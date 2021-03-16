愛因斯坦為何要對鏡頭吐舌頭？

文：Suzanne Cords

1951年3月14日是愛因斯坦（Albert Einstein）的72歲生日。這名出生於德國烏爾姆的著名物理學家，當時已定居美國多年，在紐澤西州的普林斯頓高等研究院（IAS）任職。愛因斯坦生日當天，研究中心的同事為他舉辦了慶生活動。

當他離開會場時，大量記者守候在門外，想讓愛因斯坦對全球政局做點評，並拍張他的完美生日照。然而，宴會的演講已讓愛因斯坦感到煩躁又疲憊，他也不喜媒體圍繞著他打轉。愛因斯坦只想趕緊離去，但他乘坐的轎車被記者包圍，當時他正坐在車後座，被高等研究院院長艾德洛特（Frank Aydelotte）及其妻子瑪麗（Marie Aydelotte）夾在中間。「夠了，夠了……」他對推擠的記者如此說道，但記者仍不打算放過他。一名記者高聲喊道：「嘿，教授，笑一個嘛！」

標誌性照片的快門瞬間

性格跳脫的愛因斯坦此時吐了吐舌頭。攝影師亞瑟・薩斯（Arthur Sasse）按下快門，捕捉到這一瞬間。這張照片很快就廣為流傳。

這名一頭白色亂髮，衣著漫不經心，經常忘記穿襪子的物理教授，艱深的相對論直至仍令普通人難以理解。在他生活的年代，愛因斯坦已被視為超凡脫俗的人物。這張吐舌照也成為愛因斯坦的標誌性照片。

但讓這張照片出名的並非攝影師薩斯，而是愛因斯坦本人。愛因斯坦超級喜歡這張照片，加洗了數張後裁切掉艾德洛特夫婦，只留下他吐舌頭的畫面。他將照片寄給了同事、朋友和熟人。據說愛因斯坦曾對他的最後一任女友范托娃（Johanna Fantova）表示：「吐舌頭反映我對政治的觀點。」

愛因斯坦談人類的愚蠢

愛因斯坦是猶太人，1933年希特勒（Adolf Hitler）成為德國總理後，他選擇離開納粹德國。由於曾體會過一個群體遭到國家針對的感受，愛因斯坦對冷戰以及參議員約翰・麥卡錫（John McCarthy）針對共產主義者的做法難以認同。當時許多政治家、知識分子和藝術家指責他「不愛美國」。

愛因斯坦的觀點是：「愚人的統治是不可克服的，因為他們有這麼多人，他們的意見也和我們的一樣重要。」他的另一句名言是：「有兩件事是無限的：宇宙和人類的愚蠢。但對於宇宙是否無限，我還沒有那麼肯定。」

愛因斯坦以他的智慧——以及他伸出的舌頭——回應這樣的愚蠢。這張標誌性的照片已經被重製了成百上千萬次，印刷在海報、T恤衫、賀卡、馬克杯和壁畫上。直至今日，這名當代最偉大的物理學家在年輕一代中仍擁有眾多粉絲。

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