《管理，就是先決定不做的事》：我不做年末大掃除，我直接丟

文：塚本亮

我不做年末大掃除，我直接丟

我都會定期清出一些可以扔掉的物品，如此一來，就能省下許多打掃和整理的時間。

你總想著「或許有一天會用到」而不斷囤積物品，結果只會越積越多，讓你得花更多時間去找要用的物品；另一方面，當你擁有的東西少，就能花很少時間跟力氣尋找，不只輕鬆，也能提高行動效率。

「令我們富足的不是我們擁有什麼，而是享受什麼。」這是古希臘哲學家伊比鳩魯的名言。舉例來說，你的衣服不是因為想穿而穿，而是因為有什麼穿什麼；你使用的不是真正必要的物品，而是因為手邊有就湊合著用；書架上的書，也是因為覺得有一天會讀而堆積如山。

我以前總是捨不得丟東西，家裡堆滿物品。隨著這些物品不斷增加，整理起來也更花時間。

我最討厭年末大掃除，那非常耗時費力，當我反省為什麼會這麼累時，終於發現是因為自己的東西太多，後來我轉念一想：「打造出一開始就不用打掃或整理的環境不就好了？」

雖然我很想保留劍橋大學時期用過的教科書和資料，但事實上我幾乎不曾再拿起來看過，當我意識自己只是抓著過去不放後，我就很爽快的全丟掉了。

我捨棄東西有兩個標準。

首先，如果是有情感或回憶的物品，我會假想萬一家裡失火，這些東西通通被燒掉時，我會有什麼感受。如果我覺得無所謂，我就會扔掉，就算是朋友送的禮物也一樣。

其次，上述之外的東西，我會想是否願意再多花一次錢購買，例如衣服、包包等。除了我樂意再度掏錢的物品會保留下來以外，其他的我就會丟掉。

當你減少物品讓身邊變得更簡單時，腦中思路也會更加簡潔，且整理物品也有助於釐清思緒。

POINT：定期捨棄物品，有助於整頓思路。

書籍介紹

本文摘錄自《管理，就是先決定不做的事：事業想成功、投資想賺錢、職場有表現，你需要的不是馬上行動，而是先明白哪些事「不做」。》，大是文化出版

作者：塚本亮

譯者：高佩琳

文件、報告、企劃……絕不從零做起、寄給客戶的郵件不寫開場白、

開會時手機放桌上而不是塞包裡，

遇到困難找人求助時，不說「幫我」，而說「拜託你」，

超過七人的會議設法不參加，甚至被同事暗諷「你這人很難相處」也無妨……。

以上都是職場高手「不做」的事，他們因此效率更高，拿高薪高職位。

本書作者塚本亮指導過的世界級人才高達6,000人，

跟其他專業顧問不一樣的地方是，

他主張：事業想成功、投資想賺錢、職場要有好表現，

你需要的不是馬上行動，而是有些事「不做」。

當你決定不做什麼，就會知道自己你該做什麼，

這套方法，幫助超過四百位日本人成功錄取劍橋、倫敦大學等頂尖學校。

忙碌看起來很充實，但會讓你錯過機會

別人寄給你的電子郵件不用馬上回，

給客戶的信別寫開場白，簡報不用做的美麗又漂亮，

如果你把時間都花在這裡，你就沒時間處理重要的事：

花時間問問題，並確認自己想的跟主管想要的，是否一致。

應酬、裝懂、說大話，都會拖累你的效率

有人說你很難相處嗎？無妨，因為作者也一樣，

他不參加超過七個人以上的會議，下班也不應酬，

但遇到不懂的事，他絕不說大話，馬上去找最厲害的人。

當你決定不做什麼，就會知道你該做什麼

成功的人不求原創，而是先模仿，做出成果後，再嘗試沒人走過的路，

他們也不以行程滿檔自豪，反而重視獨處時間，這是重要的療癒。

作者還有很多「不做」的事：中午不吃白飯、寫筆記不用黑筆、盡量不存錢，

甚至年終也不大掃除……為什麼？

事業想成功、投資想賺錢、職場求表現，

你需要的不是馬上行動，而是有些事「不做」。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九