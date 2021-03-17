台灣不是「自古以來屬於中國」，而中華民國在台澎只有治理權沒有主權

文：皮筋兒Journey

台灣不是自古以來屬於中國的。

隨帝國時期依據《隋書》〈東夷列傳〉「流求國」，記錄隋國與流求國（台灣）的互動：「初，棱將南方諸國人從軍，有昆侖人頗解其語，遣人慰諭之，流求不從，拒逆官軍。棱擊走之，進至其都，頻戰皆敗，焚其宮室，虜其男女數千人，載軍實而還。自爾遂絕。」

意思是剛開始，南方各地國人加入陳棱軍隊。其中有人懂流求地方語言，所以派人前往要求臣服，流求人不從並抵抗隋國官軍。陳棱將軍將其擊敗，並進攻到首都，每次交戰都把對方打敗。隨軍焚燒宮殿、擄走上千人，載滿戰利品後班師回朝。之後就沒有往來。可以看到隋國將流求國（台灣）認定為外國。

大元帝國時期依據《元史》〈外夷傳〉「王留求傳」，武將楊祥請求領兵前往王留求招降而提詔書：「海外諸蕃，罔不臣屬，惟王留求邇閩境，未曾歸附」，意思是海外各國都向中國納貢稱臣，唯獨這個靠近福建的台灣，不曾來歸附。可以看到大元帝國將台灣稱為王留求，且未納入版圖。

大明帝國時期依據朱元璋登基，頒發聖旨，指出台灣是一個島國，叫做小琉球國。文獻記載：

「東北，朝鮮國。正東偏北，日本國。正南偏東，大琉球國、小琉球國。」

意思是東北是朝鮮國。正東偏北是日本國。正南偏東是大琉球國（今天的琉球）、小琉球國（台灣）；依據《明史》〈外國傳〉「雞籠山」，明史敘述東番（台灣）之狀況：

「永樂時鄭和遍歷東西洋，靡不獻琛恐後，獨東番遠避不至，和惡之，家貽一銅鈴，俾挂諸項，蓋擬之狗國也。」

意思是明朝永樂皇帝時，鄭和下南洋，所到之處各國都爭先恐後向他奉獻金銀珠寶，只有台灣避而不來奉獻，鄭和很生氣，就送給台灣的住民每家一個銅鈴，讓他們掛在脖子上，把他們比擬為狗國。可以看到台灣被大明帝國視為外國，番地；依據《閩海贈言》〈舟師客問〉，沈有容將軍出兵台灣剿倭寇，有人質疑台灣非領土何必進剿，隨軍人員陳第為文代答：

「賊之所據，誠非版圖。如必局守信地而以遠洋藉口，則賊亦終無殄滅之期。」

意思是倭寇所盤據的台灣確實不是中國領土，但若受此侷限，以遠洋為藉口而不出兵進剿，則倭寇永遠無消滅之時。可以看到台灣確實不是中國（大明帝國）領土。

以國際法法理視角來看，東寧王國時期不叫做明鄭時期，鄭氏來到台澎是建立一個國家，並且實質掌控與治理西半部的土地及人民，鄭氏並沒有延續大明帝國的律法，依據覆滿清官員孔元彰函，鄭經回應大清帝國招撫，皇帝鄭經表示：

「東寧遠在海外，非居版圖之中，王侯之貴，吾自所有，衣冠之盛，不輸中土……」

意思是東寧王國在海外，其所在地（台灣）並不屬於大清帝國領土。王侯的貴重財物是屬於我們自己的，衣服帽飾的華麗美觀不輸中國，可以看出東寧王國所在地（台灣）並非大清帝國領土。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

「台灣」的地理位置，應該是什麼？

一般來說大家討論台灣地理位置會有以下幾種定義：

1. 最廣義：是以中華民國政權現在所管的台灣、澎湖、金門、 馬祖、附屬島嶼，還有現實上由中華民國控制的地方，譬如說東沙群島、太平島這些，都算在裡面

2. 廣義：就是台灣島、 附屬島嶼，還有澎湖群島。

3. 狹義：是台灣島、還有附屬島嶼。

4. 最狹義：是台灣島而已。

基本上我敘述時說的「台灣」是指廣義範圍台灣島跟附屬島嶼，還有澎湖群島。但為了怕說明不詳細我才會打出「台澎」，也是有包括附屬島嶼，是指經過被割讓給日本、曾經是日治時期的領土。

那為什麼不包含中華民國主張的金門、馬祖、東沙群島、太平島？先說一下台灣的歷史。

東寧王國由鄭成功建國，以當時國際法來說是具有主權國家法人格。東寧王國向大清投降，整個國家滅亡，大清後來選擇兼併其領土，雙方並沒有簽條約移轉領土主權。大清取得東寧原有領土主權是透過兼併（annexation），不是透過領土割讓（cession）。

1772年的時候，大清帝國所控制的範圍，其實就是當初從鄭氏建立的東寧王國，所拿到的領土主權，台灣島西半部跟澎湖。

1895年大清帝國依《馬關條約》將台澎割讓給日本，其實只能給出大清帝國有掌控的領土主權（台島西半部+澎湖）而已。

《馬關條約》有中日英三個語言版本，當時有簽署但書就是若日後有爭議必須審視英文版。領土的權利名義（Territorial title）是指可以據以取得領土主權的法律根據，例如無主地先佔（occupation of terra bullies)、割讓（cession）等等。《馬關條約》英文版是直接提到永久割讓完整主權（full sovereignty)），將台灣島以及其附屬島嶼（The island of Formosa, together with all islands appertaining or belonging to the said island of Formosa）跟澎湖群島（The Pescadores Group），完整主權全給了日本，包含領土主權以及領土上的住民。

日本為了全島控制開始武力擴張到東半部，在當時的國際法背景是允許武力擴張的，日本執行「五年理番計畫」，是直到1915年才全島統一治理完成，台灣島整個島的主權才真正歸屬於單一的國家，故大日本帝國是有史以來第一個取得台灣島全島主權的國家。

第二次世界大戰日本因美國投下的原子彈，宣布對同盟國無條件投降。1945年9月2日大日本帝國簽署停戰協定性質的《降伏文書》正式終止戰鬥。

雙方停火之後，接下來就是要進行軍事佔領

在國際法上一個戰爭要正式結束，交戰雙方他們會簽訂一個和平條約，這和平條約裡面會寫清楚這個戰爭到底最後要怎麼樣去處理，從投降到簽署條約這一段期間，戰勝方盟軍必須要維持相關地區的一個安定、穩定。

如果說戰勝方他沒有辦法去控制戰敗方的領土的話，那戰敗方在他的領土裡面，如果還是有人想要再繼續滋事，就會繼續開戰，那戰爭是不會結束的。

因此日本在1945年9月2日簽《降伏文書》之後 ，同一天盟總就發這份《一般指令第一號》要日本發布這份指令中的附件《一般命令第一號》，主要針對的是軍政及民政機關(軍隊、政府機關、地方政府等)。《一般命令第一號》是盟軍交給日本政府向日本軍隊發布的命令，只是內含盟軍受降分區佔領的安排內容。

（《Directive No. 1》的內容是指示日本發布 《General Order No. 1》；《General Order No. 1》是《Directive No. 1》的附件。簡而言之就是《Directive No.1》寫了：這份《General Order No. 1》你給我公布出去。）

1945年9月2日中華民國依照《一般命令第一號》授權佔領代管台澎，是代表盟軍的身份而非中國國家身份，依照這授權可以軍事佔領治理台澎，中華民國政權為了佔領代管台澎所成立的盟軍佔領代管機構就是「行政長官公署」。

這時候台澎領土還是屬於戰敗國日本的，台澎領土上的住民是日本國籍，並不會因為中華民國片面賦予領土上的人民中華民國國籍，而取得台澎領土主權。

1951年9月8日二戰結束簽署《舊金山和約》，中國主權國家的國家代表，不管是中華民國政權也好或中華人民共和國政權也好，都沒有參與《舊金山和約》，但是日本與48個國家有簽，他們的安排就是日本放棄台灣澎湖主權、沒有指定歸屬對象；中華民國在《中日和約》裡面，也承認了這件事情，表示說：「日本放棄台灣跟澎湖主權、沒有指定歸屬 」對象這件事情。《開羅宣言》的三個當事國美國、英國跟中國，這三個國家都接受了，都接受了接受了《舊金山和約》裡面的安排。

所以從《中日和約》生效那一刻開始，《開羅宣言》裡面關於「台灣跟澎湖的主權」，在日本投降後要移轉給中華民國這件事情就等於是不存在了！因為已經有新的約定，新的約定就是：「日本放棄主權、沒有指定歸屬對象。」這就是《開羅宣言》的三個國家中英美他們都承認這件事情。

當1972年9月29日，日本轉承認中華人民共和國政權是中國正統政府，《中日和約》變成為法律上「停止適用」狀態，因為中日和約當時是跟中國代表政府中華民國政權簽署，中日和約內容有寫本約適用對象是中華民國政權，適用範圍有實質治理的領域。

對日本而言台澎人本來就不是中華民國國民，但日本在《中日和約》第十條寫台澎人被視為（shall be deemed to）中華民國國籍，特別寫出來是因為原本領土主權擁有的國家，土地上人民也會是國民，但因為中華民國沒有台澎主權，因此特地寫出來。

Photo Credit: 中央社

所以當《中日和約》在日本轉承認PRC為中國代表政府時，這份和約適用對象跟範圍就實質上停止適用了。因此台灣人去日本，在入境上填寫欄位：國家/地域Taiwan就可以。

至於《馬關條約》廢止了也不會讓台澎主權回歸給中華民國，在1964年02月29日，日本條約局局長中川融在日本國會已說明過，他表示：因為割讓條約是一次性執行條約，便是完成割讓台灣一事即達成目的，之後僅具備形式上的效力。由於這是已經執行完畢的條約，就算事後廢棄，亦僅是形式上的廢棄，已經執行完畢的事項無法因此而回到未執行前的狀態。此類條約廢棄的效果，在國際法上為非常重要的問題，國際法學者的一致見解亦如上所示，若非如此，則國際間將無法安定。割讓領土後因戰敗而使其全部恢復原狀，之前的割讓條約無效，這是不可能的。

從這個脈絡來看，中華民國在台澎只有治理權

回顧過去的歷史，可以看到金門跟馬祖在歷史上從來沒有「被割讓」給其他國家過，所以金門跟馬祖從頭到尾都是中國的領土（所以金馬人美簽上面顯示China），東沙群島也是一樣始終是中國領土。

但是像太平島的部份，它是南沙群島中的最大島。南沙群島是日本在《舊金山和約》裡面它有放棄主權的部份，所以太平島在國際法上，它是屬於主權未定的地方，跟台灣澎湖是一樣的歸屬未定的狀態。

總結，中華民國政權是中國主權國家裡的政權，它能夠合法治理的是金門、馬祖，以及中國大陸、港、澳，這都是屬於中國領土，中華民國政權現在實際上有治理的中國領土是金門、馬祖。

而中華民國課本沒教的是，台灣跟澎湖是原本的殖民地（日治時期），中華民國政權依照盟軍的授權成立了盟軍佔領機構，代表盟軍去治理這個地方，只有治理權沒有台澎領土主權。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航