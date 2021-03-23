《合格大人得懂的事》：謝謝公司允許我來上班，但是，工作一定要在公司做！
我們想讓你知道的是
後來我終於理解，不是年紀到了就是大人，大人得完成以下這些事情——養活自己、獨立過活、追求喜好、談場戀愛，重點是：四件事還要按順序完成。
文：孫惠珍
謝謝公司允許我來上班
在人類創造的所有制度裡，我最喜歡「上班」制度。
雖然有時會不想上班，但大多時候，我上班都是開開心心的。而且，仔細一想，我之所以不想上班，與其說是討厭去公司，不如說是因為我想多睡一點。
如此這般，沒班可上的那段時期，是我覺得最辛苦的時期。連最痛的一次分手都沒讓我感到生不如死，沒班可上卻讓我感到痛苦萬分，甚至認為，世界上最沒用的人就是我；而有班可上的時候，我會覺得對這個世界、這個公司，或者，至少對我手上的專案而言，我還算是一個有用的人。
我從來沒有「星期一症候群」的問題。每週日，我都會早起去教會做禮拜，這或許有助於我在週一保持良好的狀態，但不討厭去上班的這種心態，是我沒有星期一症候群困擾的主因。
我並不是指自己非常想去公司、期望著上班日到來、很期待上班當天會發生什麼事情，我只不過是不討厭去公司、不害怕上班日的到來、期待一天很快就會過去而已。我也不是喜歡工作甚於休假、喜歡平日甚於週末，而是喜歡將生活分為平日和週末。這就像一座有綠洲在內的沙漠，會讓人覺得美麗，而辛苦工作後、有週末等待著你的平日，也顯得較為美麗。
夏天，公司裡面很涼爽；冬天，公司裡面很溫暖。而且在公司，有固定的吃飯時間，還有人一起吃飯，甚至聽我滔滔不絕。
待在公司裡，能讓散漫的我變得專注，讓傷感的我不再常哭，讓窮酸的我偶爾也願意慷慨相助，讓一直活得很自我的我，也能夠變成一個夠社會化的人。
能夠來公司上班，真的很幸福。我要感謝過去所有聘請過我的公司，以及今天依然允許我來上班、目前我所任職的公司。可以的話，我想要一直、一直上班下去。
把工作帶回家……真的會做？
能夠在公司工作、在（自己的）家裡睡覺，是一件很幸福的事。
你可能會想：「這不是廢話嗎？」但，我曾經有段時間，很難將工作與生活分開，所以這句話，我一定要說出來。
有時候，我覺得留在公司加班也沒關係；但有時候，我連一刻也不想多。當手上的業務很難產生進度，我雖然自知再怎麼努力，也一樣會卡在那裡，而且通常這種時候，距離截止日已經剩沒幾天，我還是常常在思考了一陣子後決定：「好！帶回家繼續弄！」然後，把開著的所有檔案都寄到我的個人信箱，收拾好東西回家。
可是，當我一走進家門，總是想要先洗澡，把一整天的汙垢和煩惱都沖掉。
「嗯！先好好洗個澡，再來工作！」
洗完澡後，因為全身舒爽，整個人懶洋洋，我就會開始有點想睡覺。
「好！看一下手機，再來工作！」
因為YouTube上有很多好看的、Instagram上有很多養眼的，我看了好一陣子，才終於坐到辦公桌前。
好！接下來，差不多該打開我剛剛寄給自己的那些電子郵件了……。
「哇！這件洋裝滿好看的。」
「哇！這個品牌最近在打折？」
「天啊！這兩個人在交往？」
結果，我一直點進購物商城、新聞和熱門搜尋關鍵字（做廣告行銷的人，你們真的很行）。
「天啊！我剛剛都在做什麼？噢，對！我要看電子郵件！」
打開信箱後，雖然我出乎意料的很快就切換到工作模式，但沒過多久，我又開始覺得我的腰有點怪怪的。
「不然，換個姿勢好了？」我拿著筆電坐到床上，背靠著牆，膝蓋彎曲，但是才打沒幾個字，又開始覺得腰比剛才更不舒服。於是，我把筆電放到床上，整個人趴下來，一手撐著下巴，繼續看資料，反而讓背和脖子越來越痠痛。再來我會想：「躺一下好了！」到這裡，差不多可以斷定我不可能工作了。
實際上，從我把工作帶回家的那一刻起，就註定不可能完成工作了。但，這一切還沒結束。
我原本只想躺一下，不過通常都會不小心睡著，接著在大約半夜十二點到一點多之間醒來。像這樣如果開著燈，又沒好好躺在枕頭上，那既稱不上睡著，也稱不上醒著。
「好！先睡一小時再起來好好工作吧！」設定鬧鐘之後，我決定關燈睡覺。然而上一秒，床明明對我有著強大的吸引力；下一秒，躺在床上的我卻睡不著了。翻來覆去三十分鐘左右，我好不容易慢慢睡著，沒過多久又被鬧鐘吵醒；由於「睡一小時」很趕，所以往往會睡不好，甚至變得比睡覺之前更累。
「好！全神貫注的話，只要兩個小時就能解決，我提早兩個小時起床吧！」
這麼想著重設鬧鐘再躺回床上的話，差不多可以說，我除了工作以外，連睡覺時間也毀了。我不只一直做夢，而且通常會在鬧鐘響起之前醒來。
如果那時我就決定起床工作，還算是比較好的結果；但是，我總會因為距離鬧鐘響起還有一段時間，而決定繼續睡下去。等到鬧鐘終於響了，比平常還要早兩個小時，我也會用比平常快兩倍的速度把鬧鐘按掉，打算多睡五分鐘……不料下一秒卻發現：天啊！我睡過頭了！怎麼會這樣？鬧鐘怎麼沒響？
結果，工作沒做完，覺也沒睡好。
「哼！下次我絕對不要再把工作帶回家了！」
就算這麼說，可是每當坐在我附近的同事一個個下班回家，原本溫馨的辦公室開始變得冷清，我又會遺忘上次的失敗，決定重新再戰。
「不然這次，我不要先洗澡，直接開始工作好了？」
想是這樣想，但回到家後，這次變成沒洗澡就上床睡覺。待我清晨驚醒、跑去洗澡、睡意全消，還是提不起勁工作，最後，我又忍不住打開LINEWEBTOON看漫畫……。
以後，我絕不要再相信自己了——工作一定要在公司做，拜託，一定要在公司做！
書籍介紹
本文摘錄自《合格大人得懂的事：時間到了 人人都會長大成人 但不是人人都能長成大人。》，大是文化出版
作者：孫惠珍
譯者：邱麟翔
- momo網路書店
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「想成為大人，不是自己宣布『我是大人』就好了，
一定要會做那些該做的事情。」
——韓劇《未生》，主角張克萊的媽媽對他說
什麼是「成為大人該做的事」？
曾在韓國最大廣告公司擔任文案創作、現為知名散文作家的孫惠珍說：
合格的大人是跌跌撞撞出來的，絕大多數人留下的是怨懟，但，
你能夠讓這一切都值得，只要你認真經歷。
孫惠珍說：以前總以為，長成大人後，我會達成夢想中的職業，
或是在公司裡快速升遷，成為成功人士；
住在一棟有書房、更衣室、大片窗戶、大片景觀、有陽光灑落的房子裡；
接著，談一場轟轟烈烈的戀愛，結婚，成為孩子的媽……。
可是，現在，我的大人真實生活，卻變成：
年過30歲，面試依然失利；好不容易買了房子，銀行出的錢也比我多；
一碰到沒興趣、未知的領域，就馬上退縮；
相親過一個又一個對象，至今依然沒有好結果。
後來我終於理解，
不是年紀到了就是大人，大人得完成以下這些事情——
養活自己、獨立過活、追求喜好、談場戀愛，重點是：四件事還要按順序完成。
- 上班養活自己，容易，也不容易
有一陣子我很討厭工作，現在我會說：「謝謝公司允許我來上班」。為什麼？
如果你連續度過好幾個星期都沒有工作，就明白那兩天休假有多可貴。
有了工作之後，我還越來越享受有「截止日」的工作挑戰，
因為只要通過這一天，就擁有遵守承諾的滿足感和自由。
- 獨立過生活：唯有合格大人，才能做到的事
獨立的第一件事，就是你得有個住處，可能是租或買房子。
沒想到，這是一個艱難的過程，
因為我的錢不多，要求卻很多，坪數要大、有陽臺、還要有採光……
後來我終於理解：房子的問題不在「找」，而是「做出決定」，還有放棄與妥協。
是的，不要放棄，但試著妥協。（合格大人得懂的事）
- 喜好：開始上班和獨立後，才夠格享有的報酬
上班後，我參加讀書會、行銷學講座，甚至買家具、打扮……
然後才理解：一切都很完美，除了價格以外。
有時還得花錢買決心，例如我的皮拉提斯課程，很貴。
- 戀愛：以為變成大人就會順利，但還是會被擊垮
我喜歡的人沒愛上我，喜歡我的人剛好都是我討厭的類型。
就連相親對象也總對我說：「有機會再見！」說穿了就是沒有機會。
人生，都是在跌跌撞撞中學習的——
獻給一路跌跌撞撞的你，你可以讓經歷過的都值得
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九