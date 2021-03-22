《Airbnb改變商業模式的關鍵誠信課》：連營運長都找不到申訴管道，要員工如何主動呈報？

文：羅伯・切斯納（Robert Chesnut）

歡迎申訴：清楚安全的呈報流程

呈報他人違反誠信，這件事讓人感覺危機重重。

企業必須營造信任感，讓員工知道如果他們呈報違反倫理的行為，

公司會尊重相待，管理層也會展開公正調查，而非將案子壓下不管。

員工都會擔心呈報後遭到報復，但企業必須清楚表明報復行徑絕不可接受，

並鼓勵員工如果他們相信即將遭到報復或已經發生，要主動通知公司的倫理部門。

我剛到Airbnb任職不久，某次營運長貝琳達・強森（Belinda Johnson）和我開會討論倫理違規行為，以及鼓勵員工主動呈報的重要性。開完會後我先離開，她則打開筆電連進公司內網，搜尋可供員工使用的相關途徑，呈報他們所遇到或見到疑似違反倫理的行為。

她知道我們有提供線上資源，但她找了十五分鐘還是找不到看起來符合的選項或連結。於是她打給我，請我回去剛才開會地點，並對我說：「羅伯，如果連我都找不呈報違反倫理行為的管道，我們又怎麼能期待員工主動呈報呢？」

貝琳達說的沒錯。我們的確有上傳相關資源，也提供了一個呈報路徑，但這些資訊被埋沒在人資部門的其他資料裡，使用者很難馬上找到。我們立刻修正，改在公司內網首頁上放一個字體很大的圖示，這樣一來員工絕對找得到。

這裡有個簡單練習，可以讓領導人和員工更深入思考本章標題。翻回前幾章，看看最常見的違反誠信行為有哪些，然後問自己：如果我遇到這種違規行為，或見到這種行為，我該如何呈報？我該找誰？我有哪些資源可用？

放大呈報途徑與多元管道

以上問題，你的員工應該要能立刻回答。所有關於誠信的問題，都應該提到呈報違規行為有哪些途徑。

實際來看，員工的呈報途徑會隨著企業的規模、創立年數、是否上市有所不同。如果是新創公司，可能連法務或正式的人資部門都沒有。但就算你們是傳說中的「車庫」創業，員工少到看一眼就能算出來，還是可能遇到不當甚至違法的議題或行為，萬一發生了，事業還沒起步反而離成功更遠。詐欺、對投資人不實陳述公司現有科技、規避法規、性騷擾，以及其他潛在問題，不論公司發展到哪個階段都可能發生。

加入新創團隊之所以令人興奮，部分原因是大家往往會有「不管怎樣都要做到」的衝勁思維。如果這種情感表現方式是拉長工時、支援自己狹義工作範圍外的任務與專案，以及用少少資源做大事，當然很棒了。我對於思想進取、行動快速，進而改變世界的企業向來抱有極高敬意。但在新創工作的風險之一，就是要評估執行長和其他創辦人面對倫理難題時，有沒有足夠的成熟度與誠信去貫徹「不管怎樣都要做到」的思維。如果危機爆發，他們會像你一樣優先保護公司與員工利益嗎？

說到這裡，不禁感嘆又要提起Theranos這家公司，他們是建立不信任的代表人物。他們對提出問題的員工一向採取「射殺傳訊人」的態度。《惡血》作者在書中提到，該公司氣氛歇斯底里又疑雲重重，員工對誰都不信任，也無法對人訴說擔憂，直到記者開始探聽內部消息為止。Theranos長期容許欺騙行為，導致錯過及時發現和處理問題的機會。

這個例子說明，重點不是「會有人被抓嗎？」和「會不會有外人發現公司內部誠信問題？」而已，而是你一手打造的企業文化出了問題。高度誠信的員工發現高層主管犯下不良行為，結果卻是自己被趕走或自行離職，很多Theranos員工就是如此。「很多人都提出問題過，但公司沒有任何改變。這些人反而被忽略、被壓制或甚至被解雇。」馬庫拉中心領導人倫理資深協理安・史基特（Ann Skeete），注意到Theranos案透露出許多誠信問題，並投入心力研究。到底哪些條件會引發「誠信警戒」醜聞？ 他們的探索相當重要，也似乎開始有回報了。該中心的唐諾・海德提到：「我們現在會聽到創投家說，他們也開始檢視企業創辦人的倫理，並當成事業成功的預測因素之一。」

當企業更加成熟，會增設法務部門和人資部門，讓員工呈報違法、引人懷疑或關於工作場所健康安全的問題。但光是知道你可以向人資或法務申訴，以及公司直接鼓勵你呈報不當行為並提供具體呈報途徑，是兩件不同的事情。

回到Airbnb。貝琳達想找員工呈報途徑卻遍尋不著，之後我花了好幾小時，和負責設計與維護內網的團隊開了數場會議，確保Airbnb內網首頁放上一個非常醒目的倫理資源連結。我想要把字體調到最大，而且熱線（員工能選用匿名方式呈報問題）和倫理團隊電子信箱的設計要很清楚。接著，我也進一步和法務團隊，以及全體倫理顧問審閱細節。

這反映出我的信念，如果企業要打造誠信文化，讓員工諮詢獲得即時指引，以及呈報違規的流程一定要設計得夠簡單、直接、清楚且安全。你不能光說：「員工們，你們本來就該告訴我們發生什麼事。」然後對他們在過程中所遇到的障礙充耳不聞。

上市企業依法在這方面須制訂更多規範及流程，有些比較謹慎的非上市企業也會依循上市企業規範，採取現行最佳做法。首先，上市企業必須設置熱線，讓員工不需透過直屬主管，自己就能用保密並匿名的方式呈報不適當行為。這樣做的理由很簡單，如果員工必須透過主管才能呈報問題， 而主管本人就是犯下不適當行為的人，員工就不可能呈報了。

在Airbnb的熱線會收到各式各樣的呈報，有些匿名，有些則具名。我先前提過，呈報議題非常多元，從控訴某人犯下利益衝突，某主管和直系部屬之間有不適當感情關係，到收受禮物會不會違規等等。每個問題我們都會認真看待。

我尊重當初設立匿名熱線的原意，但過程中有一點讓我頗感挫折：以性騷擾案件來說，我不覺得有熱線就夠用了。假如你遭遇性騷擾，匿名向公司呈報此事，而公司得知後唯一的調查方法就是，直接去找被控訴者面談，後者通常都會否認犯下性騷擾。然後呢？被控訴者大概都知道自己最近和哪些人有互動，因此可能會立刻報復被害人（績效評估打負評、調到其他比較不熱門的專案， 或甚至威脅被害人）。但因為公司不知道被害人是誰，也就無法出手干預或防範報復行為。

企業也開始探索讓員工呈報不當行為的其他途徑。像在Airbnb，我們最近開始試行一個以手機軟體為基礎的系統，名叫「躍級平台」（Vault Platform），讓員工得以在第一時間記錄不當行為。最初我們只是想讓員工記錄事件細節，員工記錄完再自行決定是否呈報騷擾行為。

但這套軟體提供員工另一個選擇：他們可以等到確定自己不是第一個或唯一對加害人提出呈報的人，再將先前記錄的資料呈報給公司。這項新科技能夠「連接各點」，讓大家因為人數增加而更有力量，公司也能藉此發覺重複的有害行為模式。通常性騷擾被害人最怕的就是落入各說各話的窘境，當他們知道自己控訴的行為還有其他證據支持，他們會更願意發聲。

NBA總裁亞當・席佛為了確保內部呈報流程，不受到隊上有力人物左右，打造了全聯盟都能使用的熱線，讓各地所有員工都能呈報不當行為。申訴案件會由獨立第三方審閱，並直接對NBA的稽核委員會報告，而不是各球隊總裁或老闆。這樣設計是避免涉嫌不當行為的主管壓制案件、報復或威脅當事人，或是在調查啟動前就阻礙進行。

其他企業處理方式，則是設置申訴專員辦公室，讓員工可以致電或親自去陳述這些問題。這是一個幫助員工保密的機制，企業付費設置這項服務，根據流程設計無法得知呈報者的身分。流程保密這件事非常重要，我接下來會用一些例子說明。

首先，當企業（從任何管道）得知某個會威脅到商譽或品牌誠信的情況時，就必須調查並想辦法解決問題。法務長身為企業雇用的律師，提供法律意見給內部高層主管、中階主管乃至員工，目的是為了保護企業利益以及避免企業承擔違法或違約責任。先釐清一點，法務長並非員工的代理律師，如果法務長和任何員工進行「私下」談話，提供後續行動建議給自認工作上受害的員工，這樣的行為不僅破壞職業道德，也不尊重自身專業。

我的職涯期間，多次遇到同事來詢問我意見的情形，並希望我對談話本身保密。身為法務長， 我有道德義務阻止他們說下去，並提醒他們，我身為公司雇用的律師，不能對任何員工保證雙方談話能維持保密。理論上，當我從任何員工，甚至是執行長本人的談話中，發現任何對公司構成威脅的情況時，就有義務保護公司利益不受侵害。

有些人回答是：「噢，別擔心，這和公司或我自己的工作無關，純粹個人問題而已。」但我答案還是一樣：「我可以和你談談，但不能保證對話保密，也不能保證我不會根據你告訴我的事情採取進一步行動。」我有義務對保護公司利益一事做廣義詮釋。任何令人難堪的事，或者會對任一高層、企業相關者的誠信或判斷力產生質疑的事，都可能衝擊到企業品牌。我可能會有義務建議執行長或董事會採取嚴厲措施，包括終止雇傭合約，以及公開澄清企業對某個行為或舉動事前並不知情。

令人惋惜的是，我確實可以舉出許多非關工作的行為對企業品牌造成重大衝擊的例子。還記得賽百威（Subway）前任代言人，那位總是面帶微笑，向大眾保證吃賽百威三明治可以減肥的傑瑞・佛格（Jared Fogle）嗎？我寫本書時，他因為散布兒童色情物品，以及與未成年人發生性行為獲罪在監獄服刑。這位知名賽百威品牌代言人的「私下」犯行，導致賽百威落入「誠信警報」。

第三方申訴管道的優點

剛才提到的議題就當成討論背景吧。現在來看一個假設例子，可以解釋為何我認為獨立第三方或申訴專員的做法值得參考。

假設行銷經理克莉絲汀和其他三位朋友，在週六晚上一起去酒吧。她剛進店裡就看到公司一位男同事凱文正在和其他幾位男性射飛鏢。克莉絲汀相信整個團隊裡自己的主管最喜歡的就是凱文。

凱文這時也看到她了，醉茫茫地走過來，一把將她摟在懷裡，而且摟得很緊。「小克，來跟我朋友見 ～一下 ～」克莉絲汀往後退一步：「啊，謝謝，小凱，但我剛好跟朋友一起，見到你很開心，好好玩喔。」凱文皺眉：「你看 ～ 看 ～ 我之前才跟比爾（他們的主管）講到妳這點。我本來想約妳出來的，但，嗯，妳有點太自以為了。掰 ～ 啦 ～」說完，他就轉身回去玩飛鏢了。

克莉絲汀聽了備受冒犯，相當生氣。凱文不單是出言侮辱和肢體行為不當而已，他提到兩人主管比爾的方式，聽起來像他們私下聊天聊到她。她該呈報嗎？呈報那位把她當朋友的主管？她陷入天人交戰，很擔心一旦採取行動，日後績效評估或工作分配會遇到麻煩。還是她該假裝沒事？

週日早上，她收到凱文的信：「克莉絲汀，我昨晚喝太多了，表現有點過頭。我完全不該那樣和妳說話的。我道歉。」凱文是真心的，或只是在撇清責任？他已經和比爾討論過這件事了？下一步該怎麼做？於是克莉絲汀開始逐一列出可行選項。

什麼都不做。 上班時直接和凱文對質，告訴他當晚他很冒犯人，如果他敢再做一次，她會舉報他。 跟主管比爾說那晚凱文在酒吧裡的行徑。 打給倫理顧問請求支援。 對人資或法務提出正式申訴，確切描述當晚酒吧內發生的一切。 透過內部熱線匿名呈報凱文，說他「言語不尊重人，而且對同事有不當觸摸。」

對性騷擾被害人來說，性騷擾本身不只帶來強烈情緒和羞辱感，更棘手的是，該在混亂情況下該做出什麼回應。克莉絲汀有權接受凱文的道歉，然後不再提起這件事，或直接告訴凱文她很受冒犯，或乾脆向公司舉報凱文。找主管談談很適當，但如果她認為主管和凱文是朋友，內心當然會害怕。而且主管聽完有義務向人資呈報案件，她擔憂後續發展也是正常的。她該怎麼做？該找誰尋求建議呢？

這時如果企業有設置一個中性第三方呈報機制，像申訴專員那樣，既了解內部倫理守則和法律，又能對她的遭遇感同身受，而且不用像企業一樣，聽完她的遭遇後認為沒有義務立刻行動，克莉絲汀因此可以放心討論她手邊的選項和恐懼。他們也許可以一起擬定計畫，讓她更深入思考每個選項帶來哪些後果。這項機制可以幫助她了解自己有哪些權利，以及正式提出申訴會發生哪些事。由於公司並非正式得知這事件，因此在流程上呈報人有喘息和思考空間。如果她最後不想採取進一步行動也沒問題。而如果她決定繼續走下去，至少知道自己面對的是什麼。

雷德・霍夫曼（Reid Hoffman）的創投公司GreylockPartners，就是採用第三方呈報機制處理性騷擾案。雷德告訴我，他早年在第三方支付平台Paypal擔任高層主管時遇到一件事，讓他從此對性騷擾議題都很敏感。故事是這樣的，當時有位女同事問可否和他討論某件事，但要他先親口答應，聽完不會採取任何行動。於是他答應了。

她說，公司裡有位同事被自己的直屬主管性騷擾，那位主管會傳非常露骨的簡訊給對方，邀請對方裸體去他家。她還給雷德看簡訊內容，雷德看完既擔心又憤怒。但他那時已經答應同事不會採取任何行動，所以感到很無力。他最後決定在那位主管的人事檔案上加註，補充說明他和這位主管互動經驗很不好，決定不讓這位主管升職。「事後來看我完全做錯了。我後來領悟到，絕對不能像當初那樣，答應對某件事完全保密，而且現在回想這件事，我很希望自己當時可以違背約定，直接解雇那位主管。」

目前Greylock和獨立機構合作，後者負責接聽員工對性騷擾的求助來電、受理性騷擾申訴案，以及員工透過熱線提出的其他倫理議題。員工不須透露自己名字，而Greylock收到第三方提交的呈報細節後，有義務主動調查案件，並向第三方回報調查結果。過了一段特定時間，如果第三方認為Greylock做的調查或採取的行動不夠適當，他們可以向大眾公開他們手上握有的呈報內容。雷德說道：「我們是自願拿火燒自己的腳。」

我很欽佩雷德承諾挺身而進，尋找方法解決這些艱難情境。二○一七年雷德更進一步號召創投業響應他所提的「正直承諾」（Decency Pledge）。響應這份承諾的創投企業，必須遵守公司高層所遵守的規範，例如創投和與某公司進行商業往來期間，創投一方不得與該企業家發生性關係。這個提案也引來爭議，有些創投家認為現行法律已經有足夠規範，而且用條文規範人性這層面根本不可能。不過，只要是能夠激發大家努力討論這類艱難議題，我都很支持。

從今以後，我們應該會見到更多有創意的點子，讓員工用更輕鬆且風險更低的方法呈報職場上各種不當行為。這樣做是對的，而且我們本來就該在問題變大、變嚴重之前就試著解決。說到這個，我們來談談「沒有」打造良好呈報流程的後果之一：吹哨行為。

吹哨行為

打造這套受人敬重與信任的呈報機制還有一個重要原因，就是避免公司內發生「吹哨行為」。吹哨者傾向將他們對企業的擔憂往外呈報，例如對管制機關、民事訴訟中揭露，或直接公諸於媒體。刻意規避內部正常流程，或試過呈報但對公司回應失望的吹哨者，可能會引發企業的「誠信警報」。

社會大眾鼓勵特定吹哨行為，是因為共同利益。如果你在一家飛航廠商工作，發現公司刻意規避引擎零件的安全標準，或是在特定檢測造假，公開這些資訊就符合公眾利益。儘管你可能和公司簽署過保密協議，但我們都是社會一分子，如果有對公眾安全造成立即、嚴重風險的事務，我們希望鼓勵主動呈報的風氣。現在資安領域也逐漸出現吹哨者，例如員工呈報雇主不當使用顧客資料。

二○ 一九年七月， 跨國零售業集團利潔時（RB Group） 用十四億美元， 和美國司法部達成民事和解以及不起訴協議。六名吹哨者舉報該集團以違法手段， 推銷處方藥舒倍生錠（Soboxone），包括成立「在此支援」（Here to Help）熱線，將撥打該專線求助的成癮患者，轉介給違反聯邦法律規定的用藥人數上限、超開舒倍生錠處方藥給病人的醫生診治。該集團否認所有不法行為指控，而負責部門也已被拆分成另一間公司，二○二○年該公司正式遭到刑事起訴。

我支持有道德的吹哨行為。對心術不正且危險的行為而言，吹哨是個重要的檢查管道。但我的重點會放在鼓勵企業以更合於倫理的方式行事，讓員工能夠合理提出議題，在員工不得不吹哨之前就介入並解決問題。吹哨者經常提到的惋嘆，就是他們試過內部呈報，但被上層壓制、被調離工作、被報復、被羞辱，甚至因為呈報行為而被驅逐。

就像倫理顧問不可能十全十美，吹哨者也不會完美無缺。有些吹哨者呈報特定行為，背後其實有複雜動機，或他們掌握的資訊不盡完全，或控訴本身不確定是否正確。例如，舒倍生錠案的吹哨者，每人都有權拿到利潔時支付的和解金，金額比例從一五％到二十五％不等。有些企業在法律上的抗辯策略，就是主張吹哨者別有意圖，意思是，他們不用內部管道解決問題的目的，是要藉此獲取個人利益。這就是為何單單設立呈報管道還不夠，你必須搭配一個完整公正的調查機制。二者相乘，引人質疑的行為被公正檢視的機率就會提高，抱有合理擔憂的員工公開申訴內容，以激發適當作為的機率也就下降了。

當員工點出違反倫理的行為，企業基本價值觀就會受到考驗。但把心力花在貶低吹哨者通常不是正途。記住，即使是不完美的人，也可能剛好發現一個應該解決或未經深思的正當問題或議題。該怎麼做才是對的呢？你可以抗拒想要「射殺傳信人」的念頭，將心力放在解決問題本身嗎？在我看來，有誠信的企業會尋求真相，而不是掩蓋問題。而且這種企業會找機會表揚，以良善意圖提出倫理和法律議題的員工。

怎麼調查？

好了，有人向你呈報違反倫理行為，該怎麼做呢？

對大多數人而言，不管是呈報不當行為的人，或是被指控犯行的人，職場正式調查這件事光想就夠可怕了。他們會想到各種壓力極大的情境，上次他們用公司手機傳給情人的親密玩笑或拍的照片，害怕其他同事會刻意誇大事實，好在職場競爭中勝出；擔心某封信件或在會議中做的某個評論會被抽出脈絡檢視。調查人會找到什麼呢？他們還有機會解釋嗎？

一旦有人提出控訴，企業就必須啟動調查。調查方式依企業規模而有不同，但我的首要原則就是，必須以誠信展開調查。如果是只有十個人的新創公司或小公司，通常是公司執行長或老闆和涉事當事人，坐下來直接討論控訴內容。這種令人心神不寧的艱難話題沒人想談，但如果你坐視不管，或還沒檢視證據就直接下判斷，你的企業文化還沒開始成長就折損了。如果是比較大的企業， 特別是當控訴內容對企業品牌構成重大威脅的時候，執行長或法務長可能會雇用一個調查團隊深入檢視。我的建議是，認真看待所有控訴，盡力去找尋真相，不要妄下結論。

調查究竟要查些什麼？要怎麼進行呢？受過訓練的調查人會從不同來源找線索。像是查找網路軌跡和人事檔案，看看過去是否發生過申訴和呈報案，有的話可能是警訊，以及有沒有奇怪的公務開支或預算項目，最後才是當事人面談。上述流程具體執行方式則視個案而定。例如有人匿名舉報，某個海外辦公室的高層經理涉嫌賄賂當地官員，如果此事為真，對企業本身就是災難。但找那位經理對質之前，調查團隊可以做的，可能有查看電子郵件、經理的進度報告、經理對他／她直屬主管的意見回饋，或任何不尋常又涉及現金的預算或開支項目。接著調查團隊才可能找那位經理當面討論控訴內容，並在同一時間找該經理的直系下屬面談，以防任何人有機會串供。

書籍介紹

本文摘錄自《Airbnb改變商業模式的關鍵誠信課》，商業周刊出版

作者：羅伯・切斯納（Robert Chesnut）

譯者：蔡惠伃

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你覺得自己是個誠信的人嗎？

——席捲歐美商業界的企業革新運動——

Airbnb、Google、facebook、Amazon、星巴克、Netflix

各大企業都在做，好企業還不趕快動起來！

回想一下，你曾將公司的文具帶回家使用嗎？曾在公司列印私人行程嗎？曾用公司電腦或手機網購？

Airbnb法務長兼倫理長羅伯・切斯納特，每次在新進員工訓練演講時，都會以這個直接又令人不安的問題起頭。誠信是普世重視的價值觀，但21世紀以來，全球大企業接連爆發管理醜聞，從資料濫用、不當性行為到財務造假……。不只導致企業財務損失，原本品牌與社群信任也遭受破壞。

企業由「人」組成，管理「誠信」才是企業根本。

聯邦檢察官出身、遊走矽谷20多年的Airbnb法務長親自說明，誠信如何創造企業價值，贏得大眾信任，以良性循環長久經營！這也是Airbnb成為優秀企業的不二法門。職場最常見的誠信迷思就是，認為誠信問題很罕見，不會發生在我（領導者、員工）身上。然而，每家企業，不論有無上市，每個人都要直接、間接面對帶有倫理要素的決策：

我應該先假裝不知道這條政府規範，事後如果公司被查出違法，再主張自己不知情嗎？

我可不可以在派對上多喝一杯酒，再回去書桌前回信給顧客？

公出時順道處理個人事務，交通費卻報公帳？

上述種種問題都與誠信有關，但往往被忽略不計。造然，對誠信的沉默，會造成對與錯的模稜兩可，使每個人對自己的行為抱持不確定，並為少數人打開了自私行為的合理化大門，最終讓許多企業與機構的信任度下降。本書說明了誠信在企業扮演的角色，一步步引導企業主、員工、利害關係人打開創誠的大門：

NBA案例：從快艇隊老闆唐諾・史特林的種族言論，了解顧客社群在乎他們喜愛的企業誠信價值

Google案例：從高層性騷擾事件，理解現代的員工如何看待企業誠信

Walmart 、Patagonia與案例：企業倫理宣言可以依據各公司價值主張而定，但企業的決策重點與商業架構，必須與其保持一致

Starbucks案例：借廁所引發的一連串負面議題，理解企業誠信守則必須與時俱進、盡量周全

WeWork案例：連高層也不遵守企業誠信守則的情況下，所有利害關係人對該企業也會採取投機且短線操作，公司很難長久經營

不要小看「誠信原則」，誠信問題絕對會引爆企業危機，上面案例也逐一證實了這一點。Airbnb可是大到企業決策、商業布局，小到組織管理、員工人際關係，都以「誠信原則」做出判斷，打造「誠信至上」的永續、顛覆性商業模式。聰明的領導人應該從現在起，發起公司的「倫理行動」。運用書中「6大執行步驟×10大常見職場問題×4大疫情危機處理方案×16個範例演練」，用行動讓公司由上到下，全員理解並執行。

本書特色

「透明化」管理的必讀指南：管理者都知道「透明化管理」很重要，但對怎麼開始、如何執行傷透腦筋。其實，從「誠信」出發準沒錯。書中清楚說明如何將誠信帶入公司章程、以及如何推動與成立通報管道。當管理者成為「誠信」的信徒，透明化管理就能逐步落實。 增加長期商業利益的不二法門：「誠信」管理乍聽之下，就是要犧牲利益，嚴守道德。其實，大家都忽略了「誠信」的優點，被短期利益蒙蔽雙眼。試想，如果你的企業追求誠信，長期下來，經營出認同你品牌的客群、願意以誠信為榮的供應商、願意為社會貢獻的股東……，積極創造的良性循環，其實更有利於長期經營。 具體步驟、完整涵蓋危機處理方式：作者不是站在道德制高點，奉勸世人要「做好人」。反之，作者提供管理者6大落實「誠信」的執行方針，可內化為企業組織的準則。再者，作者彙整二十多年來的職場經驗，列出 10大常見職場，搭配深入淺出的法律面、企業面的解說，讓職場人士更能理解組織的誠信議題。最後，因應「新冠病毒」的經濟危機，統整出4大危機處理方案，讓企業可以用誠信的方式度過危機。 最有價值的「考驗時刻」Q&A： 管理公司難就難在，如何逐一判斷哪種行為合乎誠信、哪些行為不符合。作者精心設計了16個誠信「考驗時刻」，讓讀者從背景情境中去判斷與討論，故事中的角色是否違反誠信原則。作者也提供了他的分析說明，讓你核對「答案」同時，也能知道自己距離誠信還有多遠。

Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航