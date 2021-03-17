堅持的勇氣，是讓夢想發光的養分：持修與SYM VEGA 125碰撞出閃耀火花

卸下數理資優班高材生的光環、放棄就讀多數人夢寐以求的明星學府，17歲那年自己上網摸索、自學吉他，一直到走上金曲獎舞台，談起這段長達他人生1/3路程、收穫卻豐富飽滿的旅程，持修的回答一如往常的直率：

有時候，需要一點任性才能堅持很久。

也正因為這樣的特質與堅持，SYM特別邀請持修作為VEGA 125的年度發聲人。2020年以來世界充滿了不確定感，全新改款的VEGA 125從天琴座中最亮的織女星為發想，以天文學做為核心理念，為持續付出熱情、朝向夢想前進的年輕人打氣，讓每一位VEGA 125騎士像織女星一樣，成為街道上最亮眼的存在。

Photo Credit: SYM

以我為圓心，以宇宙為半徑畫出夢想

關於持修，你或許看過他的一頭長髮，也或許聽過他那些帶有遠方的期待感和不確定感的迷人音樂，被既空靈又震撼的嗓音所吸引，但你可能不知道， 持修其實是個可以成為人生勝利組的數理資優班高材生，也曾有機會進入多數人夢寐以求的大學——台大，卻為了音樂夢想而放棄就讀的學霸。

但這看似前途似錦的道路，卻在他17歲時發生了轉折。「從小就對喜歡的事很敏銳，不管是玩具、蒐藏還是音樂。」高中二年級，他從師大附中「數理資優班」主動要求轉班，原因只是為了尋找能讓自己一輩子可以「保持熱度」的興趣。當時的他為了參加天韻獎比賽，除了無師自通、上網自學吉他外，甚至帶著因調弦突然斷裂而劃破手指的傷口上台，靠著兩根手指完賽。持修表示當時他只有一個念頭「一定要把這件事情做完」——當他發現自己即便前一天傷口深得鮮血直流，也不願為了包紮傷口犧牲練習時間：

「從那一刻起，我就知道『音樂』在我生命裡的重量，已經不一樣了。」

從創作的小房間、一直到走上金曲獎舞台，持修花了整整7年的時間創作、雕琢自己的光芒，一如宇宙中的星系，可能需要花費千萬年以上的時間，光芒才得以讓眾人發現。

這種「不在乎世俗的社會期望，堅持做自己喜愛事物，保有個人信念不跟風」的特色，與SYM VEGA 125的設計理念不謀而合。有趣的是，除了內在的契合之外，持修和VEGA 125都有著充滿自我風格、打破標準規範的外型，怪怪的更惹人愛。

巧合嗎？我不這麼認為！

Photo Credit: SYM 金曲最佳新人獎得主持修，勇敢任性的特色和VEGA 125如出一徹。

態度先決，任性讓人耀眼閃亮

這次SYM請持修創作專屬歌曲，他一手包下作詞作曲，以「做自己」為方向編寫，反覆琢磨直到交出作品，他不曉得又熬了多少夜。把自己拼到極限的創作理念，就是為了讓歌曲與SYM可以更加契合。就像這次VEGA 125幾個貼心實用的改款重點，也都是從騎士的需求為出發，經過各種測試和調整，確認安全性和舒適度都能並重，所以讓人很難不愛。

改款的VEGA 125推出和宇宙連結的三種個性車色，星際獨白（全白）、灰我主流（灰∕淺藍-消光）和無畏夜黑（黑∕黑-消光），都以活出自己的小宇宙、世界越暗我越亮等思索作為訴求，都跟持修給人的感覺一樣，即使在最不為人知的地方，也要默默持續發光。在車體造型上，新改版的VEGA 125還加上炫目小風鏡，讓整體造型又加上一點復古街頭元素。當VEGA 125現身街頭，那種不跟隨流行，甚至自己創造流行的態度更為強烈，你彷彿更可以理解持修所說的，要有點任性才能堅持下去的態度。

偷偷說，持修自己喜歡「無畏夜黑」色款，「因為帥！」

Photo Credit: SYM

Photo Credit: SYM 宇宙/星座貼飾、小風鏡，VEGA 125的美不受定義控制，你的帥也是。

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