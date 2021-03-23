《律政浮雲》：陶家耿直的家風，也許使我失去了協助蔣經國的機會

文：陶龍生

機會

1934年蔣總司令（北伐革命軍）到北京，在「協和醫院」大樓設辦公室，約見我父親。那時他擔任北京大學教授，清華兼課。其後四十年，他們之間有不解之緣。

抗戰時發生的「高陶事件」，已是中國近代史中的一段，這裡不複述，本章只記述我看到的幾件事。

1. 歲寒松柏

父母親在台北的房屋內，牆壁掛有字畫。其中最簡單是一面舊鏡框，裡面一張信紙「總統用牋」，毛筆字寫「希聖同志五十晉一」，中間正楷四個字「歲寒松柏」，下款「蔣中正」，日期民國三十九年（1950）八月二十日（父親生日，陰曆八月二十九日）。年代已久，信紙已經發黃。

為什麼祝他「五十晉一」，而不是「五十壽辰」呢？

頭一年（1949）解放軍攻佔河北，進逼北京。北京和清華大學的教授，面臨戰禍。親共的準備投共，反共的或不親共的教授們，卻無所適從。國民政府已播遷到台灣。他們面臨淪陷。

父親受命前往北京。聯絡這些教授，有以前的同事或學生，勸他們隨國民政府搬到台灣，並安排軍用飛機，接他們和家眷。許多學者就離開北京，轉到台北。

其中包括李濟、勞幹、英千里、姚從吾、鐘皎光、毛子水、薩孟武等。他們加入台灣大學教授陣容，在校長傅斯年領導之下，振興台灣的高等教育。胡適也在北京，與父親談話數次，不肯到台灣，丟下書籍和資料，帶太太江冬秀遠走美國。堂堂前任中國駐美大使，曲就在國會圖書館、在館員袁同禮之下謀生（韓戰後台灣局勢穩定，胡才回國）。

父親在北京戰亂炮火中，孤獨地過五十歲生日。

次年（1950）父親五十一歲，蔣介石竟然記得。他請父親前往陽明山（那時的「草山」）官邸，見面時邀進書房，當面用毛筆在信紙上題字「歲寒松柏」，並告訴父親，去年他五十壽辰奉命到北京辦事，「忘了生日、成了大事」。

「松柏歲寒而長青」；這四個字感念他堅貞不移，常青如嚴冬中的松柏。

2. 苦日子

早年在台灣，經濟落後，大家都窮，日子很苦。記得母親在院子裡洗大盆衣服（一家六口），一面抱怨說：「跟老先生做事，有什麼好處？又窮又苦。」又說：「你父親有一天去世葬禮時，老先生會來祭悼。我會問他，你知道我們的辛苦嗎？」

3. 淵源

父親年輕蔣介石十歲，比蔣經國年長十歲。蔣經國對他很恭敬。他們長年同事（同為國民黨中央常務委員﹝七位委員之二﹞）。1948年成都敗退前夕，他們在旅社行館同住一室。蔣經國交給父親一把左輪手槍，教他怎樣使用。兩人並同意，在槍膛中各留一顆子彈，以便被共產黨俘虜之前，使用自盡。

但父親既是蔣介石的顧問和「文膽」，蔣經國便保持距離。蔣介石逝世，父親便退出政壇。蔣經國接掌台灣的領導之後，也不再請教這位退休老臣。

4. 返校

1967年我在哈佛大學法學院取得學位，母親患心臟病，便回台灣去陪她一年。台大校長錢思亮、法學院長施建生和法律系主任劉甲一，歡迎我返校執教。畢業時我是第一名（施啟揚學長後最高分），所以老師們認識我。開課刑法和英美法。同時在東吳教「民法總則」、輔仁教「法律哲學」，兩校兼課。又接受國際關係研究所吳俊才所長的禮聘，擔任研究員。在東吳教授休息室，有時遇到吳舜文和章孝慈。章有學者風度，謙虛而有禮，沒有他兄弟的傲氣。

5. 辯論會

回到台大教書，學生們對年輕教授（不到三十歲）似乎好奇，邀我參加辯論會。在學生中心與殷海光對談。

他是「邏輯大師」。我懂一點邏輯學（在哈佛修過課），邏輯是法律思想不可缺的訓練。可是我感覺殷教授對法學有誤解；他以為法學就是法典和條文，卻不知其中另有層次。這也是一般理工學者不了解的地方。

殷先生以前常來我家拜見父親。同站在辯論台上、學生面前，卻顯得傲慢。

又有一天參加國際關係研究所座談會，他們邀請一位來台灣訪問的澳洲學者，名叫尤金・柯曼卡（Eugene Komenka）教授來演講。柯曼卡的專長「共產主義」。

柯曼卡出席時，由行政院新聞局和教育部國際文教處的專員陪同。他們是英文好被挑選，擔任翻譯官。柯曼卡用他澳洲口音的英語開講，追溯共產主義的歷史，從馬克司的思想和著作開始，又談到十九世紀歐洲的社會和文化背景。教授講一長段，才讓譯員翻成中文。兩位譯員都只能捕捉片斷；他們欠缺學識背景，不知詞彙，跟不上教授的邏輯。會場非常尷尬。

吳俊才所長望著坐在後排的我。我便趨前，站在教授身旁，示意他繼續演講。柯曼卡慢慢再開始，講一段我就翻譯一段。放心後，他越講越快，我便毫無猶疑地照跟。結束時教授高興地與我握手。一星期後，他離台返國，臨走前邀我到澳洲國立大學去講課（沒有接受）。

行政院新聞局和教育部，知道一位年輕的教授「英文很好」。教育部次長鄧傳楷招待外賓，請我協助傳譯。「美國大學校長訪問團」，在飛機場開記者招待會，外交部請我替九位校長傳譯。

我作了無償的工作。

6. 國防部

有一天接到國防部電話，部長約時召見。國防部長是蔣經國。第二天政府的黑色轎車，由法學院教授辦公室，接我往國防部。國防部的大樓在總統府的後側面。

招呼我的是位少將，肩上帶一顆星（已忘其姓名）。

在部長會客室，見到蔣經國。以前見過他；開會時也會出現（例如：國建會歡迎海外學人的聚會），也握過他的肥手。但這是第一次單獨見面（那位少將陪座）。

部長很客氣，座位前桌面上放檔卷匣。先問：「老太爺好嗎？」，接著問我學歷。他對美式教育似乎有興趣，尤其哈佛大學。我簡短地說明，法學院的歷史和課程，告訴部長，最高法院的九位大法官，多數來自哈佛和耶魯。

7. 一席談話

蔣部長提到了東亞系的費正清教授（John King Fairbank），說「此人曾在重慶美國新聞處工作，竟然變成中國通，影響美國對華政策」。那幾年美國學界鼓勵正式承認中國，並批評台灣。部長忽然問：「哈佛大學都是些左傾的教授？」

我回答：「哈佛大學是知名的學校，校訓只用一個字『真理』（Veritas），教授群中包括各種專家、各派學者，所以很難概括地說他們都是親共的左派。」

部長沉默不言，對助理點點頭，便起立客氣地送客。

汽車送我回法學院，在車上，那位少將打破沉默，對我說：「陶教授，部長得到推薦，希望請你擔任英文助理。但你講話太耿直，可能失去了機會。」我不解地問：「但我應該怎樣回答部長呢？」

少將沉默一下；「就說哈佛確有不少的左傾教授，費正清就是其一，就對了。」他頓一下繼續說：「你的回答，我知道是正確的，但反駁了部長。」

當晚我告訴父親這件經過，事前沒有提過。父親微笑地回答：「那邊的工作很難應付的。不去做助理也好；就當教授吧。」

8. 長兄

其實被蔣經國認識不一定有好處。

我的長兄陶泰來，上海交通大學機械系，曾在香港擔任印刷廠長，到台灣後在省政府紙業公司（後來的中興紙業公司）工作，從工程師升到協理兼羅東紙廠廠長。

長兄不與父母同住，但每年過年，尤其農曆年（春節），必回家幫忙。大年初一，許多客人來拜年，大哥便站在大門口接待。重要的客人通常不進屋拜年，遞一張名片，恭喜幾句便離開。長子代表父親接待。

每年初一早晨，約八點鐘，蔣經國會驅車到門口，請大哥轉告，他來拜年。大哥恭送他離去。

1979年台灣和美國斷絕正式外交關係，蔣經國總統開啟「十大建設」，其中一項：國產白報紙。以前紙張多半靠內銷；但石油危機和外交孤立，使紙張來源不可靠。所以要自己全盤造紙。中興公司承擔這份責任，陶泰來負責擴展羅東紙廠。

1983年大哥到美國洽購三千萬美金的造紙機器，在華府我招待他晚餐和住宿一晚。第二年建廠成功，大量生產優質紙張。回台時我曾往羅東參觀大哥建立的，遠東最大的紙廠，非常佩服。

9. 紙廠

省主席林洋港也高興，希望酬謝陶泰來，正好中興公司總經理將退休出缺。主席想提升陶協理。

得意的林洋港，安排陪蔣經國去參觀十大建設的成果—羅東的新型大紙廠。他們乘坐直升飛機，降落在紙廠前院。中興公司的董事長，領著經理們，排隊恭候。

林洋港先下飛機，接著兩位便衣維安人員下機。當蔣經國下機時，踏上水泥地上鋪的紅地毯，兩位便衣立刻緊跟在他身體後面。

以前在公開場合看到蔣經國時，他身後永遠緊跟著兩位隨扈，保護他的後腦和後背。無論蔣經國怎樣在人群中移動或轉身，隨扈必定緊跟，不讓人從背後接近。

蔣經國步下飛機的扶梯，兩位維安人員立刻插入他的背後，隔開別人。蔣總統看到陶泰來在一排人的中間，認識泰來，便走向他，與他握手，接著逕向紙廠的大樓快步前進。

兩位緊跟的隨扈，把其他人隔開。蔣經國由陶泰來陪同，走向廠房。中興公司的上司和同事，都被拋在後面。滋味不好受。

林洋港主席始終沒有得到中興公司推薦陶泰來升任總經理的公文。不久，公司聘他為董事，明升暗降。並且拔除他對羅東紙廠的責任。兩年後我大哥從公家退休。被蔣經國認識不一定有好處。

10. 疑雲

蔣經國總統的晚年，政治氣氛有點不尋常。回台開會暫住父親家，有一天樓下客廳有客人，是葉翔之。葉是國民黨的情報主管。他與家父密談很久，我進出飯廳須經過客廳，無意中聽到父親一句話。他有點激動，聲音稍高（平日他講話溫和）。他說：「周至柔通匪（中共）？我不相信。必要時我為他作證。」

周至柔是老將軍，四星上將，空軍的創始人之一，曾任參謀總長，台灣省主席，並且曾任國民黨中常會委員。父親與他談得來，兩人都喜讀孫子兵法和克勞賽維茲的「戰爭論」。

自那時以來，從未聽到周至柔將軍的消息。

11. 老臣

父親與蔣家有長遠的淵源，退休後，蔣經國不再請教他。但蔣經國卻禮遇他。

蔣緯國出身軍旅，年輕時與我父親似乎沒有關係，但很恭敬。我隨父親上士林或陽明山教堂，在門口遇到蔣緯國（自駕吉普車），他會向父親敬禮。我也曾看到張學良和他的伴侶，大家都客氣。

蔣緯國組織「戰略協會」，請我父親擔任理事長，蔣自己做副理事長。也有其道理，父親以前常到國防大學演講國際現勢或孫子兵法。緯國是校長。

另外，蔣緯國安排我父親擔任「大陸問題研究會」的董事長，緯國自己未參加，會長是位姓馮的退休特務。「研究會」的人員，很多是退休情報員，安排他們閒職，養活這些人。理事長和董事長都是名譽位置。緯國尊敬「老臣」的善意。1988年六月父親病逝，八位佛門弟子到病房「助念」，唸經十二小時。護理人員從病床收屍，遺體竟然柔軟如生。中國國家主席楊尚昆經過「人民日報」表示，歡迎「歸葬祖國」。在台北，倪文亞主持的「治喪委員會」，竟然沒有邀請蔣緯國參加。 蔣經國已去世，李登輝頒匾「碩學流芳」和「褒揚狀」。

公祭日，蔣緯國準時到臨，站立在前側三小時。歷任參謀總長、參軍長、總司令等軍官、政界、學界和新聞界人士，前來致祭，達三千多人。我覺得蔣緯國很夠義氣。

蔣家與陶家的淵源到此為止。

12. 文物字畫

我手邊存有蔣氏父子的正楷題字「歲寒松柏」、「吾黨楨幹」（蔣介石題）和「宏文益壽」（蔣經國題）。

另有蔣夫人親筆國畫，細密的松枝，下款簽章「美齡」（當年由侍衛郝柏村送來）。文物方面，有《中國之命運》（1942）的文稿，和《蘇俄在中國》（1957）（原題《和平共存？》）。早年沒有複印機，文稿是手抄在五層複寫紙上。原稿帶蔣介石的毛筆「眉批」。褐色精裝玻璃盒中、一串三色彩帶懸銅質勳章（可能是青天白日勳章）。

如此而已。

13. 研究會

葬禮後有人告訴我，那位姓馮的「大陸問題研究會」的會長，曾經對我父親不客氣，「他在職員面前，吆喝令尊，嫌他老人家動作緩慢。」我詢問一位祕書，印證此事：「令尊氣得發抖，但未作聲，從那以後，沒有再來辦公室，並且辭去董事長職。」馮某自己接任董事長職位。

回美國後，我寫一封信給「馮董事長」，指責他對家父不禮貌，並告訴馮某：「我將對你口誅筆伐，你侮辱尊長，我將令你得到報應。」馮某回函，自稱「俯仰無愧」。

不久馮某口鼻流血，死在董事長辦公室中。

14. 機會

當年如果對蔣經國部長逢迎，同意他對美國學界的批評，也許結果不同。我父親輔佐蔣介石四十多年，但耿直的家風，也許使我失去了協助蔣經國的機會。

書籍介紹

本文摘錄自《律政浮雲：台華裔美籍大律師跨國鉅案祕辛》，聯合文學出版

作者：陶龍生

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年輕時的陶龍生就讀哈佛大學法學院，身為少數華裔學生的他，何以能得到美籍教授的讚賞，成為國際知名大律師？

陶龍生的父親陶希聖，是蔣介石的文膽，這是否影響了他看待法政問題？

本書以作者的法律專業背景，從多年執業經驗及對美國社會和法治的觀察中發掘故事。描繪事件的前因後果、訴訟策略和法庭審判的起伏過程。

Photo Credit: 聯合文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航