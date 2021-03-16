未來民法或可增訂，避免「為妻支付喪葬費卻被子女告」的憾事再次發生

文：林清汶（世新大學法律系兼任副教授）

近日報載，屏東某林男持亡妻存摺及印章到郵局提領32萬元辦喪事，卻被兒子控告偽造文書。

對此，屏東簡易審理後認為林男領取死者存款未經其他具有遺產繼承權者同意，且損害郵局對儲戶儲金管理的正確性，盜蓋亡者印章提領存款，足以損害其他繼承人權益乃構成偽造私文書行為，依法判處三個月徒刑得易科罰金，林男不服提起上訴；二審合議庭仍認為林男提領存款的目的雖為支付亡妻醫療及喪葬費用，但認為已經損害郵局管理儲戶儲金的正確性及妨害其他繼承人權益等，惟考量林男並無前科紀錄及犯行動機，改判有期徒刑兩個月得易科罰金，全案定讞。

本件判決看了實在令人五味雜陳。刑事庭法院依法審理固非無理，但其中之倫理關係與相關民事法繼承制度有無斟酌之處？特別本件「林男說，提領這些款項是為支付妻子喪葬費用，因為子女都不處理，只好由他來辦理妻子的喪事」等語。

依法，繼承時配偶有先行請求分配法定財產之剩餘財產半數權利，剩下之餘額財產再由配偶與其他繼承人均分；亦即是配偶在繼承時所分得之財產原則上應較子女為多。

據此，本件丈夫林男處分32萬影響其他繼承人（兩名子女）財產權情事應該不大，甚至於沒有。對郵局而言，無溢領並無影響郵政儲金之正確性；而喪葬費的扣除金額依《遺產及贈與稅法》第17條喪葬費可以123萬元計算，此為屬於繼承必要開銷之優先扣除額。

再者，從情理觀之，本件如繼承人子女強不配合至金融機構辦理手續，難道亡者喪事就擱著嗎？世上清苦的人仍很多，一般人馬上要湊足數十萬款項，未必容易。

本件林男身處屏東鄉下環境，或未必清楚繼承相關法制或礙於喪事時間緊迫，似非故意無心卻牴觸刑事法制，且此種事件恐時而有之。刑事法庭判決係採職權主義，犯罪應以被告有故意或法律上有規定之過失犯為要件。《刑法》第57條對於犯罪動機、目的等，均得作為科刑輕重之標準；且在地檢署設有緩起訴制度、法院亦有緩刑制度，讓當事人有自省空間，不須受刑事制裁拘束，何以在本案件都不見了？讓人覺得法律就這麼僵硬鐵板一塊情理未斟酌？

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本件的判決雖難認定是違法判決，但對於家庭制度的倫理規範卻有了極大衝擊，恐日後可能很多人學樣，如過去學生告老師認為不可思議，現在卻稀鬆平常時有發生，爾後家庭發生違法代理、妨害秘密罪，及如本件偽造文書等事件，或將層出不窮發生，衝擊人倫親情之關係。

法與時轉則治應隨時空背景調整；為此，法律應更嚴謹的制定規範，俾維社會倫理與法制的合理與平衡運作，未來民法或可增訂「對於繼承案件之必要開銷，繼承人得以被繼承人之存款或財產優先動支，並應通知其他繼承人。」等語，以減低繼承人嫌隙紛爭及家庭事件減少對簿公堂，以維法制之完備。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航