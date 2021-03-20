【小說】王定國《美麗蒼茫》選摘：歐陽先生晚夏初秋的湖城之旅

文：王定國

〈在湖城的歐陽〉

湖城的初秋萬里一碧，沿著湖畔怒放的紅花白花相繼映著柔亮的晨色。天剛綻亮的時候，野雀已飛到林外，在斜瓦屋頂上唱起歌來。在湖城的歐陽牽起長長的睡衣帶子，往腰間輕緩一繫，便準備推開客舍的木門。門縫剛啟，前院裡已傳來有人在花下剪枝的聲音。歐陽循著那聲音看去，只見一襲碎花洋裝錯落在花樹裡，女子朝外躬著上身，一副專注的村姑模樣。

但願就是馨月了，歐陽心裡說。他輕咳了一聲，果然迎著那女子定下來的微側的臉。

「是馨月吧？」他半抑著心內的昂奮喊道。

「早啊，歐陽先生。」嗓音輕輕如落花，微昂起臉，晶瑩的汗珠滑到鬢角下，碎花的薄衣在秋後的風中輕盈盈的飄動著。

歐陽在愉悅中忘了回話，只一逕瞧著她仔仔細細，從頭到腳一溜的亮，像泛著水光的脫俗出塵。這個異樣的感受堵塞住歐陽的舌尖了，他緩步走出來，欄杆旁的變葉木前停下，兩手貼在腰際，黃褐色的葉片隨風飄晃著。

「歐陽先生又來度假了？」

「是啊是啊，又來......」順著把他失眠的心底話抖了出來，「去年也來了，好像......沒看到妳。」

「噯呀，歐陽先生——」馨月放下花剪，雙手背到後面，笑吟吟道：「去年我都在台北，整整一年了。」

「哦，難怪......」放下心來，放下臉來，「以後都不走了吧？」

只見她把臉蛋一挺，黑亮的眼睛轉了轉，遲不把答案說出來。歐陽期著下文，後來她才俏皮的說：「那要看以後怎麼樣啦。」

「要是有好日子過呢？」

「那當然不再跑台北了，這兒也很好呢，他們派給我的工作愈來愈多了。」馨月禮貌的屈身道：「昨晚住得慣吧，有沒有需要我做的？」

「今年這邊濕氣重，榻榻米有點霉味了，關節炎很整人啊。」

「那就換一間房，真對不起，讓您老遠跑來得風濕了。」

「換一間也好。」

她點點頭，拾起地上的花剪。「歐陽先生，您要散步，我也得走了。」

「等會兒有空要來。」他殷切的叮嚀道。

「嗯。」人走向斜坡下的另一區別墅，輕靈的嗓聲在風中嬉戲著，「我還記得，要和您一起喝茶呢。」

站在庭園裡的歐陽欣慰的笑了。算起來，這是第四次見到馨月。每次相隔一年，都在晚夏初秋，只有這次不同，中間足足隔了兩年。去年來到湖城的歐陽，只宿了一夜，隔天一早便寂寞的下山了。在湖城度假的習慣原是神祕而美麗的，而去年他卻不得不對自己那種突來的寂寞感到訝然。他的婚姻結得晚，從講堂上退下來後才同意人家說的媒——卻不到一年，年輕的妻子便決然離去。生性樸拙的歐陽只好認命的繼續過他的獨身歲月。他暗自懷疑——在這個變遷中的社會，也許他已不能夠找到一個好女人了。但是打從認得馨月，這鄉村女子純真俏美的影像便慢慢飄進他的生活中——他知道，事實上他早已停止了度假的習慣，只不過是藉著湖城之旅，名正言順卻又曖昧的來尋找馨月的身影。

馨月的身影慢慢消失在斜坡下之後，歐陽在小園中微躊躇，便又往回走去。他打消了散步的念頭，除了在電話中要求櫃台那邊替他換房間，就開始等待門外出現的聲息。他早把要送她的東西準備好了。在即將來到的茶香時刻，他就能如願的把禮物拿出來，誠摯的遞給她。

她那羞怯的傻模樣兒一定和五年前一樣，整張素淨的臉沉在髮下，久久不敢抬起，而那因著坐在榻榻米上而顯得難以適應的身姿，將又如同牆花一朵，斜倚且又忸怩著吧？

這樣想著，他便真的坐回五年前的榻榻米上了。那時這女孩被旅舍部差遣送來熱水壺，歐陽盤腿坐在榻榻米上，斜靠背後的山水畫幅，正是悶窒得發慌；送水的女孩不言語，只把熱壺輕緩一擺，掉頭就走，歐陽從門限處叫住了她。「妳叫什麼？」並不認真的問。仍不言語。

「怎麼不說話？」

「何馨月。」女孩咬咬下唇。

「為什麼急著要走？」

「還有客人在等。」

「來陪我泡茶。」他突然一本正經的擺擺手。「來，坐下來。」

「阿桑看到會罵。」

「叫妳坐下來。」

「不可以。」

歐陽從衣袋掏出錢，擺在她面前。他只直覺到自己有那麼點自得其樂的情緒，卻沒想到她已悄然掉下淚來。

「還在念書吧？」見她不言語，又喃喃道：「難怪哭。」

「不是要賺點學費什麼的嗎？」他兀自答問著：「薪水也許很少吧，都要靠客人的賞錢？」

後來她是怎麼留下來的，歐陽早已記不清。只記得女孩從他輕快的動作中，看著他煮水溫杯，酌下了些凍頂春茶，沖掉第一遍茶沫，然後好奇的微喜起來。歐陽接著問：「有沒喝過老人茶？」

馨月答沒有，臉面昂了些，兩手交著貼住深碧小裙襬。不過十七八歲的細膚嫩肉，歐陽待她沉吟的一刻，正側兩面端詳她的臉——眉間仍有稚氣，還有稚氣的眼睛和唇角；下唇厚潤了點，像把些說不出的委委屈屈牢緊的含著。這幾撇輪廓若再琢磨一番，再風霜幾年，可有點相似妻的臉了，要不也像自己的女兒了；可惜妻未曾留下子女......但是若真的再琢磨粉飾，再風霜歷練，也許又失去原來的純真了。歐陽想起自己過去的境遇，不禁沉浸在一種淒傷的情緒中。

第二年又來小城，湖城的初秋下著寒露雨，山野少有遊人，沿著斜坡而立的度假別墅大都深鎖，只有他的門戶半開，他坐在窗下朝外遠望，在一種閒淡的落寞中，他終於想起去年初見的馨月來。而馨月果然又出現了，黃昏時她奉命送來一份客飯，歐陽只顧呵著她留下，這回馨月已添了身長，神情也較落落了，直口就問：「你就是去年來這裡泡茶的那個人？」

歐陽頓覺知音偶遇似的幸慰，很快就熱絡起來。

「爸爸的病有沒好一點？」他說。

馨月掩臉不語，他心知有異，便不再說什麼，但後來還是聽見她說出父親病逝的消息。

「那妳就沒繼續上學了？」

「給弟弟上，媽說他是男孩。」

「女孩也該多念點書的，念書好，將來嫁到好丈夫。」

「不嫁，才不嫁。」她怯笑著，又嚴肅的說：「家裡不好過，我要多賺點錢。」

也不知為的什麼，歐陽不由自主的拿出一些錢，馨月拒絕半天，到最後歐陽變得一副善意的霸道，她才收了下來。第三年再見到的馨月，已經蓄了長髮，中分兩匹，薄細的垂散在頸邊，儼然一副亭亭的女子模樣了。歐陽在這年秋天發現了她唇上的口紅。她那展露時髦的女性神態已經鮮活無遺，歐陽默默看在眼裡，突然心底泛起異常的情懷。他當年那分純屬老少之間的關懷與憐愛，一霎時變得遙遠模糊。那年輕時代的情愫彷若微火一朵，突然由小而大而熊熊，一路迅快的燒向眼前來。當他激動的邀她再度陪著喝茶時，他吃驚的思慮到，這種令人羞愧的冒瀆的想像，必是來自於那種飄忽而又深刻的愛了。

這年的馨月早已變得落落大方，羞赧的舉止已不復見。當他再問起她的家境情況時，也若無其事的說：「我媽改嫁了，我們現在不住在一起。」歐陽於是有了決定，他認為眼前這女孩從小苦過來，性情又那麼純真，再不可以讓環境折騰她了。這個念頭挨到下山前一刻，他便直截的告訴她：「明年我會再來，不管怎麼樣，妳要在這裡等我。」

事實上如若她鼓勵，他甚至決意長久留下來，但是馨月已很快答道：「好啊，太好了，就明年見，我還不會走的，喜歡喝茶呢。」

這個明年慢得愁煞人，晚春時節，歐陽迫不及待的趕來湖城，旅舍的人卻告訴他，馨月在除夕那天就去了台北。歐陽初秋再來，篤定料她無論何事，終會趕來和他相見。但旅舍的人又說，馨月一去台北就失去了訊息。這一年的頭髮白得特別快，他在中部的公家宿舍裡深居簡出，一個人心情惡，很多想法都胡亂到極點，有時也罵著自己——憑什麼相信人家還記得呢？終至羞愧得無地自容。

在等候馨月的這片沉靜中，歐陽清晰的看著過去五年，像一條翠綠而鮮活的山路橫列在眼前；深幽的曲徑彷彿掩藏著一份羞澀的情愛，而歲月的叢林愈來愈茂密了，早把他祕密的情懷壓覆得晦晦暗暗。

今年是最後一次的湖城之旅了，他戒慎的想。來時他準備了一份禮物——在適當的時刻，當他可以把禮物拿出來時，也許將使那種永遠閒聊似的場合顯得正式些——那麼，也許就可以說出心底話了——馨月會瞭解的，是自己這五六年來寂寞得發慌啊——當然，一方面要注意馨月的反應——如果她說她願意和我住在一起——歐陽對自己的這股幻想感動得差點掉下淚來——不是沒有可能，如果她真的說了，那麼這份禮物便足以定情——如果她自己說，只想做我的女兒，可見這幾年來，自己也算真的盡了點長輩的關懷，那麼未嘗不可——除非心中沒有愛，否則沒有理由拒絕一個乖巧而且值得疼惜的女孩——何況自己即將邁入老境，再不久就是一輪斜陽了。

這些矛盾又自私的念頭是多麼卑微，一顆心怦怦跳著，一瞬間卻又猶豫了起來。這時茶几上的內線通話器突然響起，是櫃台那邊的人通知他，馬上可以換到乾淨的房間了。

歐陽匆匆換了斜坡下的七號別墅。是近午的光景，秋後仍有蟬鳴，陽光不曬，都在庭前樹下溫吞吞的閃著輕飄飄的花影。還不見馨月的身影。他又把箱底下的盒子打開來瞧，裡面是一串厚甸甸的血玉項鍊，撫觸十指透涼，是收藏家老董忍痛割愛的寶物哩。他把盒子放到榻榻米的一角，再用枕頭輕輕壓住，待會兒馨月來，他就可以輕易取出，佯裝一副淡然無足輕重的神態，那麼就可以稍減一點突兀的味道吧？還不見馨月身影。他打算趕快淋浴後，馬上在電話中告訴她已經換了房間。

否則會走錯房間，找錯了人——可是在十一時剛過不久的時候，歐陽還在浴室裡淋身，卻突然聽見有人推開了大門走進來，踢掉了高跟鞋，坐下來，喊出來：「是你這位客人叫的吧？」浴室的水聲嘩啦，歐陽只顧漫應道：「等等啊。」

外面便沒了聲息。他匆匆淨著身，一邊想著外面那人究竟是——當然不會是馨月，她還不知道我換了哪一間？但還有誰，應該沒有了？

這時外面又輕嚷道：「請你快點好不好？」

歐陽豎耳聽，那語聲卻教蓮蓬頭的水聲沖散了。他迅即穿上衣服走出浴室，卻見茶几對過去，榻榻米上有人背坐著，那女子不知何時已經卸去衣物，只剩一面光露的背，一溜裸到底褲上。長髮——細骨——側面的瘦肩和鼻彎——厚潤的下唇——厚潤的——。歐陽貼在浴室邊的牆下站緊，寒慄得一絲鼻息都停了。再仔仔細細瞧她，五年來逐次所見的輪廓體態，如今一瞬都到眼前來了。

他不敢呵出聲來。他承認自己沒有看錯。但是他不相信。而榻榻米上的裸身動也不動，人卻已揚聲道：「先生你可不可以快一點，還有人等我去喝茶呢。」

晚——夏——初——秋——的——湖——城——之——旅......

歐陽按住暈眩的額際，急快沿著牆邊走，在浴室旁幽暗的角落摸出一道邊門，雙手抱住身上未及扣緊的浴衣，在一片爬滿酢漿草的泥地上摸索，最後終於恍恍惚惚的奔回原住的房間裡。

他像死了一輩子似的坐在地上，把頭丟在頸下，乾澀的哈著嘴，兩眼空愣愣的盯著空愣愣的腳跟。

許久之後，又有人來喊門了。「歐陽先生，歐陽先生。」

歐陽撐起身子挪到門後，吃力的把門扇按住。

「歐陽先生，歐陽先生。」

吃力的把自己的心按住。

「請開門啊，歐陽先生。」

半晌後，門左的落地窗外倏然映出一個身影，只見她伸著指頭輕敲著窗玻璃，一張小嘴湊近道：「我們不是要喝茶麼，歐陽先生。」

「......」

「是我來喝茶呵。」

「不喝茶了。」他微聲說。

「怎麼了？」窗邊的人眉頭一緊，又跑到門邊透過鎖孔問著：「不喝茶了？」

「沒有......什麼。」

人又跑到左邊落地窗外，踮起腳尖瞧著掩在門後的人。歐陽閃不及，感覺出她已發現了他身上的狼狽——他的浴衣，他淋濕的髮和赤腳。她已經知道了。她用著驚慌而沙啞的嗓聲說：「你......剛才是你......」

「不是，不......」

一個壓抑而又淒切的哭聲在窗外，在微弱的蟬鳴中響了起來。

「妳回去吧，我......只是......不想喝茶了......」

「不要騙我，你讓我進來，求求你，」外面繼續哀求道：「我不是要解釋，也不求你同情，我知道我自己在做什麼，但是我也知道，每一年......我都記得和你喝茶，記得......」

歐陽鬆開壓在門上的雙手時，禁不住的眼淚已經慢慢流了下來。

書籍介紹

本文摘錄自《美麗蒼茫（二十週年精選集紀念版）》，聯合文學出版

作者：王定國

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一路走來的作家

二十週年精選集紀念版

憂國時論・商戰紀事・短篇小說・抒情散文

文學的告解，生命的救贖，小說一樣的人生

中年以小說復筆的作家，二○一三年重返文壇，閃亮推出回歸代表作《那麼熱，那麼冷》，從此風靡文壇至今。然而世人少知，其風格獨特的文字藝術，原來也有極端貼近現實的辛辣筆觸，這從早期出版的精選集《美麗蒼茫》可見作家最純真的文學路徑，由於該書面世時日已久，坊間多已散佚，遂有本書二十週年紀念版的誕生，允為王定國早期著作的最佳收藏。

全書題裁殊異，文風柔軟剛強並置而合為四輯——

「憂國」 ：一九九六年，台灣第一次民選總統，以日記倒數投票前一百天的匍匐觀察，直擊四組候選人的魔幻魅影、中共導彈威逼以及驚濤駭浪中的台灣島國民情……，作家以驚人的文字密度留存當年歷史，憂國情懷歷歷在目猶未遠離。

：一九九六年，台灣第一次民選總統，以日記倒數投票前一百天的匍匐觀察，直擊四組候選人的魔幻魅影、中共導彈威逼以及驚濤駭浪中的台灣島國民情……，作家以驚人的文字密度留存當年歷史，憂國情懷歷歷在目猶未遠離。 「我是你的憂鬱」 ：收錄作家早期短篇小說，描繪年輕生命的憂鬱，愛的卑微與拯救，篇篇可見王定國小說風格的起源和確立。

：收錄作家早期短篇小說，描繪年輕生命的憂鬱，愛的卑微與拯救，篇篇可見王定國小說風格的起源和確立。 「隔水問相思」 ：作家三十歲前後發表的抒情散文，沉靜溫厚，細膩憂傷，相當程度真實呈露年輕心靈跋涉在文學路上的足跡。

：作家三十歲前後發表的抒情散文，沉靜溫厚，細膩憂傷，相當程度真實呈露年輕心靈跋涉在文學路上的足跡。 「商戰紀事」：以散文之筆抒發熱血心情，為作家生涯最沉痛的文學筆觸，其身馳騁商場，卻以反骨銳筆重判時局，所見所聞直指台灣人的悲哀，混濁的政經百態無所遁形。

Photo Credit: 聯合文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航