這4座葛萊美，碧昂絲的演藝生涯拿到28座葛萊美，也讓她打破紀錄。碧昂絲超越了知名鄉村歌手艾莉森克勞絲（Alison Krauss）的27座葛萊美，成為史上拿下最多葛萊美獎的女性，也讓外媒稱之為「Queen Beyoncé」。若算上男性，碧昂絲追平了非裔傳奇音樂教父昆西瓊斯（Quincy Jones），暫居葛萊美史上第2名，與第一名的蕭提爵士（Sir Georg Solti）僅差距3座葛萊美，考慮到碧昂絲年僅39歲，未來要破這項紀錄，成為真正的葛萊美之後，應該僅是時間問題。

至於年度專輯則由鄉村天后泰勒絲憑藉《Folklore》拿下，擊敗了Black Pumas、Post Malone、杜娃黎波（Dua Lipa）、酷玩樂團（ Coldplay）等勁敵，泰勒絲本屆提名6項便抱回最大獎項。而泰勒絲也在葛萊美創紀錄，今年抱回年度專輯獎之後，加上泰勒絲2010年的《Fearless》、2016年的《1989》，共計3次拿下年度專輯，寫下女性歌手的紀錄，在年度專輯的項目當中，算上男性，泰勒絲則追平了法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）、保羅西門（Paul Simon）和史帝夫汪達（Stevie Wonder）。《Folklore》僅是泰勒絲的第8張專輯，未來也有極高機會打破此紀錄，可望獨居坐穩葛萊美的年度專輯獎項。

除了《Folklore》之外，泰勒絲去年也在疫情之下發表了第二張錄音室專輯《Evermore》，不過《Evermore》是在12月發行不符合本屆的入圍資格，泰勒絲的樂迷有望在2022年的葛萊美獎看見這張專輯的身影。

此外，去年以18歲之姿拿下5座葛萊美，打破泰勒斯保持的「最年輕」紀錄，掀起旋風的怪奇比莉，今年也有獲獎。她憑藉〈Everything I Wanted〉獲得年度製作，也破天荒的以還未上映的電影《007：生死交戰》主題曲〈No Time to Die〉拿下視覺媒體歌曲獎，成為葛萊美史上第一次有未發行的電影就拿下歌曲獎，也算是疫情下葛萊美的另類紀錄。

年度歌曲則是由年僅23歲的非裔女性歌手H.E.R.以〈I Can’t Breathe〉拿下，此歌曲由H.E.R.、Dernst Emile II和Tiara Thomas共同撰寫，回應了去年遭到警察歧視性執法問題而過世的非裔人士佛洛伊德（Goerge Floyd），而後引起的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter, BLM）的人權運動。

根據《綜藝報》報導指出，H.E.R.在後台受訪時表示：「說實話，我們寫這首歌的時候，是我們誠實地從個人感受出發，不過後來變成了運動的一部分和歷史的一部分。隨著時間的推移，我認為這首歌會成為一個印記，當人們想到佛洛伊德或布倫娜泰勒（Breonna Taylor）時就會想到這首歌，而我們仍在為所有受壓迫的人奮戰。」

另一方面，南韓天團防彈少年團（BTS）去年以英文歌曲〈Dynamite〉攻佔美國告示牌（Billboard）冠軍，打進北美主流音樂圈後，今年也提名了最佳流行組合，成為首位入圍葛萊美獎的韓國團體。

而因應疫情，防彈少年團事先預錄好的表演橋段也在葛萊美頒獎典禮中放送，也讓防彈少年團成為首度在葛萊美獎上唱自己歌曲的韓國團體，雖然最終沒有獲獎，但也寫下韓國音樂的全新里程碑。有鑑於去年奉俊昊執導的《寄生上流》在奧斯卡獎揚名，在電影、音樂上，北美的兩項重要頒獎典禮都能看見韓國演藝工作者的身影，韓國娛樂文化在全球的聲量逐漸高漲，不容忽視。

在此提名項目中擊敗防彈少年團的，是女神卡卡和亞莉安娜的〈Rain on Me〉，小天后亞莉安娜得知獲獎後，也迅速在社群發文tag遠在義大利拍攝雷利史考特（Ridley Scott）新片《House of Gucci》的女神卡卡「快起床」，成為熱議焦點之一。

最後，除了H.E.R.、碧昂絲、泰勒絲、怪奇比莉、女神卡卡和亞莉安娜拿獎外，最佳新人是由Megan Thee Stallion拿下、賽前提名6項大獎的杜娃黎波（Dua Lipa）也拿下最佳流行演唱專輯、年度非古典製作人等獎項，今年葛萊美獎四大通類的4大獎項罕見的全由女性出線。不過男性歌手也有肯伊威斯特（Kanye West）、約翰傳奇（John Legend）等當紅明星獲獎。

第63屆葛萊美得獎名單

四大通類（General Fields）

年度專輯：folklore – Taylor Swift

年度歌曲：I CAN’T BREATHE – Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas

年度製作：everything i wanted – Billie Eilish Finneas O’Connell, producer; Rob Kinelski & Finneas O’Connell, engineers/mixers; John Greenham, mastering engineer

年度新人：MEGAN THEE STALLION

流行

最佳流行演出：WATERMELON SUGAR – Harry Styles

最佳流行組合演出：RAIN ON ME – Lady Gaga with Ariana Grande

最佳傳統流行演唱專輯：AMERICAN STANDARD – James Taylor

最佳流行演唱專輯：Future Nostalgia – Dua Lipa

舞曲／電子

最佳舞曲錄音：10% – Kaytranada Featuring Kali Uchis；Kaytranada, producer; Neal H. Pogue, mixer

最佳舞曲／電子專輯：BUBBA – Kaytranada

搖滾

最佳搖滾演出：SHAMEIKA – Fiona Apple

最佳金屬演出：BUM-RUSH – Body Count

最佳搖滾歌曲：STAY HIGH – Brittany Howard, songwriter

最佳搖滾專輯：THE NEW ABNORMAL – The Strokes

另類

最佳另類專輯：FETCH THE BOLT CUTTERS – Fiona Apple

R&B

最佳 R&B 演出：BLACK PARADE – Beyoncé

最佳傳統 R&B 演出：ANYTHING FOR YOU – Ledisi

最佳 R&B 歌曲：BETTER THAN I IMAGINED – Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson, songwriters (Robert Glasper Featuring H.E.R. & Meshell Ndegeocello)

最佳 Progressive R&B 專輯：IT IS WHAT IT IS – Thundercat

最佳 R&B 專輯：BIGGER LOVE – John Legend

饒舌

最佳饒舌演出：SAVAGE – Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

最佳旋律饒舌演出：LOCKDOWN – Anderson .Paak

最佳饒舌歌曲：SAVAGE – Beyoncé, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe & Anthony White, songwriters (Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé)

最佳饒舌專輯：KING’S DISEASE – Nas

鄉村

最佳鄉村單人演出：WHEN MY AMY PRAYS – Vince Gill

最佳鄉村雙人、團體演出：10,000 HOURS – Dan + Shay & Justin Bieber

最佳鄉村歌曲：CROWDED TABLE – Brandi Carlile, Natalie Hemby & Lori McKenna, songwriters (The Highwomen)

最佳鄉村專輯：WILDCARD – Miranda Lambert

爵士

最佳即興爵士單人演出：ALL BLUES – Chick Corea, soloist。Track from: Trilogy 2 (Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade)

最佳爵士人聲專輯：SECRETS ARE THE BEST STORIES – Kurt Elling Featuring Danilo Pérez

最佳爵士純樂器專輯：TRILOGY 2 – Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade

最佳大型爵士合奏專輯：DATA LORDS – Maria Schneider Orchestra

最佳拉丁爵士專輯：FOUR QUESTIONS -Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航