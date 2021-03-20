【小說】李琴峰《倒數五秒月牙》：我與實櫻之所以結識交好，契機是那場地震

文：李琴峰

我與實櫻之所以結識交好，契機是那場地震。

二○一一年三月，為了參加大學研究所的入學說明會，我早已訂好前往東京的機票。前一年我剛從台灣的大學畢業，當年四月即將進入東京的W大學碩士班，主修日語教育學。

我一邊倒數著出發前往日本的天數，一邊準備跨國搬家。堆積如山的書本與暫時穿不到的夏季服裝全塞進紙箱用船運寄出，用不到的家具也都網拍掉了。入學許可書、居留資格認定證明書、留學簽證等所需文件依次入手，家教工作辭了，家教時騎的那台50cc 中古機車也已託運寄回鄉下老家。幾位朋友開桌為我餞別，外宿租屋處的退租手續也已辦妥。透過網路我早已找好東京住處，新生活所需的家電家具也都挑選完畢。獎學金優渥，使我不用擔心東京生活費用。接下來我只需跳上客運前往機場，就可以搭乘飛機降落在東京的土地上，展開我的新生活。

萬萬想不到的是，地震竟比我早十天到訪日本。

那天是週五午後，睡到中午的我出門覓食，要買晚了兩個小時的午餐。我在住家附近一間小型燒臘店點了一份三寶飯便當外帶後，便坐在店內沒有椅背的圓板凳上，等待便當做好。或許是因為早已過了午餐時間，店內沒開燈，略顯骯髒陰暗，除了我之外沒有別的客人。店裡擺著一架老舊生鏽的金屬櫃，上面放著一台過時的映像管電視機，播報著午後的新聞。我隨意看著電視畫面打發時間，新聞播報內容卻把我的視線死死釘在了螢幕上。

東京發生大地震，能量釋放程度為九二一的四十倍，大眾運輸全面癱瘓，東京鐵塔發生傾斜——提著三寶飯便當回到家中之後好一陣，新聞字幕仍如殘像般在眼前時而閃現時而消隱。我一邊發著呆，一邊望向窗外，台北市平淡無奇的日常生活就在眼簾底下開展著，機車群吐著白煙蛇行於大街小巷，公車吐出一批人後又吞進另一批，遠方一○一大樓仍若無其事堂而皇之地屹立不搖。我絲毫無法從中推測，相隔兩千公里海洋之外的另一個島國，在眼前這個瞬間，究竟是什麼光景。

在那之後好幾天，人們一看到我便紛紛將「地震」、「核電」、「輻射」、「海嘯」等詞語掛在嘴邊，口口聲聲問我「是否還要去日本？」、「還是不要去比較好吧？」。父母打電話來下達命令：「不要去日本了。」網路上各種謠言紛紛擾擾四處飛散，有的說日本不行了要垮了，有的說日本即將捨棄關東要在關西建立新首都，有的說東京的水都被輻射汙染全都不能喝了。每看到這些傳言我便感覺，雖然台北的日常生活仍分毫不變，但我尚未開展的東京的日常生活，竟已點點滴滴受到侵蝕。

五天後W大學寄來電郵，說畢業典禮和入學典禮取消，入學說明會和春季學期開學順延一個月。信中也寫到，東京雖然偶爾會計劃性地實行停電，民生物資也略有不足，但生活並沒太大障礙。我向航空公司去電詢問，航空公司告知機票日期不能更改。我給父母打了電話，半吵架半懇求地花了兩個小時終於說服了他們之後，便按照原定計畫前往日本。

W大學北門面對著一條坡道，坡道兩旁種植著成排櫻花，在規模空前的天災之後仍兀自綻放盛開，繁花點點美得令人悲傷，風一吹過，白色粉色的櫻瓣便舞姿婀娜地悠悠飄落。校園內不見一個人影，為無邊的靜寂所圍繞。台灣平地即便是寒冬，不管再怎麼冷平均氣溫也總有二位數，但東京的初春到了夜晚氣溫往往會降到個位數，如此寒春我還是首次經歷。

外國人登錄手續、健康保險以及生活用品的採購花了四天，之後便無事可做，事前裝箱海運寄出的書堆也尚未抵達，便想到大學圖書館借書來看。然而學生證尚未到手，圖書館進不去——學生證本來預計在入學說明會上頒發的，說明會卻因地震延期了。沒辦法，我只得前往研究所辦公室找行政人員商量。

辦公室如校園內一般沒什麼生氣，行政人員在隔板另一端坐在各自的電腦前默默工作，多功能事務機發出規律的嘈雜噪音，列印用紙一張接一張吐出。一個行政人員在窗口與一名女學生談話，那女學生看來與我差不多年紀，黑色髮長及肩，身穿長袖T恤搭著牛仔褲。在那之前我對日本女孩的刻板印象是她們出門必會化妝，但眼前的女學生看來脂粉未施，一張不矯作的素顏，眼角還略微下垂，講難聽點就是土氣。若不是她講著一口流利日語，我說不定便以為她與我一樣是留學生，是來自台灣或中國某個偏鄉的女孩。我在一旁聽她們對話聽了一陣，才了解這女學生來這裡的目的與我相同。

「那請妳在這邊寫下名字，我會給妳一張臨時入館證。」

行政人員一邊說道，一邊遞給女學生一張紙，女學生便在紙上寫下「淺羽實櫻」四字。

「不好意思，我也想要入館證。」

我如此告知行政人員後，便拿到一張一樣的紙，並被要求出示入學許可書。我在紙上寫下名字，與入學許可書一起交給行政人員。

「林好梅（Lin-Kobai）？」行政人員把我的名字念了一遍。

「啊，有個地方念錯了。」

正當我要開口訂正時，女學生先插進了話。

「是『林妤梅』（Lin-Yobai）吧？中間那個字，長得有點像『好奇心』的『好』（Ko），但應該讀作『妤』（Yo）對吧？」語畢，女學生轉頭向我微微一笑，用中文說道：「林妤梅（Lín-Yúméi）？」

「淺羽實櫻（Qiǎnyǔ-Shíyīng）？」我也朝她微笑，用中文念出她的名字，然後轉回日文問道：「妳會中文啊？」

「我留學過。」淺羽實櫻只要一笑，兩眼就會微微彎起狀似月牙，下眼皮臥蠶也會微微隆起。

實櫻大學部也讀W大學，畢業後通過大學內部選拔考試，我們便成為研究所同學。她大學部主修東洋哲學，畢業論文主題是老子與《道德經》，且因為到中國西安交換留學過一年，因而大學讀了五年。

「陝西省啊。」

我啜飲了一口冰紅茶後，如此說道。在圖書館借到想要的書之後，我們便到大學附近的咖啡廳坐下，一起喝了杯茶。

「我老家也在陝西」

「妳不是台灣人嗎？」實櫻睜大眼，訝異的問道。初春午後的陽光慵懶地從窗玻璃滲入室內，將她染上一層金色，頭髮上反射出一圈天使光環。

「一樣是陝西，但我老家是台灣彰化縣的陝西村，只是個小村莊。」

陝西村這地名雖是源自中國陝西省，但遠早在國中地理課上學到陝西省的存在之前，我便已知曉「陝西村」這地名；且那既非是以日語「せんせい（Sensei）」的形式，也非以中文「ㄕㄢ ㄒㄧ（Shǎnxī）」的形式，而是以台語「siámsai」的形式印在我腦中。雖然現在我已知道中國那個陝西才是本家，但只要聽到「陝西」這個地名，比起千年古都西安所在的那個省份，台灣鄉下的小農村這個意象仍會搶先在腦中浮現。在我心中，這個地名位於台北或東京這類大都會的對立面，已然成了某種傳統、純樸，因而往往使人窒息的鄉村象徵。

「原來台灣也有陝西，我都不知道。」

「不知道是正常的，沒關係。」我笑道。

與我結識，使得實櫻開始對台灣產生興趣，但那卻也種下了我們別離的遠因。

兩年後我們各自繳出碩論，從碩士班畢業。畢業典禮那天，彷彿是要補償因震災而取消的大學部畢業典禮般，實櫻穿著極為華麗的振袖出席了典禮。振袖是櫻瓣色與紅梅色布料，繡著櫻花紋樣，腰帶是金底搭上四季花花樣的袋帶形式，其上的帶締也是櫻瓣色與紅梅色的漸層色調。頭髮向上梳攏，插著帶有綠色羽毛與淺蔥色珍珠的髮簪，實櫻一走動，珍珠便一步一搖。實櫻平時素顏居多，那天也鼓起幹勁化了全妝，雙眼輪廓清晰顯眼，雙脣塗了粉色口紅與唇蜜，水靈粉嫩地泛著光。

那天研究所所長講了些什麼話，我都記不得了；畢業典禮之後辦謝師宴，宴上播放碩士班兩年照片集結剪成的影片，影片內容也記憶模糊。唯一清晰銘刻在記憶裡的，便是實櫻身穿振袖的風姿，以及她爬樓梯時的情景。謝師宴會場在三樓，沒有電梯只得走樓梯，我走在實櫻身後，實櫻腳上穿著白色足袋與黃色草履，每爬一階，和服櫻瓣色的下襬便微微掀起，露出腳踝至小腿肚的一段肌膚。白皙而細緻的肌膚，就這樣左、右、左、右地露出，又旋即掩起。

謝師宴結束回到家後，實櫻的身影依舊盤踞腦中，久久不去。情思湧上，我便從書架上抽出兩年未曾打開的，那本大學時代修「詩選與習作」時購買的《古典詩韻易檢》，在大學筆記本上拼拼湊湊寫出了一首七言律詩。

日暖風柔櫻雨細，翰林院裡業方成。

織花振袖羞紅杏，翠羽瑤簪勝紫瓊。

典論一篇焉易作？儒林七載正堪榮。

書樓莫使埃塵掩，問學途如萬里征。

（日光和暖，微風柔拂，櫻花如細雨般飄落的今日，妳方才完成研究所的學業。妳所穿的那件繡著花朵的振袖，使美麗的紅杏都因相形失色而感到羞赧；插有翡翠色羽毛、如美玉般的髮簪，勝過其它所有的紫色玉石。碩士論文就算僅只一篇，又豈是能輕鬆寫成的？妳在這學術殿堂裡度過的七年時光，正值得妳回首時感到光榮。切記書齋不要使埃塵掩埋了，畢竟學問之路漫長遙遠，如萬里之途而沒有終點。）

我把詩用智慧型手機傳給了實櫻。實櫻大學主修東洋哲學，因而讀得懂一些中文古典詩文，這我是知道的。但她只回了一句「ありがとう（謝謝）」，所以我最終還是不知道詩的意思她看懂了沒。之後我便沒再見到實櫻。實櫻在台中找到了一份日語教師的工作，研究所畢業不久便飛到了台灣。我則是透過新卒採用的管道進到東京一家信託公司，擔任業務職位。

書籍介紹

本文摘錄自《倒數五秒月牙》，聯合文學出版

作、譯者：李琴峰

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二○一七年，《獨舞》獲日本群像新人文學獎優秀作。

二○一九年，《倒數五秒月牙》獲芥川龍之介獎與野間文藝新人獎雙入圍。

在日本工作的台灣女同志林妤梅，以及在台灣工作並結婚的淺羽實櫻，兩人曾是研究所時期的好友，但林卻對淺羽懷抱著一段說不出的情感。研究所畢業後兩人分隔汪洋，天南地北，彼此的生活都發生了變化。五年之後，平成時代最後的夏天，兩人終於在東京久別重逢，共度漫長而又短暫的一天——。

本書以淡雅的筆觸，描寫語言、文化、性少數身分所帶來的生存困境，以及一段清淡的跨國戀情，同時寫出台灣與日本的文化差異，以及異國生活的不易之處。

台灣出身、自學日語，二十三歲時旅居日本，李琴峰首次以日語創作，即獲日本群像新人文學獎優秀作，為台灣獲此獎第一人；二○一九年再以小說《倒數五秒月牙》入圍芥川龍之介獎與野間文藝新人獎。

本書繁體中文版仍由作者本人親自譯寫而成。

Photo Credit: 聯合文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航