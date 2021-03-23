《合格大人得懂的事》：謝謝公司允許我來上班，但是，工作一定要在公司做！

文：孫惠珍

謝謝公司允許我來上班

在人類創造的所有制度裡，我最喜歡「上班」制度。

雖然有時會不想上班，但大多時候，我上班都是開開心心的。而且，仔細一想，我之所以不想上班，與其說是討厭去公司，不如說是因為我想多睡一點。

如此這般，沒班可上的那段時期，是我覺得最辛苦的時期。連最痛的一次分手都沒讓我感到生不如死，沒班可上卻讓我感到痛苦萬分，甚至認為，世界上最沒用的人就是我；而有班可上的時候，我會覺得對這個世界、這個公司，或者，至少對我手上的專案而言，我還算是一個有用的人。

我從來沒有「星期一症候群」的問題。每週日，我都會早起去教會做禮拜，這或許有助於我在週一保持良好的狀態，但不討厭去上班的這種心態，是我沒有星期一症候群困擾的主因。

我並不是指自己非常想去公司、期望著上班日到來、很期待上班當天會發生什麼事情，我只不過是不討厭去公司、不害怕上班日的到來、期待一天很快就會過去而已。我也不是喜歡工作甚於休假、喜歡平日甚於週末，而是喜歡將生活分為平日和週末。這就像一座有綠洲在內的沙漠，會讓人覺得美麗，而辛苦工作後、有週末等待著你的平日，也顯得較為美麗。

夏天，公司裡面很涼爽；冬天，公司裡面很溫暖。而且在公司，有固定的吃飯時間，還有人一起吃飯，甚至聽我滔滔不絕。

待在公司裡，能讓散漫的我變得專注，讓傷感的我不再常哭，讓窮酸的我偶爾也願意慷慨相助，讓一直活得很自我的我，也能夠變成一個夠社會化的人。

能夠來公司上班，真的很幸福。我要感謝過去所有聘請過我的公司，以及今天依然允許我來上班、目前我所任職的公司。可以的話，我想要一直、一直上班下去。

把工作帶回家……真的會做？

能夠在公司工作、在（自己的）家裡睡覺，是一件很幸福的事。

你可能會想：「這不是廢話嗎？」但，我曾經有段時間，很難將工作與生活分開，所以這句話，我一定要說出來。

有時候，我覺得留在公司加班也沒關係；但有時候，我連一刻也不想多。當手上的業務很難產生進度，我雖然自知再怎麼努力，也一樣會卡在那裡，而且通常這種時候，距離截止日已經剩沒幾天，我還是常常在思考了一陣子後決定：「好！帶回家繼續弄！」然後，把開著的所有檔案都寄到我的個人信箱，收拾好東西回家。

可是，當我一走進家門，總是想要先洗澡，把一整天的汙垢和煩惱都沖掉。

「嗯！先好好洗個澡，再來工作！」

洗完澡後，因為全身舒爽，整個人懶洋洋，我就會開始有點想睡覺。

「好！看一下手機，再來工作！」

因為YouTube上有很多好看的、Instagram上有很多養眼的，我看了好一陣子，才終於坐到辦公桌前。

好！接下來，差不多該打開我剛剛寄給自己的那些電子郵件了……。

「哇！這件洋裝滿好看的。」

「哇！這個品牌最近在打折？」

「天啊！這兩個人在交往？」

結果，我一直點進購物商城、新聞和熱門搜尋關鍵字（做廣告行銷的人，你們真的很行）。

「天啊！我剛剛都在做什麼？噢，對！我要看電子郵件！」

打開信箱後，雖然我出乎意料的很快就切換到工作模式，但沒過多久，我又開始覺得我的腰有點怪怪的。

「不然，換個姿勢好了？」我拿著筆電坐到床上，背靠著牆，膝蓋彎曲，但是才打沒幾個字，又開始覺得腰比剛才更不舒服。於是，我把筆電放到床上，整個人趴下來，一手撐著下巴，繼續看資料，反而讓背和脖子越來越痠痛。再來我會想：「躺一下好了！」到這裡，差不多可以斷定我不可能工作了。

實際上，從我把工作帶回家的那一刻起，就註定不可能完成工作了。但，這一切還沒結束。

我原本只想躺一下，不過通常都會不小心睡著，接著在大約半夜十二點到一點多之間醒來。像這樣如果開著燈，又沒好好躺在枕頭上，那既稱不上睡著，也稱不上醒著。

「好！先睡一小時再起來好好工作吧！」設定鬧鐘之後，我決定關燈睡覺。然而上一秒，床明明對我有著強大的吸引力；下一秒，躺在床上的我卻睡不著了。翻來覆去三十分鐘左右，我好不容易慢慢睡著，沒過多久又被鬧鐘吵醒；由於「睡一小時」很趕，所以往往會睡不好，甚至變得比睡覺之前更累。

「好！全神貫注的話，只要兩個小時就能解決，我提早兩個小時起床吧！」

這麼想著重設鬧鐘再躺回床上的話，差不多可以說，我除了工作以外，連睡覺時間也毀了。我不只一直做夢，而且通常會在鬧鐘響起之前醒來。

如果那時我就決定起床工作，還算是比較好的結果；但是，我總會因為距離鬧鐘響起還有一段時間，而決定繼續睡下去。等到鬧鐘終於響了，比平常還要早兩個小時，我也會用比平常快兩倍的速度把鬧鐘按掉，打算多睡五分鐘……不料下一秒卻發現：天啊！我睡過頭了！怎麼會這樣？鬧鐘怎麼沒響？

結果，工作沒做完，覺也沒睡好。

「哼！下次我絕對不要再把工作帶回家了！」

就算這麼說，可是每當坐在我附近的同事一個個下班回家，原本溫馨的辦公室開始變得冷清，我又會遺忘上次的失敗，決定重新再戰。

「不然這次，我不要先洗澡，直接開始工作好了？」

想是這樣想，但回到家後，這次變成沒洗澡就上床睡覺。待我清晨驚醒、跑去洗澡、睡意全消，還是提不起勁工作，最後，我又忍不住打開LINEWEBTOON看漫畫……。

以後，我絕不要再相信自己了——工作一定要在公司做，拜託，一定要在公司做！

書籍介紹

本文摘錄自《合格大人得懂的事：時間到了 人人都會長大成人 但不是人人都能長成大人。》，大是文化出版

作者：孫惠珍

譯者：邱麟翔

「想成為大人，不是自己宣布『我是大人』就好了，

一定要會做那些該做的事情。」

——韓劇《未生》，主角張克萊的媽媽對他說

什麼是「成為大人該做的事」？

曾在韓國最大廣告公司擔任文案創作、現為知名散文作家的孫惠珍說：

合格的大人是跌跌撞撞出來的，絕大多數人留下的是怨懟，但，

你能夠讓這一切都值得，只要你認真經歷。

孫惠珍說：以前總以為，長成大人後，我會達成夢想中的職業，

或是在公司裡快速升遷，成為成功人士；

住在一棟有書房、更衣室、大片窗戶、大片景觀、有陽光灑落的房子裡；

接著，談一場轟轟烈烈的戀愛，結婚，成為孩子的媽……。

可是，現在，我的大人真實生活，卻變成：

年過30歲，面試依然失利；好不容易買了房子，銀行出的錢也比我多；

一碰到沒興趣、未知的領域，就馬上退縮；

相親過一個又一個對象，至今依然沒有好結果。

後來我終於理解，

不是年紀到了就是大人，大人得完成以下這些事情——

養活自己、獨立過活、追求喜好、談場戀愛，重點是：四件事還要按順序完成。

上班養活自己，容易，也不容易

有一陣子我很討厭工作，現在我會說：「謝謝公司允許我來上班」。為什麼？

如果你連續度過好幾個星期都沒有工作，就明白那兩天休假有多可貴。

有了工作之後，我還越來越享受有「截止日」的工作挑戰，

因為只要通過這一天，就擁有遵守承諾的滿足感和自由。

獨立過生活：唯有合格大人，才能做到的事

獨立的第一件事，就是你得有個住處，可能是租或買房子。

沒想到，這是一個艱難的過程，

因為我的錢不多，要求卻很多，坪數要大、有陽臺、還要有採光……

後來我終於理解：房子的問題不在「找」，而是「做出決定」，還有放棄與妥協。

是的，不要放棄，但試著妥協。（合格大人得懂的事）

喜好：開始上班和獨立後，才夠格享有的報酬

上班後，我參加讀書會、行銷學講座，甚至買家具、打扮……

然後才理解：一切都很完美，除了價格以外。

有時還得花錢買決心，例如我的皮拉提斯課程，很貴。

戀愛：以為變成大人就會順利，但還是會被擊垮

我喜歡的人沒愛上我，喜歡我的人剛好都是我討厭的類型。

就連相親對象也總對我說：「有機會再見！」說穿了就是沒有機會。

人生，都是在跌跌撞撞中學習的——

獻給一路跌跌撞撞的你，你可以讓經歷過的都值得

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九