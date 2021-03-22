《不詞窮的即興表達》：如何利用「行銷四訣」將保溫杯銷售給對方？

文：王達峰

一個對比的例子，遠勝一段理性的分析

在這個時代，無論你做什麼工作，其實你每天都在行銷自己和被行銷。你參加面試、去相親、交朋友，都是行銷自己。

其實，每一次的即興表達都是行銷。你要銷售自己的觀點、立場，你想獲得別人對你的認同，對你公司品牌的認同，甚至是對你的信任。這完全符合行銷的特徵。

因此，行銷不僅是一種工作技能，更是一種生活技能。

想成為行銷高手，需要做到兩個關鍵點：一是說話要因人而異；二是一擊即中。

表達是雙向的，尤其在即興表達中。你想把自己的觀點、立場短時間傳遞給聽眾，就需要站在聽眾的角度，理解聽眾的訴求。一般情況下，聽眾都具有四個共通性。

第一，聽眾怕麻煩，不喜歡複雜的東西

不要總想把觀點表達得面面俱到，就算你講得條理分明，聽眾也不一定記得住。一般在陳述中，要點盡量不要超過三點，以減少聽眾接受資訊的壓力。

第二，聽眾一定只喜歡與自己相匹配的東西

有句話說得好：「與己有關，我才關注。」因此即興表達的內容和觀點，一定是與聽眾密切相關的，甚至讓對方覺得你就是為他而說的。一旦有了這種感覺，聽眾就會更加聚精會神聽你的表達。

第三，聽眾的認同帶有一定的功利性

在即興表達時，最好將聽眾能得到的利益顯性化的呈現出來，以滿足聽眾追逐功利的心理。

第四，聽眾總有攀比之心

在臨門一腳的時候，可以利用聽眾的攀比心理，適時的增加一個對比的例子，如今昔對比、自己與別人對比。要記住，一個對比的例子遠勝一段理性的分析。

上述可以概括為「四化原則」：複雜的問題簡單化、簡單的問題通俗化、通俗的問題利益化、利益的問題案例化。無論你是否從事行銷工作，都該牢記上述四點，因為這是人性的共通點。

具體將「四化原則」運用到即興表達中，可以對應以下四種句式：

第一句：簡單來說……。

第二句：它特別適合像你這樣……。

第三句：你有了它之後……。

第四句：舉個例子來說……。

我們暫且用「行銷四訣」來命名這個句式。

這四句話完全對應上面的四化原則，能讓表達的人思路清晰，理解每一句話的表達重點；聽眾也不需要調動太多的大腦資源，就能理解到每句話的要點，了解到自己內心所需要的東西。

現在假設，你想透過即興表達將保溫杯銷售給對方。既然要學會見什麼人說什麼話，就需要大概了解對方的屬性。

比如對方是典型的商務人士，但沒到天天泡枸杞的年齡，對保溫性能不是特別關注；不過出差頻率特別高，更關注的是保溫杯的輕便和時尚。

那麼，接下來按照行銷四訣，你的即興表達就要突出輕便和時尚。

第一句：「簡單來說，這是一個時尚又輕便的保溫杯。」

第二句：「它特別適合像您這樣經常出差又新潮的高端商務人士。」

第三句：「您有了它之後，手拿保溫杯也不會降低您的時尚感，還不用擔心增加行李重量。」

第四句：「舉個例子來說，上回我去拜訪某某公司，我發現柯總會隨身攜帶這款杯子。」

這樣進行表達，會不會比你逮到一個客戶，就迫不及待把產品知識全倒給他要好得多呢？

借助這個例子，簡單總結一下四句話的要點。

第一句話：「簡單來說……。」

這句話一定要簡單，突出聽眾的匹配點即可，不可貪多求全。

第二句：「它特別適合像你這樣……。」

這句話要讚揚對方，所以你要能迅速提煉出對方身上的亮點，甚至讓對方覺得這個產品就是為他定制的，進而凸顯他的身分。

第三句：「你有了它之後……。」

這句話就對應利益化，讓對方感受到用這個產品對他的好處。而且這個好處要和第一句話的產品特徵相關，即用好處來證明特質的真實性。

第四句：「舉個例子來說……。」

如果是舉人的例子，最好能舉一些比對方身分高一點點的人，因為人都有攀比之心。

當然，別高太多，離對方太遠的人往往激不起他的攀比心。如果舉的例子是某件事情，最好能具體到一、兩個關鍵行為。

假設，同樣的保溫杯，要賣給一個全職媽媽，你要如何進行表達呢？提醒一下，要見什麼人說什麼話，還要注意：不能說廢話。

全職媽媽比較重視孩子，所以她關注的就可能是保溫杯的保溫性和安全性。你不妨利用行銷四訣去嘗試表達一下。

見什麼人說什麼話，其實並不難。同樣的一個產品，面對不同的人群，雖然你表達的內容是完全不同的，但背後的表達思維和套路卻是完全一樣的。這就是表達思維和套路的魅力。

再來看一個例子，假設在一個相親的場合，有個男生要自我介紹。

有些人會提前準備好自我介紹，但你會發現這會讓你在什麼場合都說同樣的內容。不妨靈活運用行銷四訣，比如第二句「它特別適合像你這樣……」就可以調整成「我特別適合於……」；第三句「你有了它之後……」可以換成「你跟我在一起之後……」。變的是話術，但背後的思維和套路是不變的。

第一句：「簡單來說，我是一個體貼、善解人意的三十歲單身男青年。」

第二句：「我覺得我特別適合的一類女生，就是開心時能一起分享，失落時相互勉勵，充滿正能量的女生。」

第三句：「妳跟我在一起後，我們肯定會成為彼此生活中開心的催化劑、傷心的舒緩劑，而且在妳傷心難過的時候，我一定會成為妳最堅實的後盾。」

第四句：「舉個例子，兩個人在一起難免會吵架，如果我們吵架了，我保證，無論我多麼生氣，我都會每天幫妳擠牙膏。」

注意，第四句這裡你就不能舉人的例子，假如你說「舉個例子，我的上一個女朋友……」那就太傻了。

上面這一段即興的自我介紹，一定比你喋喋不休、把自己誇得天花亂墜更能打動別人。

假設你是公司的中層幹部，要為主管推薦一位新的區域總監，你打算如何用行銷四訣向主管介紹你的朋友小方呢？

你得先想明白公司對人選的訴求是什麼？小方的特長又是什麼？

第一句：「簡單來說，小方是一位很有市場開拓能力，而且區域資源豐富的人才。」

第二句：「我覺得他特別適合戰略市場的開拓，尤其對於新區域市場，雖然我們產品本身有一定優勢，但市場需要從零開始。」

第三句：「如果能把他吸引過來，相信不管是在市場團隊內部管理上，還是外部開拓上，他都能把握節奏。」

第四句：「舉例來說，他在上一家公司，也是一家上市企業，剛開始負責的就是東南亞市場的開拓，短短三個季度，就創下競爭對手兩年的營業額。」

行銷四訣的精髓，就是不能貪多，要瞄準一、兩個重點進行即興表達。無論你身處哪個情境，都可以運用這個套路，不過具體話術要懂得靈活轉變，並且每句話都要有要點和重點，這需要好好練習。向主管彙報某一個方案、在面試中介紹自己、商務競標時講解標書，都可以運用行銷四訣，各位讀者不妨練習一下。

本章與大家分享了即興表達的場景。在場景式的學習中，最重要的能力就是舉一反三，生活中的場景和關鍵時刻有很多，需要表達者去歸類，找到最適合的表達框架。

此外，透過場景式的學習，還能讓表達者防患於未然，積累表達經驗，進而應對各種突發、棘手的場合，並引導事態往更好的方向發展，正所謂「上醫治未病」。

書籍介紹

本文摘錄自《不詞窮的即興表達：公司開會、電梯簡報、應酬聚會，你突然被點名發言，怎麼把可能滅頂的災難變成出頭機會？》，大是文化出版

作者：王達峰

會議中突然被點名發言，路上突然遇到客戶，腦中卻一片空白。

應酬聚會臨時被拱上臺，整個詞窮，支支吾吾。

人多就緊張到語無倫次，面對同事或主管的眼神，只會傻笑。

明明有好點子，表達力卻趕不上簡報力；

覺得自己該說的都說了，對方怎麼還問我：「然後呢？」……

以上這些，都是因為你缺乏即興表達力。

作者王達峰是《哈佛商業評論》撰稿人，

他創立的線上課程「老光私享」，在網路上的點擊量超過45,000,000次。

也是世界五百強企業的領導力培訓師，

幫助職場新人、銷售員、主管、創業家提升表達力。

他說，我們已進入「即興時代」：

表達、銷售，甚至婚姻（閃婚或閃離），或當下要立馬回覆的手機訊息，

都變得很即興，但即興，不代表隨興，背後都是有方法：

即興表達就是，借人、借物、借景，串成一個好故事

婚禮上的氣球、桌上的水杯、手裡握的手機，

你能不能把這些串連起來，編成一個故事。

或利用當下感官借題發揮：「突然聞到香味，想起媽媽做的菜，這就是幸福。」

大量的即興表達素材，就藏在被你忽略的五感中。

高手都在用的套路，從此不詞窮

利用諧音：大家都說勝者為王，我說是剩者為王，堅持到最後的人才能成王。

拿個道具：你們一定很好奇，為什麼我老帶一隻舊手機，因為這是……。

真想不出來說什麼，就問個問題：

如果你是業務，最想跟客戶說的一句話是……（馬上找別人接球）。

以自己的經驗為例：「像我有一次……。」、「我記得……。」

結尾要做重點整理：簡單來說，使用新產品要注意的地方有三個，首先……。

典型的廢話千萬別說：

「我昨晚想了很久，今天要說點什麼，本來我不想說，

但後來想想，有些東西還是得說，我這人說話又容易得罪人……。」

（這位老兄，你到底要說啥呀？）

公司開會、電梯簡報、婚禮、喪禮、畢業典禮、同學會……

所有你會遇到的即興表達，該怎麼說？書中有範例。

讓你告別廢話、直達人心，還能讓人留下永誌不忘的印象。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九