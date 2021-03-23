《我靠交易賺大錢》：不論基本分析或技術分析，成功有80％來自心理，20％才是方法

文：伊恩．墨菲（Ian Murphy）

結論

很多人都以為，「金融交易」就是指當沖，實際上交易活動有許多種。交易新手應該先從比較長期的股票操作開始，再隨著經驗和知識的增加，慢慢嘗試做短線交易，最後再選定適合自己的交易方式和市場。不過這通常要等到他們嘗試一些不同的金融工具，發現做起來並不順手、不順利以後，才會知道退後一步免得被火燙到。

要發現自己適合做哪種交易的過程，也不應受到別人太大影響，因為每個交易者具備的才能和技能都不會一樣。經驗豐富的交易者專注在自己偏愛的方式，細心調整策略，才能成功交易。不過時間一久，有些專業人員的眼界愈來愈窄，只相信自己的方法才是最好的，可能讓人以為「自己很有一套」，如此一來，又會低估別人使用的方法。總之，交易新手還是要保持開放心態，勇於嘗試各種不同的方法。

四大支柱：成功交易者的條件

理性、風險、負責和例行程序是交易者大檯的四大支柱，要是沒有這些支撐，我們早晚都要翻船。

1. 理性

做交易的任何時候，都要保持理性，運用邏輯。我們在交易時的種種想法和情緒要怎麼處理，正是決定交易者成敗的重要關鍵。太過膽小畏縮的人不適合做金融交易，但是膽大包天的也一樣不合適。事實上，在做交易時愈少受到這些心理影響，就愈容易成功。

可是也不能自作聰明，因為你再怎麼厲害、怎麼會想，也都難以跳出市場的五指山。你要是帶著精明能幹進市場，就像開著油罐車進到河裡一樣，原本是資產的東西馬上變負債。

各位要是很不幸地，就是比別人厲害、比別人聰明，請一定要裝笨裝傻一點，不然你會發現，一些簡單的問題也會被你搞得無比複雜。

被市場吸引的人常常偏向技術分析，很多人也都具備商業和金融背景，但這真是太不幸了，因為金融交易其實不是金融或商業，而是跟各種想法和情緒有關。所以，交易新手雖然很快就能掌握竅門，卻常在理性和感性之間掙扎多年。

另一個可惜之處是，藝術家類型的人很少出現在市場上做交易。藝術家在朦朧混沌之中還可以辨認出結構與氛圍的能力，正是我們能在金融市場揚名立萬的重要才能。這也是交易上出現的許多矛盾之一：熱衷買賣的人其實能力有所欠缺，天賦異稟最合適者卻對之不屑一顧。

知名市場分析師羅伯．普雷契特（Robert R. Prechter）從耶魯大學心理系畢業後，先玩了四年音樂才進入美林公司（Merrill Lynch）擔任技術分析師。他說：「等我決定把市場當作事業以後，馬上就知道這其實是跟群眾心理有關。」

馬克．道格拉斯（Mark Douglas）是期貨交易老手，他那本非常精彩的《紀律的交易者》（The Disciplined Trader）也談到交易要面對的許多心理挑戰，書中序言說：「身為交易者，你可以把錢給自己，也可以把錢給其他交易者。而這兩個選擇的差別，都是因為一些幾乎與市場無關或根本就沒任何關係的心理因素。」

提摩西．史萊特（Timothy Slater）開發了第一個在個人電腦上繪製商品圖和技術指標的軟體程式，他為道格拉斯那本書寫的推薦序也說：「我真的認為交易的成功有80％來自心理，20％才是方法，不管是基本分析或技術分析。」

大腦總公司

這些人的專業經驗和個人體驗都告訴我們一樣的話：成功的交易其實在於我們的大腦總部，能夠運用理性才是關鍵，萬萬不可被情緒與情感綁架。

交易時採取獨立超然而邏輯合理的方法，並不是要壓抑或否定自己的情感。壓抑情感從來不是個好辦法。正好相反，我們要承認自己對市場的強烈感覺，視其為交易的一部分，但是不能過度陷溺其中。然後，隨著時間經過，我們慢慢學會在交易中減少一廂情願和恐懼，因而對結果的情緒反應也會跟著降低。

告別自我

要是我們光想著自己的一切，整個交易過程就變成「我的獲利」、「我的虧損」、「我下了什麼單」、「我的帳戶怎樣怎樣」、「我的交易如何如何」……「我的命中註定！」這時候最好的辦法就是設法排除掉這個「我」，不要讓它礙事，才能好好做你的交易。這當然不是說要做好交易就不能有自我，自我當然是一直都在，問題是心理上那個唯我獨尊的自我，自以為是自我—就是要讓它靠邊站的東西。

市場先生

對於自我過度關注，無疑會更挑起自己與「他人」的區別。在市場裡頭，這個「他人」可能是法人機構和它們的投機熱錢。於是我們變成現代的唐吉訶德先生，準備跟華爾街的玻璃帷幕摩天大廈一決高下，認為它們才是市場的威脅。更糟糕的是，因為這些全是我們自己想像出來的，高聳的玻璃帷幕更加放大我們的恐懼，永遠成為我們的最大敵人。

短暫的共同利益

我們不但要從市場中刪除自我，也要從群眾裡頭排除自我。成功的交易者都是以個人身分來進行思考和行動。集體決策、尋找共識、團結合作，這些對地方的高爾夫俱樂部董事會的運作是很需要，但是在市場之中集體思考的破壞力反而最大。

等到大家對於市場方向都堅信不疑時，市場就開始反轉了。要是大家都相信蹺蹺板的一端要上升而紛紛跳上去，集體重量又把它壓回原來的位置。這種群眾心態讓交易者產生錯誤的安全感，以為人多勢眾就是安全無虞。

當市場趨勢強勁上揚時，大家肯定是紛紛跳上來搭順風車，但這表示一旦氣數已盡，這一大堆買盤就會是賣壓。其中關鍵在於，各位在與己有利之時跟著大勢跑，一旦發現與己不合時也要勇敢分手！交易者要不要追隨大勢，都是根據短暫的共同利益，跟忠誠度無關。

心理強度

我們心理上的變化最後會決定我們在市場上能否成功。處世態度堅定卻太過僵化的人，在交易時常常會碰到困難；靈活應變的交易者比較容易適應市場拋來的種種狀況。

由於心理學和理性運用對交易非常重要，所以我們要繼續深入探討這個主題。另外在〈六大優勢〉一章，我們也會研究最適合交易的心理工具。不過大家別害怕，我們不鑽研什麼佛洛伊德理論，只是談些簡單的「常識」而已。

2. 風險

英國、美國在近代之所以國威遠揚，繁榮昌盛，是因為創業精神健旺，全民勇於冒險犯難。這幾個世紀以來，這些勇敢無畏的男男女女出錢出力流血流汗，勇於孤注一擲，親身涉險，終於獲得豐厚回報。就像大膽的老船長為了偉大航道深入未知海域，交易者也要面對充滿著機會與危險的未知市場。

承擔冒險活動

在我們揚起風帆勇敢出航之前，先記住，古早那些人在海外耀武揚威或虛張聲勢，都有保險契約的「條款和要件」做保障。要是沒有保險公司的支持，他們不可能遨遊四海冒險犯難，而保險業者對於風險的評估當然是精打細算，更為理性。我們通常不會認為保險公司在冒險吧，如果跟風險有關，也會說是在避險，即使實際上它們就是在冒險。

全球十大保險經紀商（按營收排行）都在英美兩國，而全球最有影響力的證交所也在那裡。這兩個國家一直到現在，都還有承擔風險與適當管理風險的傳統。他們知道沒有風險就不會有回報！但是風險一定要精密計算、小心控制。

專業的風險承擔者

就跟賣保險的一樣，交易者也要時時刻刻警惕在心。交易者必定是專業的風險承擔者，因為有風險才有回報。他們要有信心和勇氣，敢走別人不敢走的路。他們必須在大家擔心害怕的波濤洶湧中奮勇向前。簡單一句話：愛拚才會贏！

我們要是厭惡風險，連帶也會厭惡交易。交易當然是有賺有賠，而面對這一連串的過程一再重複，我們如何面對和因應決定在交易上能否成功。承擔風險的關鍵在於理解，進而熟悉和適應，我們要透過評估和管理做到這一點。每天在進行交易之前，都要先全面評估風險，識別現在要承擔什麼危險，對於潛在損失進行量化處理，並且想辦法管理。

風險評估與管理

我以前曾在保險損失評估部門擔任主管，從火災、食品、意外損害到和財務虧損的理賠都要負責協商。很多人和企業原本都以為根本不需要保險，但我們常常看到他們後來在焦黑廢墟中慌張尋找，希望還能找到那張大概也早就燒焦的保單。

我們這些評估人員到達現場幾分鐘以後，就會知道投保人有沒有做過恰當的風險評估，想辦法減輕潛在損失。風險評估當然並不輕鬆，很多人都不愛做，但我跟大家保證，事前多評估總比事後申報來得好。

我們在做交易之前，跟其他各行各業一樣都要做風險評估。像我們這種散戶交易者其實是很幸運的，因為風險和曝險部位都很容易量化和管理。另一個值得慶幸之處是，我們的損失其實只有錢而已，沒有其他的。

所以要進行風險評估，我們只需要一台計算機和對機率法則有點基本了解就可以了。

機率與預測

我們存活在世都希望安全和確定，為了獲得這兩個東西，很自然對未來會發生什麼事都有自己的想法和看法。但是這個壞習慣，交易者也一起帶進市場了。其實多想無益，各位不如先了解，未來會發生的情況不過是三者之一：市場上漲、市場下跌，或盤整。我們一旦猜測其中之一，就等於排除另外兩個，也就是排除掉66.6％的成功機率。

我們無法控制市場，但完全可以控制我們對市場的反應，所以不必猜測未來會是什麼，而是要為三種可能結果分別有所準備。等到市場產生確定的變化，再去執行適合那個方向的計畫，就算一時之間我們以為市場是不是搞錯方向。其實搞錯方向的絕對不是市場，是我們自己。

大數法則

大數法則最早是由雅各．白努利（Jacob Bernoulli）在1713年確定，意思是連續重複活動的機率，長期下來會趨近平均值。但這是指最後結果的「相對頻率」，單獨一次的結果絕非如此。最後的結果是趨向平均值，但是在整個過程中會出現許多相同結果或異常狀況。

柯里奇的丟硬幣實驗

1940 年德軍入侵丹麥，英國數學家約翰．柯里奇（John Kerrich）剛好去丹麥探親而遭到囚禁，一直到戰爭結束前都關在戰俘營。後來他跟另一個囚犯艾瑞克．克利斯登森（Eric Christensen）一起做實驗研究機率和大數法則，反正被關在裡頭也沒事幹。他們總共丟了一萬多次硬幣並詳細記錄結果，戰後由柯里奇寫成論文〈機率實驗導論〉公開發表。

Photo Credit: 今周刊出版

雖然丟硬幣出現正面或反面的結果應該是五十對五十，但丟出正面的機率其實是50.67％。不過根據大數法則，如果實驗持續下去，出現正面的機率也會慢慢逼近50％。但我們如果仔細察看實驗結果，可以發現連續出現八、九次的正面或反面並不少見。

第七排（圖中方格處）連續出現七次正面，接著又連續出現九次反面。第二十二排在五次反面後出現一次正面，又連續出現九次反面後再來一個正面，之後又是連續六次反面；所以那二十二次裡頭有二十次是反面！但是理論上來說，正面和反面的機率應該是一半一半才對啊。

賭徒謬誤

這種重複序列的結果，認為正反面出現的次數一定會相互抵消的錯覺，叫做「賭徒謬誤」（gambler’s fallacy）。柯里奇丟硬幣的實驗結果證實了這一點。比方說，第七行看來好像是有那種會互相抵消的感覺，七次正面之後接連來了九次反面啊，但是第二十二行和第二十六行可以證明那種想法完全不對，這些結果都是隨機出現的。

（文未完）

書籍介紹

本文摘錄自《我靠交易賺大錢：從散戶到專職操盤手的真實獲利法則》，今周刊出版

作者：伊恩．墨菲（Ian Murphy）

譯者：陳重亨

心理×風險×管理×工具×策略

面對瞬息萬變的市場，每個投資人都該懂的正念交易之道

交易不練功，到老一場空

每天交易前都該做好的功課！

我們從過去的經驗知道，不做準備就進入市場，

就像沒有穿好裝備，就跳入戰場，

我們在市場上看到的股市贏家，都是一步一腳印的少數人，

堅定照著例行程序走，重複每日的交易功課。

當市場提供最大報酬時，他們就是第一順位的獲利者。

頂尖交易者都在默默遵守的贏家法則

交易最重要的就是要保護好本錢！嚴格遵循這條法則，就能防止情緒暴走和一廂情願的幻想，避免走向一蹶不振。

詳細記錄是贏家與賭徒之間的區別。做好交易紀錄，是為自己的交易負起責任的實際表現。要讓紀錄可以發揮效果，一定要誠實記錄。

用力篩掉你不想要及不適合的股票，減少選項，然後定期瀏覽、關注，找尋交易機會。

史上最強的股票作手傑西．李佛摩（Jesse Livermore）曾說：「我賺大錢，不是因為我特別厲害，而是我善於等待。」

而你，如何確定自己可以掌握最佳良機？

作者伊恩．墨菲以15篇引人入勝的章節，為散戶打開大門，告訴讀者交易功課不能偷懶：詳實交易紀錄，堅守交易紀律，擬定交易策略。任何想依賴市場交易維生的人，可以從這本書裡擷取豐富的實用工具。

書中分為三大部分：

PART Ａ

探索交易者的工作，釐清自己跟市場的關係。

在這個前撲後繼的修羅戰場，交易者要找到自己的方法才能生存下去。

PART Ｂ

檢視專業人士的交易習慣，這是所有交易者投入市場之前，都該堅守的程序。從交易的核心風險，到深入探討交易成功的關鍵心理學，並解析某些交易優勢為何受到高估與誤解。

PART Ｃ

三種可以持續獲利的交易策略，有效發掘市場的獲利機會。此外，作者也親自演示要如何利用這些機會，借助技術分析的K線圖，配合回測的結果，詳細說明這些策略。

作者伊恩．墨菲，師承世上最受尊崇的交易導師亞歷山大．艾爾德博士，他並未吹噓自己是什麼市場專家。他說自己就是一個以交易為生的交易者，經歷多年挫折與困惑，慢慢摸索出一套獲利方法。本書是根據他自己和其他專業交易者的經驗，系統地展演耐心與毅力，加上開放胸襟與辛勤努力，為實現財務獨立與自由的生活方式提供一條安全途徑。

只要有勇氣走上這條路，這本書就是你邁出的第一步。

Photo Credit: 今周刊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九