《神保町書肆街考》：有斐閣根本不像書店，而是學生沒錢時的「銀行」

文：鹿島茂

不知是幸抑或不幸，明治十年代，屬於舊書林公會系統的大型書店都在日本橋和銀座，並未在神保町展店。

然而，正如前面一路討論下來的，神保町・一橋地區有東京大學等多所學校聚集，對書籍有需求的人密度非常高。也就是說，儘管有潛在的書籍需求，卻幾乎沒有供給，對於缺乏資本卻仍想做些文化事業的人而言，這裡簡直就像「應許之地」。而既然客源是學生，經營舊書店當然比較好。

說不定明治十年代在神保町・一橋地區先以舊書店起家的三省堂書店創辦人龜井忠一、有斐閣創辦人江草斧太郎，就是做過了市場調查之後，才選擇把店開在神保町的。

他們過去都不是以所謂丁稚奉公的形式投入這個業界，而是秉持著「武士的商業手法」，想要透過自己多年來熟悉的書籍維持生計，才選擇走上這條路的。以現代的方式來比喻，他們就像是知識分子被裁員後，轉而投入異業。也許正因如此，他們才會在經營舊書店成功之後，又跨足出版業吧。

如上所述，翻開日本的舊書店業歷史，可以看見完全沒經驗的門外漢轉行開舊書店，不但成果豐碩，更為整個產業型態帶來了變化。從這個角度來看，他們可說是掀起了舊書界的「新浪潮」。

雖不知誰是高達，誰是楚浮，不過接下來，我打算介紹有斐閣的江草斧太郎與三省堂書店的龜井忠一，藉以勾勒出明治十年代神田神保町的樣貌。

有斐閣

現在總公司設於神田神保町二丁目十七番地的有斐閣，創立於明治十年，為神保町同業中歷史最悠久的書店。既然本文旨在討論神保町・一橋形成書肆街的黎明期，那麼有斐閣絕對是非介紹不可的對象。

不過，之所以最先介紹有斐閣，其實並不是因為它是最早設立的舊書店，而是因為它作為書店的「走向」實在太「神保町」了。有斐閣一開始是扮演「學生銀行」的舊書店，等這些學生出了社會，開始寫作後，有斐閣又以出版社的身分陪伴這些學生，日後的岩波書店等也群起效法這種模式。因此，在神保町書店的「某種走向」上，有斐閣可謂領頭羊一般的存在。

這間與學生並肩而行的有斐閣，是由什麼樣的人物創辦的呢？接下來我將根據《有斐閣百年史》（矢作勝美編，江草四郎、江草忠允發行，有斐閣，昭和五十五年），來談談對神田書肆街的形成帶來極大影響的有斐閣創辦人——江草斧太郎。

江草斧太郎是忍藩士江草孝太郎的長男，安政四（一八五七）年十一月十二日生於武藏國埼玉郡忍下忍（現在的埼玉縣行田市）。忍藩在廢藩置縣之前，是由桑名的松平家從第九代開始繼承藩主的譜代藩；而松平家的始祖，是家康之孫，但後來成為松平家養子的松平忠明。藩內設有藩校進脩館，積極獎勵學術與教育；藩士子弟一律十歲進入藩校，士分（十石以上）子弟必須學習儒學、軍學，御切米取以下的子弟則必須學習算術與習字。

其父孝太郎是四石三斗二人扶持的御徒，因此斧太郎本應只能在藩校學習算術、習字等實務性的學問，但黑船事件之後，時代宛如風雲變幻，他的命運也出現重大改變。明治元（一八六八）年，曾向大鳥圭介學習英學的芳川俊雄擔任校長，設置西洋學校。

儘管沒有證據顯示斧太郎曾在這所西洋學校就讀，但這間學校設立的時間點正好與他的就學年齡相符，因此可能性相當高。假如一切順遂，斧太郎可能也會像坪內逍遙和高田早苗一樣，走上菁英之路，進入大學預備門，再進入東京大學，最後成為博士或大臣。然而明治四年實施的廢藩置縣，使得江草家頓失收入，身為長男的斧太郎也不得不放棄求學，尋找糊口的辦法。

斧太郎在明治七年（一八七四）離鄉遠赴東京，在東京京橋的書店慶雲堂工作。當時十七歲。（《有斐閣百年史》，以下引用內容皆出自此書）

雖屬於下級武士，但原為武士身分的斧太郎不當官吏，而選擇實業，而且還是當書籍商的店員，他的動機究竟為何？

《有斐閣百年史》裡寫到，斧太郎在忍藩這個重視學問的環境中成長，經常接觸書籍固然也是事實，但根據推測，真正直接影響他的，應該是東京日本橋慶雲堂的經營者——伊藤德太郎同是出身忍藩的士族之故。

慶雲堂是一間什麼樣的書店呢？

既然創立於明治初年，當時主要販售的應該是日文書籍，然而慶雲堂不久後便因為翻刻英語教科書而聲名大噪。而根據木村毅的著作《丸善外史》（丸善，昭和四十四年），慶雲堂堪稱該領域的先驅。

即使位於書籍商蝟集的日本橋一帶，慶雲堂也和丸善一樣是走在時代尖端、積極進取的書店，在明治十一年這個時期，便已著手嘗試英語教科書的翻刻。對於很早就熟悉原文書與翻刻書的斧太郎而言，這個環境想必十分親切。

當時書籍商的店員全都住在店裡，早上六點起床，準備開店，從早上八點工作到晚上十點，中間沒有休息；吃飯、洗澡後，就寢時通常已經十二點，體力上的負擔極大。十七歲進店裡工作的斧太郎，以店員來說已經算晚了；比起工作的辛勞，他應該更想盡快學會怎麼做生意，早早自立。書店可說是有薪水可領的學校，可以推測他應該不以為苦。

以年季奉公身分工作了三年的斧太郎，明治十年先回到故鄉。父親賣掉金祿公債後，給斧太郎五十圓，他便以此作為資金，在神田一橋通町四番地開了一間書店，名為「有史閣」。而將店名改為「有斐閣」，則是二年後，也就是明治十二年的事。

正如前面提過好幾次的，儘管神保町・一橋一帶在明治十年前後，已蛻變為日本屈指可數的文教地區，卻還沒形成書店街。非但如此，在斧太郎開業之前，此地根本沒有書店開業的紀錄，可說是「書店的處女地」。

因此，刻意選在這個地方開業的斧太郎，想必擁有先見之明與進取的精神；不過也可以想像，那想必是他透過另一種方式，試圖一圓自己無緣的「求學之夢」吧。這個夢想，在他成為慶雲堂的店員，接觸到許多新時代的學生後，便逐漸膨脹。開在一橋的小小舊書店，正是他實現那個夢想的橋頭堡。

店面是向旗本田村家承租其五棟長屋的一隅，是門面寬二間（約三・六四公尺）的平房。店面為床店形式，把書像生魚片一樣擺在正門門板上販售。

雖是這麼小的店，但從剛開幕就門庭若市，開業隔年商品就銷售一空，甚至在《讀賣新聞》刊登三行廣告，表示願意高價收購書籍。

本店經營書籍賣買因商品售罄願收購舊書意者請來函下址

一橋通町四番地 和漢洋書籍法帖類賣買處 有 史 閣

當時在報上刊登廣告表示「高價收購」的書店可說相當稀有，以現代的用詞來說，斧太郎的經商方法就是「積極經營」，假如有外地的客戶來信表示有舊書出售，他便會直接到府收購。

斧太郎將書店開在一橋的目標客層，也就是東京大學、大學預備門的學生，則是完全不出所料，幾乎每天光顧，在店裡買賣書籍。

在這些常客中，有一個人後來從官員轉為律師，並在跨足出版事業的有斐閣出版了許多法學書籍。他就是法學家江木衷（一八五八－一九二五）。江木衷和坪內逍遙、高田早苗等人是大學預備門的同學，自東京大學法學院畢業後，參與英吉利法律學校（中央大學的前身）的創辦行列，也是日本最早的律師之一。在刊載於《圖書月報》的「故江草斧太郎君小傳」當中，他留下了以下的回憶：

我們的學生時代距今已三十年前，逸事大多忘光了，不過江草這個人總而言之就是與眾不同，仁慈善良，當商人簡直可惜，正所謂俠義心腸。

當時我們住在一橋（大學）的宿舍，江草開了一間小舊書店，我因為去賣書而與他結識；他是個具有讀書人氣質的商人，所以我們很快就變成朋友。正如當時報紙的報導，他就像「大學生的金庫」，我們有很多同學受到他非常多照顧，也有不少人給他添了許多麻煩，但他天生古道熱腸，待人親切，對我們的付出無人能及。不少學生利用這一點，經常因為想喝酒、吃肉而去向江草這個好好先生討錢；假如他不答應，就隨便編個理由來借錢。他甚至曾只憑一張名片，就借錢給素未謀面的學生。若是手頭寬裕也就罷了，然而沒錢時，他就算典當自己的衣服也要幫助學生。

簡而言之，這間書店對學生而言就像一間可靠的「銀行」，學生需要錢的時候，就會找藉口拼命從斧太郎身上挖錢。而斧太郎之所以照顧學生到這種地步，是因為他不把學生當作客人，而是當作「朋友」。倘若面對生意往來的對象，付出善意是有償的；但若是朋友，則是無須代價的。

他的善良，在某個因為貪玩而遲繳學費，家裡給的生活費也花個精光，最後被勒令退學的學生身上表露無遺。儘管這個學生給斧太郎添了各種麻煩，最後斧太郎還是願意再救他一次，不但主動向學生宿舍的舍監表示自己可以當保證人，還幫這個學生清償各方債務。

此外，他甚至從附近的書店「收集」參考書，借給考試前仍沒錢買參考書的學生。這一切都不是出自「利益」，而是發自「友情」的行為。

相關書摘 ▶《神保町書肆街考》：為何神田地區成為中國共產黨搖籃？

書籍介紹

本文摘錄自《神保町書肆街考：世界第一古書聖地誕生至今的歷史風華》，馬可孛羅出版

作者：鹿島茂

譯者：周若珍（Narumi）、詹慕如

歷經大火、震災與戰爭劫難

堪比「世界文化遺產」的神保町

如何蛻變成愛書人爭相朝聖的世界第一書街？

日本文壇奇才、明治大學教授鹿島茂

揭示鮮為人知的書業興衰史，一探神保町的過去、現在與未來

世界最大的古書街——神田神保町，許多老字號書店都在此發跡，如三省堂、有斐閣、富山房、中西屋、東京堂、一誠堂、岩波書店等，以及以小學館和集英社為核心的出版集團「一橋集團」也崛起於神保町，可說是最具規模的書業聚集地。

回顧神保町發展史，曾遭地震、大火與戰爭劫難，卻始終未曾衰敗，儼然以頗具毅力的姿態吸引時下新知匯集，凝聚書業、大學與外語學習機構在此地扎根。神保町究竟有何獨特魅力，能成為等同「世界遺產」般珍貴的知識匯聚之處？

在本書中，作者考察神保町從幕末到現代的史地變遷，一窺異國文化和日本精神在神保町的碰撞與流動，企圖完整描繪神保町文藝社會樣貌。除了書業之外，亦論及明治、大正時期劇場與電影院在神田區域的蓬勃發展，因中國留學生到來而形成的中華街，還有「御宅族」給神保町古書街帶來的重大轉變等。《神保町書肆街考》是值得所有閱讀愛好者珍藏的重磅作品，更是瞭解日本近代文化的必讀之作。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航