本日新增5例境外移入，指揮中心：3種狀況不可施打AZ疫苗

中央流行疫情指揮中心今（15）日下午召開「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）記者會，由發言人莊人祥說明阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）生產的疫苗，相關施打建議事項。副指揮官陳宗彥也與今日協同教育部體育署洪志昌副署長，率隊南下國家運動訓練中心向奧運培訓隊說明疫苗施打流程。

指揮中心也宣布今日國內新增5例境外移入武漢肺炎確定病例，4例來自菲律賓、1例來自法國。

3種情況不可施打AZ疫苗，血小板減少、免疫功能不全者者須審慎評估

指揮中心發言人莊人祥說明AZ疫苗的施打建議事項，其中不可施打疫苗者包含以下3種狀況：

對疫苗所含成份過敏者 施打第一劑AZ疫苗後出現急性嚴重過敏反應者 18歲以下青少年

建議暫緩施打的對象為急性嚴重疾病且伴隨發燒或急性感染。須謹慎評估施打的效益及風險，再決定是否施打者包含以下4種：

血小板減少或任何凝血異常（例如：血友病）者 免疫功能不全者（包含接受免疫抑制劑治療） 懷孕或是可能懷孕之女性 正在哺乳之女性

《中央社》報導，《日本放送協會》（NHK）報導，有關疫苗接種，日本行政改革擔當大臣河野太郎14日晚間透過影音頻道表示，為了讓民眾能夠接種疫苗，有意推動經濟界讓員工可以放「疫苗假」。

有關「疫苗假」，莊人祥回應指揮中心會再與勞動部討論。他並表示日本目前為了準備東京奧運以及控制疫情，對民眾趕快接種疫苗的期望較高，因此祭出這樣的誘因。

依據體育署新聞稿，距離2020東京奧運7月23日開幕倒數130天，本月已重啟各項奧運資格賽和積分賽，考量武漢肺炎疫情尚未穩定，教育部體育署洪志昌副署長今日陪同中央疫情指揮中心團隊陳宗彥副指揮官，率隊南下國家運動訓練中心親自說明疫苗施打的流程與注意事項，協助奧運培訓隊掌握疫苗接種資訊，確保選手能安心備戰，平安健康出國參賽。

體育署洪志昌副署長指出，選手及教練們相當關心疫苗施打之流程及疫苗施打後可能的影響，中央疫情指揮中心也在宣導會中詳為說明。此外，體育署及國訓中心將依照各培訓隊出國規劃期程，由專責單位配合中央疫情指揮中心的疫苗接種作業，排定適當時間為選手施打疫苗。陳宗彥副指揮官強調，會尊重選手、教練及後勤支援人員施打疫苗的意願，但不論有無施打疫苗，每個人仍應持續作好個人防疫工作。

指揮中心發言人莊人祥也在今日記者會上回應，選手施打疫苗的原則會依照當事人參與的比賽賽程、以及同隊的隊友可能會須分批接種等原則進行。

新增5例境外移入，多數於檢疫期間皆無症狀

根據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增5例境外移入武漢肺炎確定病例，分別自菲律賓（案987、989、990、991）及法國（案988）入境。

指揮中心表示，案987為菲律賓籍30多歲女性，今年2月28日來台工作，持有搭機前3日內陰性檢驗報告，入境時無症狀，入境後至檢疫所集中檢疫，3月13日進行期滿前採檢，於今日確診，至今皆無症狀。由於個案可傳染期間無與他人接觸，故不匡列接觸者。

指揮中心指出，案988為法國籍50多歲男性，為案982同事，今年1月12日來台工作，持有搭機前3日內陰性檢驗報告，入境時無症狀，至防疫旅館進行居家檢疫，期滿後至其他住所自主健康管理至2月3日，期間皆無症狀，3月12日自費採檢結果陰性，3月13日由衛生單位通知為案982接觸者，安排接觸者採檢，於今日確診（Ct值38，IgM陽性、IgG陽性）。案982接觸者共匡列8人，需採檢6人，除案988外皆為陰性。

指揮中心表示，案989為本國籍50多歲男性，2019年1月赴菲律賓，因通緝到案，於今年3月12日自菲律賓戒送回台，持有搭機前3日內陰性檢驗報告，入境時無症狀，入境後至看守所居家檢疫並安排採檢，於今日確診。衛生單位已匡列機上座位前後2排旅客共14人，皆列居家隔離。

指揮中心指出，案990、案991皆為菲律賓籍20多歲男性漁工，今年2月26日來台工作，皆持有搭機前3日內陰性檢驗報告，入境時無症狀，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，期間皆無症狀，3月13日檢疫期滿後由公司安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者共5人，因均著適當防護，列自主健康管理。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航