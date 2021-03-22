《管理，就是先決定不做的事》：我不做年末大掃除，我直接丟
我們想讓你知道的是
本書作者塚本亮指導過的世界級人才高達6,000人，跟其他專業顧問不一樣的地方是，他主張：事業想成功、投資想賺錢、職場要有好表現，你需要的不是馬上行動，而是有些事「不做」。
文：塚本亮
我不做年末大掃除，我直接丟
我都會定期清出一些可以扔掉的物品，如此一來，就能省下許多打掃和整理的時間。
你總想著「或許有一天會用到」而不斷囤積物品，結果只會越積越多，讓你得花更多時間去找要用的物品；另一方面，當你擁有的東西少，就能花很少時間跟力氣尋找，不只輕鬆，也能提高行動效率。
「令我們富足的不是我們擁有什麼，而是享受什麼。」這是古希臘哲學家伊比鳩魯的名言。舉例來說，你的衣服不是因為想穿而穿，而是因為有什麼穿什麼；你使用的不是真正必要的物品，而是因為手邊有就湊合著用；書架上的書，也是因為覺得有一天會讀而堆積如山。
我以前總是捨不得丟東西，家裡堆滿物品。隨著這些物品不斷增加，整理起來也更花時間。
我最討厭年末大掃除，那非常耗時費力，當我反省為什麼會這麼累時，終於發現是因為自己的東西太多，後來我轉念一想：「打造出一開始就不用打掃或整理的環境不就好了？」
雖然我很想保留劍橋大學時期用過的教科書和資料，但事實上我幾乎不曾再拿起來看過，當我意識自己只是抓著過去不放後，我就很爽快的全丟掉了。
我捨棄東西有兩個標準。
首先，如果是有情感或回憶的物品，我會假想萬一家裡失火，這些東西通通被燒掉時，我會有什麼感受。如果我覺得無所謂，我就會扔掉，就算是朋友送的禮物也一樣。
其次，上述之外的東西，我會想是否願意再多花一次錢購買，例如衣服、包包等。除了我樂意再度掏錢的物品會保留下來以外，其他的我就會丟掉。
當你減少物品讓身邊變得更簡單時，腦中思路也會更加簡潔，且整理物品也有助於釐清思緒。
- POINT：定期捨棄物品，有助於整頓思路。
書籍介紹
本文摘錄自《管理，就是先決定不做的事：事業想成功、投資想賺錢、職場有表現，你需要的不是馬上行動，而是先明白哪些事「不做」。》，大是文化出版
作者：塚本亮
譯者：高佩琳
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文件、報告、企劃……絕不從零做起、寄給客戶的郵件不寫開場白、
開會時手機放桌上而不是塞包裡，
遇到困難找人求助時，不說「幫我」，而說「拜託你」，
超過七人的會議設法不參加，甚至被同事暗諷「你這人很難相處」也無妨……。
以上都是職場高手「不做」的事，他們因此效率更高，拿高薪高職位。
本書作者塚本亮指導過的世界級人才高達6,000人，
跟其他專業顧問不一樣的地方是，
他主張：事業想成功、投資想賺錢、職場要有好表現，
你需要的不是馬上行動，而是有些事「不做」。
當你決定不做什麼，就會知道自己你該做什麼，
這套方法，幫助超過四百位日本人成功錄取劍橋、倫敦大學等頂尖學校。
忙碌看起來很充實，但會讓你錯過機會
別人寄給你的電子郵件不用馬上回，
給客戶的信別寫開場白，簡報不用做的美麗又漂亮，
如果你把時間都花在這裡，你就沒時間處理重要的事：
花時間問問題，並確認自己想的跟主管想要的，是否一致。
應酬、裝懂、說大話，都會拖累你的效率
有人說你很難相處嗎？無妨，因為作者也一樣，
他不參加超過七個人以上的會議，下班也不應酬，
但遇到不懂的事，他絕不說大話，馬上去找最厲害的人。
當你決定不做什麼，就會知道你該做什麼
成功的人不求原創，而是先模仿，做出成果後，再嘗試沒人走過的路，
他們也不以行程滿檔自豪，反而重視獨處時間，這是重要的療癒。
作者還有很多「不做」的事：中午不吃白飯、寫筆記不用黑筆、盡量不存錢，
甚至年終也不大掃除……為什麼？
事業想成功、投資想賺錢、職場求表現，
你需要的不是馬上行動，而是有些事「不做」。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九