【問卷】漫畫書市不景氣是因為盜版嗎？「數位漫畫」閱讀數據大揭密

文：CCC編輯部

江湖傳聞，漫畫書市不景氣是因為盜版漫畫，但真的是這樣嗎？讀者是否真的不願意花錢看漫畫？CCC為了瞭解漫畫讀者對數位漫畫的閱習慣與消費情形進行問卷調查，分析問卷數據，到底現在的讀者們是誰？怎麼看待數位漫畫？

讀者的樣貌

本次問卷調查的數據，性別差異甚大！或許是因為CCC創作集女性讀者居多的關係，也或者是江湖傳說中，女生比較願意填問卷？我們收到的問卷，在性別組成上是很特別的樣貌。不過讀者的行為是我們關注的重點，從問卷結果可以看出，閱讀數位漫畫已經漸漸成為不少人的日常。

基本資料

本次填答問卷者，女性占88.9%，1,777人，男性占10.2%，204人，其他則為0．9%，17人。年齡最小為14歲，最年長為60歲，男性平均年齡為30歲，女性則為20歲。

Photo Credit: CCC創作集

你去過租書店嗎？

去過租書店的平均年齡約27歲，從未去過的平均年齡約22歲。似乎顯示了閱讀媒介的轉移傾向。

紙本還是數位？最近最常看漫畫的方式？

在填答者中，用數位方式閱讀漫畫的比例約占七成，其餘三成為用紙本方式（租借與購買合計）閱讀漫畫。數位閱讀的七成當中，手機就占了四成二，看來大家較傾向用手邊會有的智慧型手機來閱讀，專門去買電子書閱讀器的人還不及使用平板的一半。國內電子書閱讀器的普及率還有很多成長空間。

Photo Credit: CCC創作集

對讀者來說，看漫畫的習慣

閱讀數位漫畫多過紙本漫畫的讀者比例已超過五成，閱讀紙本漫畫多過數位漫畫的讀者比例約兩成。顯見數位閱讀，已是趨勢，「消費型」的紙本漫畫面臨的未來更顯嚴峻。

Photo Credit: CCC創作集

每天花多少時間在看數位版漫畫？

約有五成的人每天會花超過半小時看數位漫畫。（此部分的統計人數排除只看紙本書的讀者）閱讀數位漫畫的人當中有六成五的閱讀時間落在十分鐘至一小時左右，在這之中，一半以上的人閱讀時間不到半小時。如果拿平常一天看手機的平均時間來比，是否除了漫畫之外，多了許多會分散讀者專注力的娛樂呢？

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我就買！每個月花在數位漫畫的費用

從線上讀者的消費傾向看來，願意花錢看數位漫畫的人數已經超過零消費的人數。顯示數位閱讀者已經改換過去網路內容就要「免費」的觀念，走入體認到「使用者付費」的階段。（此部分的統計人數排除只看紙本書的讀者）

Photo Credit: CCC創作集

線上追漫畫連載已是常態！

傳統看漫畫，若要瞭解後續劇情發展，需買紙本雙周刊、月刊追連載，網路興起後，讀者在線上追連載的比例超過只看紙本的比例。雖然使用非官方漫畫連載平台的讀者仍居多，但也有超過四成的讀者不吝於網路上消費，用搶先看、閱讀券，或是募資加入祕密社團的方式，支持喜歡的作品與作者。

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讀者會在哪些線上的連載平台追連載呢？

從此次問卷可看出，臺灣追漫畫連載的讀者，在非官方漫畫平台追漫畫連載的比例，遠高於官方平台。對於可能想要收費營利的官方來說，是個值得注意的數字。另外在作者社群媒體關注作品的比例也很高。而選擇「其他」選項的讀者中，有五成左右的人是在日本平台追連載。在所有平台中，讀者填答次數最高的是作者自己的社群媒體，看來，目前臺灣的讀者傾向在社群媒體上追逐特定作品與作者，作者經營自己作品人氣、維持連載速度與品質的重要性就顯得較高。

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最近一次付費閱讀的線上連載漫畫？

讀者分享付費閱讀的線上連載漫畫的作品，大多來自LINE WEBTOON、comico與亂搭！等平台，直接看日版連載作品的讀者也不少。而提及付費閱讀作品的前五名分別是《某天成為公主》（37人）、《北投女巫》（21人）、《復仇要冷冷端上》（18人）、日版數位漫畫（18人）、黃色書刊（12人）。

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數位漫畫單行本的消費趨勢？

從問卷結果可看出，會購買數位漫畫單行本的讀者約占四成，購買的作品內容則大多是日本漫畫作品，直接在日本電子書平台消費的讀者也不在少數，滿多讀者在填寫使用平台原因時表示，常常因為臺版漫畫的進度不如日版，所以就直接買日版閱讀。

最常購買數位漫畫單行本的平台

讀者購買數位漫畫單行本的平台排行，前三名為BOOK☆WALKER、亂搭！與博客來，「其他」選項中，大部分讀者是直接從日本數位漫畫平台購買日版漫畫。

Photo Credit: CCC創作集

選擇這些電子書平台的原因

讀者選擇前三大電子書平台的原因中，可明顯看到普遍共同選擇的因素為書量、折扣與方便性，有趣的是，「平台是否值得信任」此一因素在各平台所占的比例都相近，但不同平台還是有各自的優勢。

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最近購買的一本數位漫畫單行本？

最近買的數位漫畫單行本前五名分別是：直接買日版漫畫（46人），《鬼滅之刃》（21人）、《排球少年》（14人）、《守娘》（9人）與BL漫畫（7人）。

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非官方授權漫畫平台盛行

會使用非官方授權漫畫平台看漫畫的讀者人數超過九成，最主要的驅動力不完全是為了省錢，而是希望能夠最快了解故事的後續發展，因此，如果有正版授權又更新快速可追連載的平台，其實大多數讀者還是願意消費支持。

會使用非官方授權漫畫平台看漫畫嗎？

超過九成的讀者會在非官方授權漫畫平台看漫畫！

會：93%

不會：7%

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如果有正版好用的漫畫平台可以看到最新連載（不分國內外），你會想付費支持嗎？

從問卷中可得知，讀者並不是不願意花錢，而是沒有一個符合期待的平台出現。

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使用非官方授權漫畫平台的原因

從統計中可看到，使用非官方授權漫畫平台看漫畫最主要的原因還是緊扣方便性、時效性，讀者渴望看到最新漫畫連載的劇情。在其他的原因中，大多表示會想要先看漫畫合不合自己胃口，再決定是否購買紙本收藏。

Photo Credit: CCC創作集

關於漫畫，不吐不快

不是刻意看盜版，而是沒正版可看；不是不買書，而是沒書買。看完盜版，喜歡的作品還是會想買正版收藏！

本次問卷調查，也讓大家針對「看漫畫」這件事情，分享自己的看法。在內容的部分，很多讀者反應，有許多想看的冷門作品沒有代理，或是代理進來的漫畫若銷量不好就容易斷尾；臺版漫畫翻譯不佳，不如直接買日版；想看美漫、韓漫，卻沒有翻譯版；又或是有許多絕版的漫畫，可能知音不多，銷量不佳，通常不會再版，但過去可以在租書店輕易地租借、閱讀到，租書店可說是除了熱門漫畫外，收羅這一批漫畫、增加大眾閱讀可能視野的空間，但在租書店日漸減少的年代裡，這樣的漫畫也漸漸消逝在我們的眼前。

另外也有許多讀者吶喊著對平台的渴望，例如目前現有電子書、漫畫連載平台甚多，滿多讀者反應，平台太多，想看的作品很分散，要管理自己買的電子漫畫書放在哪裡很麻煩，不如用非官方平台看，連絕版的作品都有。

也有不少人許願，希望有一個漫畫版的Netflix平台，繳月費就可以漫畫看到飽，或是希望有合法翻譯日版連載的繁體中文版平台。其他常見的分享是讀者家裡收藏空間不夠，急需電子化的漫畫書，或是在海外工作、留學，還是想看繁體中文版漫畫書的讀者，殷切期盼著更多的電子書。

綜觀此次的問卷調查結果，顯見讀者不是不願意花錢，而是想看的漫畫，未出現在數位平台上。因此，對於出版社而言，如何加速引進或是開發更多數位漫畫，絕版的漫畫是否有可能透過數位的方式重見天日？或許是在這一波數位轉型的浪潮中，可以繼續思考的方向。

名詞定義

線上連載漫畫

以「回」、「條」、「篇」 為單位連載的漫畫。

數位漫畫單行本

即漫畫電子書，包含曾於出版社出版紙本另行製作的電子版，以及同人誌畫家作品電子版本等。

非官方授權漫畫平台

指非經授權的漫畫來源，包含掃圖平台、漢化組自行翻譯的漫畫。

作者社群媒體

包含臉書祕密社團、噗浪、推特、Instagram 等自媒體管道。

日版漫畫

日本出版的日文漫畫。

※ 本次數位閱讀習慣問卷調查，執行時間為2020年4月22日至2020年5月7日，在臉書、噗浪、Dcard 等社群媒體公布問卷連結，共收到2012份問卷，其中1998份為有效問卷，由中研院統計所沈子鈺研究助理協助分析。

註：原文標題為〈線上讀者在哪裡？數位漫畫閱讀數據揭密〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航