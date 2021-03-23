中國強大後就可以不說英語了？這種民族自負會害慘年輕人

中國人到底該不該學英語？這個問題爭論了一百多年，今天依然困擾著人們。

每到一年一度的「兩會」，幾乎都可以看到關於英語的提案。今（2021）年也不例外，有政協委員提出了「取消英語教育必修課的地位」的議案。

這位議員表示，根據2019年資料，學前教育和義務教育階段約有4000萬學生學英語，但工作後用得到英語的可能還不到400萬。他認為，讓孩子學一門未來可能用不上的課程，是對教育資源的浪費。他也進一步澄清，不是說不要學英語，而是不要讓全民都去學只有少數人能用到英語，這個就不合理了。

中國強大了，可以對英語說不了？

一直以來，英語在中國的國民教育體系中處於三巨頭（語文、數學、英語）之一的位置。中國學生基本從國小開始學習英語，一些私校、國際學校可能更早。隨著升學，英語的重要性也不斷提高，英語是中考和高考的必考科目。如果學生進入大專院校、研究所，英語不單單為了應付考試，還是開展學術研究的必備技能。

儘管英語在中國的國民教育中得到了普及，但是不平等問題也很突出。眾所周知，中國的優質教育資源在城鄉之間的分佈是不均等的，大城市裡有更現代化的教育基礎設施和更優秀的師資力量，而小城鎮、農村相對欠缺。

相較之下，優質英語教育資源的不均等分佈有過之而無不及。在一些大城市，學生的英語可能從幼稚園就開始抓起了，而到了一些小城鎮，大概要從國小畢業前一、兩年才開始學。所以說，中國學生的英語水準從起跑線階段就開始落後了。

這種差距如果沒有及時得到修正，那麼必然會對學生未來的升學和就業產生影響。由於英語在中考和高中的重要分量，那些英語不好的學生更容易和好的學校失之交臂。隨著近些年中國高校畢業生人數的不斷增多，就業市場的競爭也日趨激烈，英語水準也成為用人單位招聘的一條重要標準，尤其是在一些外企和國外有業務往來的企業，相比之下，英語好的人會有更好的機會。

與此同時，那些英語水準不好的學生對英語的信心會減弱，他們也自然談不上喜愛英語。筆者上學時就聽到不少身邊的同學抱怨：「中國人為什麼要學英語，如果不考英語，我考清華、北大都有機會。」

不可否認地是，每年之所以有人大政協代表不厭其煩地提出類似的提案，背後是有民意基礎的。從短期來看，取消英語的必修地位，對那些英語水準較弱的學生來說是幸事。隨著中國在世界的崛起，中國國內的民族主義情緒不斷高漲。在一些人看來，英語是西方的霸權，今天的中國強大了，可以對英語說不了。

最近發生的一件事，不知不覺中揭露了部分中國人盲目的民族自信下裹挾的偏激與狹隘。成都電子科技大學一學生在校園內撿到被遺失的iPad，因其中多為外網軟體，該學生推測失主可能為留學生，隨後便發佈了中英文失物啟事。然而此事在校園論壇上引發熱議，該學生被同學們辱駡「崇洋媚外」。

如果把這樣的事件歸結為民族主義和民粹主義情緒作祟似乎也不完全正確，因為有些人同樣大秀英文，不僅沒有被批評，反而得到了稱讚。

前不久，浙江省委書記袁家軍在接受中國國際電視臺記者的專訪時，用英文介紹了浙江省的優勢，歡迎全世界友人來杭州。當時幾乎沒有人去批評這位書記「崇洋媚外」，只聽見各種溢美之詞。當然，在如今風聲鶴唳的中國也沒人敢去逆鱗高官，那些「大逆不道」的言論更不可出現在網上。

除了這位書記，以往還有前國家主席江澤民、袁隆平、鍾南山等人愛秀英文，他們無一例外受到人民的追捧。在清華、北大這樣的國家頂級學府，不少非英語專業的課程是用英文教授，課堂互動也是英文，怎麼沒見愛國者出來痛批這樣的「崇洋媚外」呢？

這些人和那位同學的區別到底在哪裡呢？其實也很簡單，一個是社會精英，一個是非社會精英。在中國傳統的文化裡，語言、文化常常帶有深深的階級烙印，讀書人是有別於勞動人民的精英階層，前者不事生產，學而優則仕，有一種天然的優越感，他們信奉「修身、齊家、治國、平天下」的人生理想。唐代的劉禹錫雖居陋室，心心念念的依然是「談笑有鴻儒，往來無白丁」，孔乙己再落魄也是「站著喝酒而唯一穿長衫的人。」

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對方不懂，你懂，才能顯示出你的高明

很長一段時間內，中國能識字讀書的人非常少，主要就是那些以科舉為業的讀書人。據統計，民國以前中國的文盲率保守估計在80％以上。

文盲率如此高，不僅有主觀因素，還有更重要的客觀因素。現代白話文至今被認為是最難學的語言，令很多非母語人士望而卻步。而比現代白話文更難的是古漢語，就算是今天以中文為母語的人也很難掌握這一門語言。

可想而知，沒有注音符號和拼音，古人學習這樣的語言會有多艱難。尤其在一些朝代，不僅沒有將其簡化，反而讓其複雜化，比如武則天造字。

那麼這樣一種與現實社會脫節的語言為何還能長期存在呢？這是因為當時的古漢語不是為了滿足大眾化的需求，而是將它作為知識階級的一種專屬，普通人只有掌握它才有機會成為官僚特權階級的一員。通俗地講就是，對方不懂，你懂，才能顯示出你的高明。

在白話文大面積普及，文盲率大幅降低的今天，會不會白話文已經不能成為區別不同階級的標誌。改革開放後的中國，人們習慣將擁有權力和財富的多寡作為區分不同階級的標誌，但是權力和財富天生帶有粗鄙野蠻的屬性，很難根除。

今天中國的暴發戶們熱衷於讓自己後代學習文化藝術，英語可以說是其中一項必備的技能了。王健林的兒子王思聰再怎麼吊兒郎當，他也能講一口流利的英語。一些政商名流們在子女還咿呀學語的時候，就高價請私教來教英語了，假期甚至包機飛出國練練口語。

這群掌握中國當今利益分配和未來發展前景的人，都知道英語如此重要，平民白丁們怎有不重視之理呢？難道再讓英語成為劃分階級的標誌嗎？

前不久，杭州地鐵出現過一條「民可使由之，不可使知之」的標語，在網路引發熱議。這句話的意思淺顯易懂，不用作過多解釋。但是筆者關注的是，一個準官方機構為何在大庭廣眾貼出這樣一句話，它意圖傳遞什麼資訊？難不成真如某些人說的：「傷害性不大，侮辱性極強。」

盲目拋棄英語，會讓中國落後給世界各民族

筆者不知道提出這種議案的人大、政協委員們有沒有將自己的子女送到歐美留學，有沒有給他們報英語輔導班？他們的議案也許能一時讓那些英語不好的人或討厭英語的人拍手稱快，但是這些人將來一定會後悔的。

如果我們都以「將來有沒有用」這樣的功利主義視角看問題，那麼中國學生在學校裡學的東西幾乎沒有幾個是有用的，數學裡學到的函數、微積分、幾何，未來如果不是做科研和工程，有多少人會用到呢？那些空洞無物的政治說教有用嗎？繼續學這些東西是不是也屬於浪費教育資源呢？

筆者不只一次聽人說過：「未來世界的競爭取決於資訊的獲取能力。」語言就是獲取資訊的工具之一，英語作為全球通用語言，重要性不言而喻。英國文化協會的報告指出，全世界有八成以上的電子化資料是英文，而且66％的科學家習慣以英文來閱讀。所以說，未來我們不管從事什麼職業，英語都是我們開眼看世界的一個重要工具。未來哪怕出國旅遊，掌握好英語也能避免被人坑蒙拐騙。

如果我們現在盲目拋棄英語，從自身來講會喪失個人競爭力，從國家層面來講會讓整個民族漸漸落後於世界民族之林。鴉片戰爭以來，中國與西方交手，屢敗屢戰，卻從來不去好好瞭解自己的對手，談判時甚至找不到懂對方語言的人。兵法有云：「知己知彼，百戰不殆。」如果連對手的語言都不會，這樣的仗怎麼能打贏呢？

改革開放後，中國曾經掀起了一股學習英語熱，這也為後來的經濟騰飛打下了基礎。今天正在實現「民族復興」的中國，怎麼能拋棄英語，再次走上固步自封的老路呢？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航