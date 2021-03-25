面對中俄威脅，美國強化戰略空軍與盟邦整合的新概念——轟炸機特遣隊

打自第一次世界大戰結束以來，具備長程飛行火力、攜掛龐大炸彈並且全身上下佈滿防空機槍的戰略轟炸機，因為只要起飛之後就如同發射出去的砲彈一般不可攔截，被當時信仰空權論的歐美戰略家視為無畏艦（Dreadnought）以來最具政治潛力的武器。他們深信無論是多麼好戰的國家，都會屈服於戰略轟炸機凌厲的空中打擊之下。

然而戰略轟炸機並沒有如他們預料般的那麼「不可攔截」，由無線電與電話組成的防空警報網，乃至於雷達等新技術的發明，都強化了各國戰鬥機捕捉和攔截敵國轟炸機的能力。不列顛空戰（Battle of Britain）中，對英國實施戰略轟炸任務的德國空軍遭英國皇家空軍的噴火和颶風兩款戰鬥機打得落花流水。國民政府也沒有因為日軍對重慶的疲勞轟炸，放棄對侵華日軍的抵抗。

直到B-29超級空中堡壘誕生，還有美國陸軍航空軍命令B-29將原子彈投向廣島與長崎，成功逼降了大日本帝國之後，人們才恢復了對戰略轟炸機的信心。畢竟德國空軍的Do 17轟炸機、He 111轟炸機、Ju 88轟炸機、日本海軍的九六式陸上攻擊機、一式陸上攻擊機、日本陸軍的九七式重爆擊機都是航程有限而且掛彈量不足的雙引擎戰術轟炸機，完全無法與四引擎的B-29相提並論。

76年過去了，美國空軍戰略轟炸機以B-29為源頭，歷經了B-36與B-47等過渡型機種的發展，仍是當今美國實施核子威懾的決定性力量，由B-52H同溫層堡壘式噴射轟炸機、B-1B槍騎兵式超音速轟炸機與B-2A精神式隱形轟炸機所共同組成。未來還將有B-21突擊者式隱形轟炸機加入這個家庭，取代B-1B與B-2A，與接受過越戰洗禮的B-52並肩維護美國的威望到本世紀中葉為止。

不過隨著中共與俄羅斯的威脅與日俱增，如今美國空軍對戰略轟炸機的運用也有了調整。儘管中共和俄羅斯尚無法打造出能與美國相抗衡的戰略轟炸機，然而他們所研發的高超音速武器、中程彈道飛彈以及反艦飛彈仍對美軍的海外前沿基地還有航空母艦帶來巨大威脅。於是從2019年開始，強化與友邦合作的「轟炸機特遣隊」概念便應運而生。

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戰略轟炸機運用的演變

其實戰略轟炸機的運用，在過去76年來經歷了各種不同的改變，不過有一個大原則卻始終為美國空軍銘記於心，那就是戰略轟炸機不只是一款威力強大的軍事武器，還有不可低估的政治效應。所以美國空軍雖然會基於軍事需要將戰略轟炸機派往盟國領土駐防，可是戰略轟炸機的指揮權永遠牢牢掌握在參謀首長聯席會議（Joint Chief of Staffs）手中。

比如B-29轟炸機曾在1944年6月到1945年1月部署於中印緬戰場，以成都為前進基地空襲日本本土。儘管以中國為基地，美軍的大原則仍是禁止蔣中正將B-29投入中國的對日作戰上，以將所有資源用於空襲日本本土。而且不只是蔣中正，就連美軍第14航空軍司令陳納德（Claire L. Chennault）都沒有B-29的指揮權。

其實這項政策針對的也不是只有中國戰場，畢竟戰略轟炸機的政治象徵實在是太高，印緬戰場上的蒙巴頓將軍和西南太平洋戰場上的麥克阿瑟將軍同樣被禁止干預B-29轟炸機的行動。B-29使用成都基地長達半年之久，唯一一次與中華民國空軍協同作戰的機會發生在1944年12月18日的武漢大空襲，中美空軍混合團的P-40戰鬥機參與了這次的行動。

二戰結束後，為了避免戰爭局勢升級，美國空軍雖然將B-29和B-52等戰略轟炸機投入韓戰與越戰，但多數時候卻是把他們當成戰術轟炸機使用，甚至為地面部隊提供密接空中支援（Close Air Support）。這種用攻擊機或者攻擊直升機就能執行的任務，交給戰略轟炸機執行看起來有些大材小用，卻也能讓我們從中看到美國決策者避免戰爭升級的苦心。

然而直到2019年伊斯蘭國被消滅為止，即便戰略轟炸機支援的對象早已不限於美軍，也涵蓋了庫德族在內的眾多美國地面友軍，但是這些友軍如果真的需要美國派出轟炸機支援，還是需要依賴美國派出的聯合終端攻擊管制員（Joint Terminal Attack Controllers）協助。即便是美軍的北約一級盟友，都沒有在戰場上直接呼叫與指揮美軍戰略轟炸機的經驗。

Photo Credit: 許劍虹 B-29轟炸機算是人類歷史上第一款真正名符其實的超級轟炸機，圖為在廣島投下原子彈的艾諾拉·蓋號（Enola Gay）超級空中堡壘

強化與盟國空軍的合作

而考量到自1991年的沙漠風暴開始，美國空軍的敵人要嘛如伊拉克和塞爾維亞那般空軍實力有限，要嘛如蓋達、塔利班與伊斯蘭國那般根本沒有空軍，所以美國的戰略轟炸機多數都是獨來獨往執行任務。既然連美國空軍的F-22、F-16與F-15都沒有為B-52H、B-1B及B-2A提供護航的必要，盟國空軍也就更沒有與美國戰略轟炸機進行作戰整合的機會。

可是一如筆者前面所言，戰略轟炸機是一款具有高度政治意義的武器，隨著擁有龐大航空武力的俄羅斯與中共再度被美國視為威脅的主要來源，首先戰略轟炸機就不可能在與這兩個國家開戰時，如過去轟炸恐怖份子般獨來獨往下去。與盟國空軍以及地面部隊的合作需求有了顯著的提升。而且整個國際政經局勢的演變，也讓美國沒有辦法如過去般維持單邊主義的政策。

首先中共與俄羅斯在今天國際經濟舞台上扮演非常重要的角色，尤其中共更被歐洲與東亞盟邦視為最重要的經貿交流夥伴，而不是像冷戰時代那般與世隔絕。所以美國要發起任何對這兩個國家的軍事行動，都不可能不事先尋求各友邦的同意。更何況即便是在過去冷戰的時代，美國也沒有辦法不顧英國與日本的反對以核子武器攻擊中共。

其次則是今天的國際社會已更為多極，北約、東協以及日韓等盟友與戰略夥伴們遠比過去獨立自主，也有更強的軍事力量，不需要單方面仰賴美國的保護。對於美國而言，這亦能減少過去提供各盟國保護時所花費的軍事負擔。而川普又是一個主張美國應該減少海外駐軍，減少對友邦防衛開銷的美國總統，他的這個立場為「轟炸機特遣隊」概念的成形帶來契機。

2016年9月12日，由關島起飛的兩架B-1B轟炸機飛往東北亞，與日本航空自衛隊的F-2戰鬥機還有大韓民國空軍的F-15戰鬥機開展聯合演訓，以因應北韓在三天前舉行的核子試爆。美國空軍又從隔年夏天起，陸續派出B-1B飛入朝鮮半島周邊空域，持續與日韓兩國的空中力量聯手威懾北韓，最終迫使金正恩於2018年6月12日前往新加坡與川普會面。

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「轟炸機特遣隊」的誕生

「川金會」的成功舉辦，讓美國空軍相信自己出轟炸機，盟國出戰鬥機與聯合終端攻擊管制員的觀念是有用的。所以在伊斯蘭國被成功瓦解後，參謀首長聯席會議、美國戰略司令部（US Strategic Command）以及美國空軍全球打擊司令部（USAF Global Strike Command）決定更以軍事外交為考量出發去思考戰略轟炸機的海外部署問題。

2019年10月27日，由B-52與B-2組成的第一支「轟炸機特遣隊」從美國本土起飛，前往歐洲參與全球閃電20演習（Exercise Global Thunder 20）。他們與常駐英國皇家空軍費爾福特基地（RAF Fairford）的B-52轟炸機會合後，與北約盟邦展開聯合演訓。透過這次的聯合演習，美國空軍首度向北約盟友傳遞了美國戰略轟炸機有能力從本土馳援歐洲的政治訊號。

而在亞洲方面，中共極有可能在戰爭爆發之際就以東風-26中程彈道飛彈為攻擊關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base），摧毀美國空軍數量有限的戰略轟炸機隊。外加新型冠狀病毒肆虐，終於讓美國空軍決定終止2004年以來推行的「持續轟炸機進駐任務」（Continuous Bomber Presence）任務，在2020年4月17日將5架駐防於關島的B-52撤回美國本土。

16年下來，B-52、B-1與B-2以6個月為期限輪流駐防關島，向東亞盟邦傳遞美國空軍還在西太平洋的政治訊息。如今關島的戰略轟炸機都撤走，外加美國受到病毒侵襲嚴重，讓包括新加坡總理李顯龍在內的亞太各國領袖憂慮美國這次可能真的一去不回。不過這單純只是美國空軍將新的觀念投入亞太地區而已，因為B-1B在B-52撤出的5天後就回到亞洲來。

駐防埃爾斯沃思空軍基地（Ellsworth Air Force Base），隸屬第28轟炸機聯隊的兩架B-1B飛赴南海在「動態武力運用」（Dynamic Force Employment）的名義下，於4月22日出現在南海上空，整個任務歷程32個小時。4月30日，同樣隸屬於第28聯隊的B-1B執行了相同的任務，並在KC-135R空中加油機協助下完成任務飛返美國，為「轟炸機特遣隊」降臨亞洲打下基礎。

Photo Credit: 烏克蘭國防部 歷史性的一刻，B-1B在黑海上空接受烏克蘭Su-27與MiG-29護航

大顯神威的2020年

B-52離開關島不到一個月，戴斯空軍基地（Dyess Air Force Base）的第七轟炸機聯隊派遣四架B-1B與200名空地勤人員進駐安德森空軍基地，象徵美國空軍重返西太平洋。轟炸機特遣隊的編制，也從此刻開始以四架B-1B搭配200名官兵組成，目的是「通過較少飛機的連續部署，來完成轟炸機在更廣泛地點形成戰術壓力和威懾力量，並使敵人的應對方式複雜化」。

換言之，中共沒有辦法輕而易舉以東風-26給予美國空軍重創，因為這4架B-1B轟炸機不會固定停留在安德森機場，而是隨時被派往中國周邊空域進行威力展示，或者與國內的其他B-1B輪流調防關島。B-1B甚至還會降落到東亞友邦的機場，讓共軍與俄軍都無法掌握到他們的動態。而且面對中共航空母艦的潛在威脅，B-1B也具有比B-52更強大的反艦作戰能力。

同樣的從2020年5月開始，B-1B也開始以兩機編隊模式飛往歐洲上空執行「動態武力運用」任務。美軍在歐洲針對的頭號目標，理所當然是普丁領導下極具侵略性與擴張性的俄羅斯。而歐洲最恐懼俄羅斯的國家，則毫無疑問是被蘇聯併吞半個世紀，本身又沒有強大軍事力量，尤其是沒有空中力量的波羅的海三小國。

來自埃爾斯沃思空軍基地的兩架B-1B，於5月5日飛往波羅的海上空，協助北約盟軍訓練愛沙尼亞的聯合終端攻擊管制員，彌補這個國家沒有裝備戰鬥機的缺憾。緊接著他們又與丹麥皇家空軍的F-16一起巡視博恩霍爾姆島（Bornholm Island），然後再到華沙上空和波蘭空軍的F-16、MiG-29戰機組成混合編隊，整個任務於24小時之內完成。

5月29日，又有兩架B-1B飛臨黑海上空，這次「動態武力運用」極具歷史意義，因為B-1B轟炸機首度與非北約成員國烏克蘭的Su-27和MiG-29實現混合編隊飛行。在接受完土耳其空軍的KC-135R空中加油服務後，B-1B又在希臘空軍F-16掩護下進入歐洲空域，又先後與波蘭空軍的F-16、MiG-29還有羅馬尼亞空軍的F-16及MiG-21組成多國混合編隊，展現美國強大的政軍影響力。

Photo Credit: 挪威武裝力量 挪威皇家空軍的F-35A與B-1B展開混編飛行訓練

B-52智取俄羅斯Su-27

美國空軍這套新的戰略構想，是以海外的「轟炸機特遣隊」搭配國內的「動態武力運用」機隊進行彈性部署，將戰略轟炸機的機動性與政治效應發揮到最高點。比如去年8月底，來自第5轟炸機聯隊第23中隊的六架B-52H轟炸機，就狠狠的整了俄羅斯空軍Su-27戰鬥機一次。獨特的是，這6架B-52H雖然來自同一個中隊，卻是從大西洋兩岸的兩個基地分頭起飛執行任務的。

原來在2020年8月22日當天，6架B-52H先由米諾特空軍基地（Minot Air Force Base）派往英國皇家空軍費爾福特基地，執行「轟炸機特遣隊」的歐洲部署任務。第23轟炸機中隊於8月28日接獲命令，從米諾特空軍基地與皇家空軍費爾福特基地派出B-52轟炸機，飛往北大西洋公約組織30個會員國的領空威力展示。

米諾特空軍基地的兩架B-52往北飛往加拿大，費爾福特基地的4架B-52則分別往波羅的海、北歐、西歐以及黑海等四個不同方向飛去。其中飛往黑海的B-52轟炸機，理所當然遭到俄羅斯Su-27戰鬥機的攔截。事後美國空軍指控俄羅斯空軍的行為不安全也不專業，因為兩架Su-27距離B-52H不到30公尺，非常危險。

可實際上，北約方面的目的並不只是以B-52H轟炸機在黑海國際水域上耀武揚威，因為有兩架美軍RC-135V／W型電子偵察機在周遭空域，蒐集俄羅斯防空系統的相關數據。根據富比世雜誌航空專欄作家David Axe的觀察，B-52的到來確實也驚動到俄羅斯的地面以及水面防空系統，讓RC-135V／W趁機蒐集了大量俄軍在克里米亞半島周邊的部署情報。

David Axe指出，後來RC-135V／W又在B-52H的掩護下，於9月4日返回克里米亞空域蒐集俄軍的防空雷達數據。俄羅斯空軍派出四架Su-27與四架Su-30跟監B-52，並派遣Tu-214偵察機對付RC-135V／W。鑒於RC-135V／W的電子偵察設備比Tu-214還要敏銳，擺在俄軍面前的兩個選擇是要嘛不做任何反應讓B-52從自己頭上飛過，要嘛就是做出反應然後讓美軍偷走更多情報數據。

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從印度洋遠征北極海

除了B-1與B-52外，裝備B-2轟炸機的第393遠征中隊也在去年夏天進駐印度洋的迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）。美國空軍全球打擊司令部還在島上成立機動作戰中心（Mobile Operations Center），確保B-2轟炸機能在不需要美國本土支援的情況下，獨自執行印度洋上空的任務。可見美國空軍沒有從印度－太平洋地區退縮，只是變得更為靈活。

進入2020年秋天以後，來自安德森空軍基地的B-1B更是好幾次出現在台灣周邊空域。受制於美國目前信守的「一個中國」政策，B-1B無法與中華民國空軍的F-16、IDF還有幻象2000展開混合編隊飛行，但是槍騎兵的出現對於過去4年來不斷遭遇中共軍機挑戰防空識別區的台灣而言，還是帶來了士氣上的極大激勵。

伴隨著美國總統大選結束，還有拜登總統的上台，美國更加重視與友邦聯手箝制中共和俄羅斯的多邊合作關係。先是在今年2月1日，第28聯隊第34遠征中隊的B-1B飛抵印度班加羅爾國際機場，參加2021年印度航空展（2021 Aero India）。由於印度在冷戰時代採取先親近中共後親近蘇聯的外交政策，所以這也是第二次世界大戰以來首度有美國戰略轟炸機降落印度的機場。

不過相比起圍堵中共，拜登對俄羅斯的防範顯然更高，所以四架來自第七轟炸機聯隊的B-1B於今年2月22日奉令進駐歐蘭（Ørland）基地，執行「轟炸機特遣隊」派駐任務。位於挪威中部的歐蘭基地，具有十分重要的戰略地位，是北大西洋公約組織空中力量進出北極圈的重要據點。而這也是美國空軍自1947年成立以來，首度向挪威派遣戰略轟炸機。

歐蘭基地距離俄國首都莫斯科是遠比皇家空軍費爾福特基地還要近的，顯然拜登政府想要向普丁傳遞一個訊息，那就是美國空軍能把戰火帶到俄羅斯本土。3月8日，B-1B還與美軍海豹部隊與陸戰隊成員合作，訓練挪威聯合終端攻擊管制員。顯見未來因應俄羅斯的擴張行動，美國將更將仰賴北約盟國的地面部隊指引空中炸射目標。

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美國將更加仰賴盟邦的合作

到目前為止，B-1B已經與瑞典空軍的JAS 39、波蘭空軍F-16、丹麥空軍F-16以及駐英國的美國空軍第100空中加油機聯隊KC-135完成混合操演。另外一個更具意義的行動，是B-1B轟炸機在3月12日降落波蘭波蘭波維治（Powidz）空軍基地。波蘭在冷戰時代為蘇聯的附庸國，所以這也是歷史上第一次有美軍轟炸機降落波蘭。

反觀中華民國，早從第二次世界大戰以來就是美國堅定的盟友，與美國戰略轟炸機接觸的時間甚至比很多的北約會員國歷史都還要悠久。今天台中的清泉崗空軍基地，就是為了準備讓B-52轟炸機降落而以公館機場為基礎所擴建而成。只可惜的是，當時還是美國空軍戰略轟炸機能獨來獨往的時代，讓中華民國空軍無法與B-52有更緊密的合作。

因為B-52實在太過敏感，中華民國空軍就連與同溫層堡壘舉行聯合演習的機會都沒有。如今美國空軍的B-1B轟炸機，已經公開與日韓還有幾乎所有北約會員國的空軍，甚至於烏克蘭及瑞典等非北約會員國的空軍都展開了空中聯合演練，讓筆者看了實在是感慨。經過半個世紀的發展，美國對歐洲還有亞洲盟邦的依賴已經大幅提升。

冷戰時代的美國，派遣B-36轟炸機飛臨總統府上空參加雙十國慶閱兵單純就是為了提高台灣人民對中華民國政府的認同，如今派遣B-1B到歐洲或者東亞上空，則是為了凝聚盟邦對自己的向心力。歐洲國家確實都怕俄羅斯，亞洲國家也都憂慮中共的軍事力量，大家確實都希望美國的存在能一如過去冷戰時代那樣維持區域的繁榮與穩定。

而「轟炸機特遣隊」的派遣，就是為了向歐洲與亞洲盟友，還有中共及俄羅斯傳遞美國空中力量依舊強大的政治訊號。以目前台灣的政治處境，尚無法如日韓還有北約盟國那般參與「轟炸機特遣隊」發起的聯合空中演練，不過中華民國空軍可千萬別為此感到氣餒，而是應該要不斷強化與精進自身的戰力，或許還是能在那關鍵的一刻扮演關鍵的角色。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航