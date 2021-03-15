東京奧運不接納海外觀眾，但可能開放場館容納人數的5成入場

（中央社）日本東京奧運及帕運受到疫情影響，目前還沒有決定如何處理觀眾進場問題。不過，日媒報導，目前傳出一項方案，是以場館容納人數的5成，或大型場館以2萬人作為上限。

日本《產經新聞》報導，不僅一位日本政府及東奧組織委員會相關人士透露，目前傳出其中一項方案，是以場館容納人數的5成，或大型場館的2萬人作為上限；但如果境內「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情有改善的話，也將准許大型場館超過2萬人、直到5成上限為止的人數進場。

日本東奧暨帕運組織委員會原則上將在4月宣布基準，並遵循目前日本政府在境內實施的比賽場館入場限制。

國際奧林匹克委員會（IOC）內部有人認為，決定開放多少觀眾進場的時間點應延到5月後，不過，東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子認為，各業界的聲音都希望能及早公布，所以仍依原訂時程在4月公布相關基準。

東奧暨帕運組織委員會幹部說，5月以後配合疫情發展，將隨時彈性變更方針。

日本政府2月曾公布一份有關大型活動入場人數限制的指導方針，裡面針對「緊急事態宣言」解除後，設置約一個月的過渡措施期間，只要不超過場館容納人數的50%，最多可允許一萬人進場；而待政府等單位進行觀眾退場時的實證調查後，最多可以增加到2萬人。

目前仍處於「緊急事態宣言」期間的首都圈1都3縣，如果如期在3月21日解除宣言，要判斷觀眾進場人數上限的4月，就很可能落在宣言解除後的過渡措施期間，東奧組織委員會目前的方針是適用過渡措施期間的觀眾進場人數上限基準。

但如果東奧組織委員會進行判斷的時期是在過渡措施期間結束後的話，將可更加提高進場人數上限，大型場館更有可能接受容納人數5成的觀眾進場。

只不過，如果碰到日本境內疫情再度擴大的話，還是有可能採取嚴格的入場限制，甚至完全不開放觀眾進場的閉門賽事。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

東奧將不接納海外觀眾，並將限制各國要人的隨行人數

不過上述「觀眾進場」的討論僅適用於日本國內觀眾，《共同社》報導，3月9日多名相關人士透露，日本政府已基本決定東京奧運會和殘奧會將不接納來自海外的普通觀眾。最快這週將再次舉行日本政府、東京奧組委、東京都、國際奧委會、國際殘奧委會（IPC）代表出席的五方磋商，進行確認。

由於武漢肺炎出現了變異毒株，日本現在原則上不允許新的外國人入境。今後的疫情無法預測，社會輿論的不安情緒也很強，因此政府判斷難以讓普通觀眾入境。

《共同社》在3月13日採訪多名相關人士獲悉，配合開閉幕式，各國總統及首腦、部長級官員等外國要人可能來日，日方要求將元首、首腦級別和體育部長等閣僚級人數分別限制在最多12人和5人。日方認為在著眼於「奧運外交」允許放寬入境和隔離措施的同時，考慮到變異病毒及國內輿論，有必要限制人數。

目前計劃對要人也實施從本國出發前72小時內和入境時檢測，要求提交陰性證明。此外禁止在日本逗留期間與選手交流和接觸，原則上不允許利用指定車輛以外的公共交通工具。對於首腦級人士，日本政府職員原則上全程隨行，包括洗手、戴口罩等基本對策在內徹底採取防疫措施。

疫情對東奧造成的經濟衝擊

日本版《富比世》雜誌，採訪第一生命經濟研究所主席永濱利廣，他表示與正常舉辦相比，無觀眾比賽將造成日本GDP約1.7兆日圓的消費，以及經濟效益約3.2兆日圓的損失。奧委會則損失約900億日圓，按過去經驗其中約有一至二成的奧運門票來自海外觀眾。

不過就算全面採取無觀眾比賽，透過電視與各種平台轉播帶動各項電器消費，也將創造4000億日圓的經濟需求。另外要是疫情擴大重新發佈「緊急事態宣言」，一個月就將對日本全國帶來1.5兆日圓的經濟損失。這也是政府在考量開放觀眾進場觀賽與否時，最大的考量重點。

此外，東奧對日本帶來的經濟效益其實在2019年就已經達成8成，主因是取得主辦權後帶動日本相關產業的股價上升，以及各種相關投資帶動的經濟效果，過去3年就已經累積有9.2兆日圓的產值。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航