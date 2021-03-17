被文革遺風鎖定的海外華人，忍不住當「告密者」的本能與慾望

你是那個「耳語者」嗎？

英國歷史學家、研究蘇俄歷史的權威奧蘭多・費吉斯（Orlando Figes）在《耳語者》一書中，探討了史達林（Joseph Stalin）時代的人們在暴政下的日常生活和道德選擇。在秘密警察隨時破門而入的時候，人們的生存策略是什麼？沉默、謊言、友誼、背叛，抑或塑造數百萬人的道義上的妥協與遷就？俄語中有兩個詞代表「耳語者」——第一個指怕人偷聽而竊竊私語的人，第二個是指暗地裡向當局匯報的舉報人。

奧蘭多・費吉斯認為，整個蘇聯社會全由耳語者們組成，或是第一種，或是第二種，或是兩者兼而有之。

極權政治的最可怕之處，就在於取消人們對是非善惡的最基本的道德判斷，全民「放肆」，則暴力與謊言成為最高原則。奧蘭多・費吉斯指出，在蘇聯，舉報人無處不在——工廠、學校、辦公室、公共場所和共用公寓。據估計，在大恐怖的高潮時期，數百萬人在舉報他們的同事、朋友和鄰居。據一位資深警官說，蘇維埃上班族的五分之一，是內務人民委員會的舉報人。據內務人民委員會的前官員稱，在管轄嚴格的莫斯科，每六七戶家庭中至少有一名舉報者。

哀莫大於心死。為了在暴政下生存，從消極的奴隸轉化為積極的奴才，似乎是一個迫不得已的選擇。在蘇聯，每個人都知道，「忠誠的蘇維埃公民」應該舉報所聽到的可疑交談，「缺乏警惕」所招致的處罰迫使很多人參與舉報。他們接受關於「間諜」和「敵人」的宣傳，主動揭發敵人，即便是自己的朋友。

在普遍的氣氛中，大家都想趕在被他人舉報之前，先行下手。歇斯底里的公民現身於內務人民委員會和黨的辦公室，羅列可能是「人民公敵」的親戚和朋友，寫下有關同事和熟人的詳細信息，列出自己與他們的每一次見面。恐懼迫使人們盡量洗清自己——讓自己更加清白。

「告密者社會」的殊榮並非由蘇俄所獨享——蘇聯解體後，俄羅斯不得不將這一王冠轉讓給中國。近年來，若干大學教授被解聘、被處罰，大都是因為學生對老師的「自由化」言論的告密。告密者的年齡不斷降低。

日前，中國的社交媒體上熱傳一張圖片：在某地的一間教室裡，一位脖子上戴著紅領巾的初中生，正在驕傲地展示按老師教導所做的「功課」：寫小紙條！小紙條上呈現的，都是他觀察到的同學上課時的「違規」行為的記錄：二零一九年九月二十九日，上午第五節物理課——沈X（說話 不聽課）；X賀賀（摳手）兩次；林X雨（玩膠水）兩次；郭X（摳胳膊）；葛XX（不聽課）；王X豪（吃手）；王X（不聽課）。二零一九年九月二十九日，下午政治課——郭X、李X怡，王X豪：說話；付鑫（說政治老師是「老頭子」）。

網友們熱議，這位觀察縝密、記述周全、比攝像頭還要管用的孩子，長大了可以去當國保或國安警察，一定能不辱黨交給的使命。也有人說，既然告密的行為受到鼓勵、讚揚、表揚、獎勵，那麼孩子們自然會爭先恐後地充當告密者。中國式的教育，讓中國人從小就學會當告密者，且不用承擔任何道德上的愧疚與壓力，反而敢於公開展示。這是中共的極權主義比之蘇共的極權主義大大「進化」的地方。

於是，這種「告密者人格」在中國人當中氾濫成災，當局樂見「群眾鬥群眾」的局面。甚至，即便是某些在西方自由世界生活多年的華人，即便是某些口口聲聲說反對中共暴政的民運人士和異議人士，他們本人早已享有「免於恐懼的自由」，卻也忍不住充當告密者的本能與慾望，似乎永遠也無法擺脫捷克作家克里瑪（Ivan Klíma）所深惡痛絕的「陰溝中的氣味」。

消滅異見，是捍衛美國民主，還是破壞美國民主？

日前，有推特活躍人士「子皮」（顯然這是網名，我在網上查證，此人似乎是北大畢業生，後來赴法國留學，獲物理學博士學位，常年在社交媒體上批評川普〔Donald Trump〕）發起，有茉莉、滕彪等六人簽名的一封信引發極大爭議。

發起人「子皮」聲稱，這是一封「私人信件」，故而沒有責任向公眾公佈原文，但他又情不自禁地在網上公開炫耀自己是該信的始作俑者。流亡瑞典的茉莉公開承認自己是簽名者之一；流亡美國的前人權律師滕彪一開始不承認有簽名，後來在他人再三追問下又承認自己是簽名者之一。該信的全文和其他三名簽名者是何許人也，至今仍不得而知。

據「子皮」和茉莉的自我陳述，這封寫給法廣廣播電視台中文版主管的信，譴責資深媒體人程凱（筆名王山）在法廣中文網發表的一系列專欄文章是「炮製假新聞」、「危害美國民主」，要求法廣取消程凱撰寫的專欄、解除與程凱的合約。

程凱是前《海南日報》總編輯，六四時為追求新聞自由，毅然離開體制，流亡美國，此後長期擔任自由亞洲電台記者。他的專業素質和老練文筆在業內享有盛譽，我曾多次接受他的訪問，我仔細閱讀他撰寫的報導，完全忠實於我的陳述。程凱在法廣的專欄，主要向在法國的華文讀者的介紹美國，談及美國二零二零年大選的爭議、談及BLM運動中的暴力打砸搶，都是如實寫來，有理有據，並沒所謂「假新聞」的成分。

子皮、茉莉、滕彪等人一開始洋洋得意地以「打假英雄」自吹自擂，但受到大多數網友嚴厲譴責之後，他們驚慌失措地自我辯護說，這是「私人信件」，故而拒絕公開。他們還說，他們如同買到偽劣產品的消費者，向商家或廠家投訴，是天經地義的。

然而，這些辯解都是站不住腳的：首先，程凱的文章和觀點是公開發表的，對這些公共言論有不同看法是正常的，既可向法廣提出意見，也可撰文反駁，投訴信顯然不是「私人信件」——法廣的主管，大約也不會承認與這幾名簽名者有任何「私人關係」。

其次，法廣中文網不是收費媒體，讀者免費閱讀，子皮等人當然不是「消費者」。那麼，既然他們是堂而皇之的、為公共利益而「打假」，又何必偷偷摸摸、遮遮掩掩呢？這不是做賊心虛嗎？

回到爭論的焦點上：對於美國大選，難道不允許有不同看法嗎？美國主流民調顯示，有七成以上的共和黨支持者認為大選存在舞弊現象，也有超過兩成的民主黨支持者承認大選有問題，難道這數千萬選民都聲音都應當被消音嗎？這種向質疑者扣上「假新聞」、「陰謀論」的帽子的做法，跟中共給數千萬民眾扣上地富反壞右等「黑五類」的帽子的做法，不是如出一轍嗎？

對於川普、對於美國大選和美國政治，有不同的立場是正常現象。當年，國父華盛頓（George Washington）看到政黨政治的興起，雖不樂見，卻也知道這是大勢所趨。美國從來沒有「萬眾一心」或「天下歸心」的時代，即便在獨立戰爭期間，也並非「同仇敵愾」，親英的「保皇黨」不在少數，美國獨立之後也沒有將所有「保皇黨」趕盡殺絕或驅逐出境。

美國民主的真諦，不在於「統」，而在於「獨」——每一個公民都可持有和發表其獨立的政見。所以，捍衛美國的民主，正確的方式不是充當新聞檢查官消滅異見，而是讓異見百花齊放、百家爭鳴。

法國啟蒙思想家伏爾泰（Voltaire）被廣泛傳頌一句名言：「雖然我不贊同你的觀點，但我願意用生命來捍衛你表達自己觀點的權利。」我在青年時代曾以之為座右銘，但隨著年歲的增長，我發現這句話標準太高，甚至太過矯情——很少有人願意用生命去捍衛不同觀點的表達權，我自問，老實說我就做不到。

但是，一個相對較低的標準——「雖然我不贊同你的觀點，但我不會藉助掌權者來壓制乃至剝奪你的表達權」，應當是文明社會和文明人的通行準則。如果連這一點都做不到，你跟焚書的戈培爾（Joseph Goebbels）又有何差別呢？

我不知道這些用告密信來捍衛美國民主的人當中，究竟有幾個是貨真價實的美國公民——如果不是美國公民，他們還是先去捍衛自己所在國家的民主吧。那麼，真正的美國人是如何捍衛美國民主的呢？在關於一起關於焚燒美國國旗案件的判決書中，最高法院大法官霍姆斯（Oliver Wendell Holmes Jr.）寫道：「那些為我們所痛恨的思想，同樣自由。」我不見得贊同霍姆斯的所有判決，但他的這句話堪稱對美國憲法第一修正案的最佳詮釋。

對此，法學家布拉西評論說：「言論自由最鼓舞人心的地方，在於它能夠直接地把追隨政治思想的自由，留給人們；換言之，人們能夠不受限制地去思考那些被認為是理所當然的、無需思考的政治忠誠、允諾、服從和暴力。」

美國的憲法第一修正案的精神，也溢出美國國界，被歐洲人所借鑒。當奧地利新聞記者林根斯撰文抨擊某政客是「最卑劣的投機分子」而被法庭判處犯下誹謗罪時，他向歐洲人權法院尋求救濟。

歐洲人權法院判定，言論自由「構成了一個民主社會必不可少的基礎……它不僅適用於那些我們樂於接受或者不那麼具有攻擊性的『信息』與『理念』……也適用於令人不快、震驚甚至深受困擾的情形。這是多元主義、寬容精神與博大胸懷的必然要求；沒有上訴品質，就沒有『民主社會』。」與之對照，告密者們夫復何言？

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沒有經歷過文革的人，為何被文革遺風鎖定？

告密者們大都沒有經歷過文革，不是紅衛兵或造反派，也不是生活在史達林暴政的恐懼之下需要以保密來自保的人。他們生活在中國時，有過被中共暴政剝奪言論自由乃至人身自由的慘痛經歷。如今在西方民主社會生活，為什麼會如條件反射般地將中共的專政手段「拿來」為我所用呢？從某種意義上說，他們已然被文革遺風和中共意識形態、政治鬥爭方式同化了、鎖定了。

這些告密者企圖用告密的方式剝奪跟他們觀點不一樣的作者的言論自由，我不知道法廣方面會如何回應其訴求。

若我是法廣高層主管，我會推薦他們先閱讀此前法廣中文網上發表的一篇題為〈反思文革中的告密與懺悔〉的文章。這是法廣特約專欄作者和學者趙越勝撰寫的文章。文章談及文革中，有一個名叫張鐵夫的人，告發自己的母親有反黨言論，導致母親被槍斃。文革之後，張鐵夫勇敢地公開其「弒母」行為，並聲稱「永不饒恕」自己。

對此，趙越勝評論說：張先生的懺悔再深入，也洗不凈他手上沾的母親的血。而他父親居然在告發了妻子之後，回家問妻子「槍斃你不冤吧」？一九四九年之後，毛澤東的這套階級鬥爭理論就是把人教成禽獸不如的東西。張先生的懺悔多少觸及了一點實質：「我人性中的善良、美好被徹底地、無可挽回地格式化了。」他所說的格式化，用哲學術語來說，就是「異化」，人不再是人了。

趙越勝進而認為，張先生因告密而造成母親的死亡，只能看作間接的弒母，直接殺害他母親的是中共的政治制度和意識形態。文革懺悔的背後，必然引出一個問責問題。陳小魯和張鐵夫的懺悔都沒有走到這一步，而走不到這一步，文革中的那些傷天害理的恐怖事件就有可能再次發生。有時可能變換形式，但以仇恨、背叛為核心的性質不會改變。

趙越勝似乎有先見之明，類似的傷天害理的事情果然很快發生了，而且還真與法廣有關。

毋庸諱言，極權主義的毒素，存在於每一個在極權暴政下生活過的人身上（甚至沒有在極權暴政下生活過的人也會沾染上此毒素，這是普遍性的「人性本罪」的一部分），「刮骨去毒」是我們終其一生也不會完結的自我拯救。我們每一個人都有可能是這些告密者中的一員，當我們批評他們的時候，也要時刻警醒同樣的黑暗與邪惡會不會在我們的精神世界裡氾濫成災。

我們是受害者，但並非全然純潔性，在另一些場景中，也有可能淪為加害者。我們是倖存者和流亡者，但倖存和流亡並非因為我們比那些死難者更勇敢、更優秀，恰恰相反，我們或許更怯懦、更卑賤，我們也是吃過人血饅頭的「平庸之惡」的一員。

這一次的告密信事件，再次印證了此一真相與真理——共產黨不是我們最大的敵人，我們最大的敵人是自己內心深處的「心魔」。如果不戰勝此一「心魔」，在我們尚未勝過共產黨之際，就已變得跟共產黨一模一樣了。與其說我們被共產黨所「異化」，不如說我們被共產黨所「同化」，我們反對的那個對象，其實是鏡子中的自己。

作為納粹集中營倖存者的義大利作家萊維的自我追問和自我質疑，也適合我們每個人捫心自問：「你會不會感到慚愧？因為替代他人而活下來？特別是，死去的那個人比你更慷慨、更敏感、更有用、更聰明、更具有活下去的意義？……這不僅是一種假想，更是猜疑的陰影：每個人都是他兄弟的該隱，我們每個人都篡奪了鄰居的房屋，並取而代之。這是一種假想，但它噬咬著我們，它像蛀蟲一樣深深地隱藏在我們的心靈之中。集中營的『被拯救者』們並非最優秀的人……更合適的說法是，那些最糟的人倖存下來：自私者、麻木者、『灰色地帶』的合作者、密探們，也就是說，那些最適應環境的人，而那些最優秀的人都死了。我必須重申：我們，倖存者們，不是真正的證人。」

以此勸勉那些凝視深淵而自己成為深淵的告密者們迷途知返、浪子回頭。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航