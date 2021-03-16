《口袋裡的家國》：從李孝式、梁宇皋、林文慶和伍連德，看大時代下星馬華僑的「中國」認同

文：麥留芳

李孝式（一九○一～一九八八）

南洋華僑社會的上層，多是支持孫中山革命的英屬馬來亞的名人如張永福、陳嘉庚、林文慶、李孝式、梁宇皋、伍連德等等；他們算是比較清楚早期國內政權變遷的幾位。首屈一指的是李孝式。其羅馬化拼音名Lee Hau Shik採用的是粵語。香港出生，但祖籍是廣東信宜，屬於名門望族，仕官世家。自小曾短期就讀過嶺南附屬小學、廣州中學；後轉入香港的英校皇仁書院。之後負笈英國劍橋大學。他曾加入國民黨，並曾在廣東省擔任過數個要職。在北伐時他的職務是國民革命軍上校，將領是蔣介石。他的這段在神州的吾鄉吾土經歷，必恆記於心。

在一九二六年他移民到馬來亞去協助乃父經營錫礦。他也是當地馬華公會關鍵創立人之一；他在華人社會非常活躍，擔任許多華人方言社團、宗親會、商會的會長和董事，並在吉隆坡創立了《中國報》。在一九三七年日本入侵中國時，他在馬來亞發起多次祖國賑災募捐運動。日軍占領馬來亞時他到印度避難。戰後重返馬來亞，並積極參與當地的政治活動，如赴英爭取馬來亞獨立的談判團隊。獨立後他擔任馬來亞唯一的非土生財政部長。曾擔任聯邦立法議員十二年，行政議員十年，部長七年。期間，英國封他為爵士。他從政壇退休後，吉隆坡市區的「諧街」（Jalan Bandar）在一九八八年被更名為「敦李孝式街」（Jalan Tun H.S. Lee）。其兩名公子克紹箕裘。

縱觀李氏一生的經歷，香港、內陸，和馬來亞，可以說其國族認同很明顯地開始於國民政府的中國，那是在地的。他這認同的方向卻漸漸弱化，到一九五○年代乃轉換至馬來亞的國土。對英廷的認同應僅是過渡性的。他在馬來亞擔任的政治職務，首要條件無可置疑的必是國家認同。這是一個分水嶺：吾鄉吾土在南洋，在馬來亞。

接下來的一個例子是馬來亞土生，卻從虛擬認同轉換兩次到方向不同的在地認同。那是梁宇皋。

Photo Credit: 作者 Public Domain 李孝式

梁宇皋（一八八八～一九六三）

梁宇皋雖為土生，卻不完全是土長的馬來亞華僑，其對中國鄉土的認同堪稱在地。他誕生於馬來亞霹靂州的小鎮，很可能是怡保市郊的務邊小鎮；那也是多名馬來亞黃花崗烈士的鄉鎮。他五歲到十三歲時在廣州讀小學，那是辛亥革命如火如荼的年代，當也知道誕生於中山（香山）縣翠亨村的孫中山的事蹟。旅居廣州八年，多少也建立有當地的校友人脈。五歲以後的八年鄉情總會比之前在馬來亞那幼童來得濃厚。

後來返回馬來亞怡保，就讀於當地的男英華及檳城的聖方濟英語書院。畢業後領取皇后獎學金到倫敦就讀法律。他本是檳城陳璧君的表哥，年輕時陳曾與他訂有婚約，是親上加親的未婚妻。可是後者最終是下嫁予多次隨孫中山到馬來亞訪問的汪精衛。她和母親都崇仰蒞臨馬來亞演講的孫中山和汪精衛，以至於受感動而參加了同盟會。陳璧君在出閣之前，所孕育的神州明顯地是一個虛擬的。觸動母女的認同機制不是郵票也不是錢幣，而是孫中山本尊。孫像郵票和錢幣是孫中山逝世（一九二五）後才發行的。因此，政治演講或集會，也應是觸發國家認同的有效機制之一。

有說因於親屬關係，梁氏在一九三二年應汪精衛主持的國民政府之聘，遠赴中國擔任鐵路局的局長，以及國際翻譯及聯絡官員等職，前後共十三年。

以他這段不尋常的中國家鄉學歷、經歷，在仕途及影響力方面雖遜於林文慶，他卻見證了軍閥據地為王、北伐，以及國民政府分裂為二的風暴。直到他再次從中國回返出生地怡保從政為止，他對吾鄉吾土的認同，絕不是虛擬的，是在地的。他後來擔任馬來亞獨立後的馬六甲州州長和聯邦政府的律政部長。他國族認同的改變，尤其是他參與創立馬來亞華人公會（馬華公會）後所提倡的「此心安處是吾鄉」的國族認同，遭受到好些馬來亞華人的非議和撻伐。但是，反對華族隨遇而安的人士，其對吾鄉吾土的認同有多少是在地的，又有多少僅是虛擬的？梁氏的是二十多年，有幼年，亦有壯年。在地，在馬來亞。

林文慶（一八六八～一九五七）

峇峇族群一般上幾乎都是馬來亞在地認同。不過，也有極少數的例外。最顯著的便是集儒商政於一身的林文慶醫生。他雖生長於檳城的峇峇家庭，卻自小在福建會館所附設的學堂修讀四書。在愛丁堡大學攻讀醫科之餘，亦勤奮自修中文。在一八九二年更獲得香港大學頒發的榮譽博士學位。在一九○六年他加入了同盟會，而在一九一二年孫中山就任「臨時大總統」時，也曾是他的醫藥顧問。同年孫氏辭去總統職務，林氏遂赴星洲行醫。該時的星洲是大英海峽殖民地的三大重鎮之一，另兩鎮是馬六甲和檳城。

九年後，他應孫中山和陳嘉庚的邀請到廈門大學擔任校長，一去幾達十六年（一九二一～一九三七）。在中國居住前後的二十年中，他經歷了辛亥革命、革命軍北伐；了解滿洲國的意義，深感七七盧溝橋事變的嚴重性。離開廈大後到星洲正欲安居時，又碰上日軍入侵馬來亞。他應是被強迫才出任招募奉納金的華僑協會會長。

肯定的，他在國族認同上，神州也，鼓浪嶼也。他應是少數幾位名人與中國及馬來亞（尤其是新加坡）的親朋常有書信來往的華僑。孫像郵票對他來說，每寄一封信，就應會有一見如故的感觸。一如其他的峇峇族群成員，他幼時也進入純粹英語教學的書院，史地科目以英帝為主。他的虛擬中國不可能從其族群和父執獲得，應是他透過自修中國古典文獻而來的。他的心路歷程似乎容不下大英帝國，也似乎遠遠地超越他的峇峇臍帶聯繫。也如好些其他英語系統的第二代，觸動他的虛擬認同的機制是方言會館，福建會館。

Photo Credit: Wikipedia Public Domain 林文慶

伍連德（一八七九～一九六○）

伍連德，又名星聯，是名滿天下的鼠疫鬥士和積極反菸毒健將。除了哈爾濱是主要的戰場外，他足跡還遍及其他的國家，不論種族，不分國界。擁有劍橋醫學博士、清廷欽賜的進士，以及多個其他國家的榮譽博士學位和勛章。他的羅馬化洋名有五個：Wu Lien-Teh，Ng Leen Tuck，Goh Lean Tuck，Wu Liande，Wu Lean Teh。第二個是粵語發音，很可能是他出生時所登記的，第一個以威妥馬發音的姓名是一九五九年出版自傳時用的。

他是馬來亞華僑第二代，誕生在檳城一個經營金鋪的台山（新寧）家庭。在地就讀大英義校，後拿獎學金到劍橋攻讀。曾到過吉隆坡搜集博士論文的資料。在一九○三年畢業返鄉途經星洲，拜訪林文慶，並成為其姻親。在一九○四年返抵故鄉檳城開設診所。三年後受聘於當時清朝直隸總督袁世凱所管轄的天津軍醫學堂。至一九一○年冬，西伯利亞和中國東北爆發嚴重的流行鼠疫，清廷（宣統）委任他為總醫官。他領導團隊到疫區救災，花時半年成功地撲滅了那場大災難。

辛亥革命後，他曾是孫中山的侍從醫官。據說在一九二八年，主持南京政府時的蔣介石邀聘他為國防軍醫署署長；不久卻辭職，因他不覺得蔣氏像是孫中山的繼承人。

從一九一○到一九三七年日本侵華，他在中國服務了三十年。那年九月已屆五十八歲的他，返回故里馬來亞行醫，落腳怡保波士打律十二號，長達二十三年。戰後於一九四七年曾到中國舊地重遊並處理私事。在八十一歲那年，他決定搬回檳城舊居，不幸在數月後就離世。

雖然在他返馬之前，出席國際會議時都自認是中國人，代表中國；於一九五八年給南洋大學的演講也勸請大家重視體內流著的中華血統；但從他在英殖民地的某些社會活動，可以看出他更重視醫者父母心的醫德：捐贈給學院書籍和資料、資助成立霹靂戲劇社、在怡保的二十多年的懸壺濟世、極力推行反菸戒毒運動等。

他拿的護照，若作為國籍的標準，一九五七年獨立之前簽發的應是英屬三州府、英屬馬來亞，之後的是馬來亞聯合邦。三十年楚材晉用，二十三年虎落平陽，他都處之泰然。那豈不是「此心安處便是吾鄉」的寫照？

在清代中國曾有使其心不安的事。因撲滅鼠疫有功，監國攝政王載灃（載靜雲）擬賜見，他因感覲見禮節太煩，心不安。蔣介石委員長在北伐後邀聘他任職軍醫學院；他卻覺得心不安，故也就沒久留。功業完滿後於一九三七年返馬，斯時至一九四六年檳城仍是三州府之一；怡保不是。因他一生堅持反菸毒，尤其是鴉片，義和團和鴉片戰爭是關鍵字。他的行徑自然會招惹英廷或三州府的殖民高官不滿。該時馬來亞的鴉片供應涉及黑幫及官員，他因此被陷害：官府提控，又遭黑幫及馬共綁架和勒索，日軍曾嚴厲警告他反日的言論。一個國際著名的瘟疫鬥士，逃離了盧溝橋及上海住家被日軍炸毀的災難，卻虎落近打橋受盡委屈。相較之下，心安處還是怡保，讓他保存了餘暉。

不過，他的確是有段虛擬的國族認同，那多是衍生自父執輩的懷鄉感，因為檳城的大英義校是純粹的英語學校，課程的歷史地理都以英國為主。此外，伍氏的千金玉玲於二○一七年五月十八日在新加坡受訪時透露，其父親渴望她和她異母的大哥返回馬來亞生活；在哈爾濱出生的大哥當時是在美國，而她是在上海出生的。伍氏的國族認同是始於檳城的虛擬神州，到虛擬境界的實現，最後又轉換到在地認同。

Photo Credit：Global Gathering of Relatives of Dr Wu Lien Teh 伍連德

延伸閱讀：

書籍介紹

本文摘錄自《口袋裡的家國：歌曲、郵票、錢幣中的國族認同》，時報出版。

作者：麥留芳

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內容簡介：

飛揚的歌曲、加蓋的郵票、藕斷絲連的錢幣

在口袋裡流轉的中國近代史與國族認同

社會認同是社群裡一種無可避免的歸屬或分類感受，國家、族群的認同乃是兩大普遍例子。但認同有真實的，亦有虛擬或想像的。國、族大都以旗幟、徽章、鳥獸、人物之類作為象徵符號或標誌。但它們並不是隨時隨地，或無緣無故就能被啟動的。擬啟動這些標誌而生情，就得透過某些機制的運作。其中比較有效的機制乃是歌曲、郵票、錢幣。

歌曲、郵票和錢幣在本質上雖然風馬牛不相及，卻具有共同的內涵和功能：首先，它們都與中國近代史的脈絡密不可分；其次，它們都具有迅速流通與傳播的特性。一百多年來，中國歷經朝代更替、軍閥割據、日本侵華、國共內戰等重大事件，遍布各地、尚孕育著臍帶文化的華人，如何在割裂的歷史與土地上形塑其國族認同？在中國近代史兼華僑研究之領域裡，麥留芳的《口袋裡的家國：歌曲、郵票、錢幣中的國族認同》另闢蹊徑，將視野聚焦於愛國歌曲、孫像與烈士郵票，以及藕斷絲連的孫像錢幣上，深入探索它們得以成為建構國族認同與想像機制的關鍵歷史。

作者簡介：

麥留芳出生並就讀於馬來亞，新加坡公民。中學畢業後負笈臺灣與加拿大。在近乎半個世紀的教學與研究生涯中，足跡主要遍及新加坡、臺灣、香港、北京和廣州，曾任新加坡國立大學高級講師、清華大學人類學研究所所長、中央研究院民族學研究所兼任研究員等。學術性著述多涉及華人／華僑的臍帶文化、方言群與幫會的組織，以及東南亞馬來伊斯蘭命名制度。學術著作有《方言群認同》、《個體與集體犯罪》、《島嶼東南亞人名與稱謂》、《虛擬認同：早期馬來亞華人的愛國歌曲》、《百年虛擬幫會》、《星馬華人私會黨的研究》等。在文藝寫作方面，中學時代勤於新詩及散文創作，《鳥的戀情》的出版是那個時代的一個寫照。教學初期也嘗試過撰寫星馬社會評論，《流放集》反映出那時段的心態。從中研院和清華退休後，尤其是往後在新加坡華裔館的自在歲月裡，返回馬華文壇重作馮婦。《鳥語鳥話》和《與智者和愚者同行》便是這時段的文學作品。

Photo Credit：時報出版

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元