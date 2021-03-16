【關鍵眼中盯】「海董」的三立如何報導王定宇案，讓人慶幸台灣不只有一家媒體

已婚民進黨立委王定宇與同黨發言人顏若芳的「同居疑雲」，3月9日由鏡週刊爆出後先遭到當事人嚴正駁斥，但隨著媒體拋出更多照片，加上有些網友爬出王定宇過去的發文打卡紀錄發現端倪，又讓王定宇多神隱了幾天，直到3月15日才終於發聲。

除了租房事宜，另外也有人回顧發現王定宇與顏若芳同屬海派（湧言會），而派系代表人「海董」林崑海身為三立董事長，旗下媒體對這兩人的事件毫無報導，業界也盛傳三立記者在事件發生當天原有發文，但沒多久就被撤稿。

綠營各媒體，分別是如何報導「王定宇」的？

直接到三立新聞網搜尋「王定宇」，確實可以發現在3月8日之後，原本每隔幾天就會見刊的王定宇突然消失，一直到事件爆發後兩天，才有一則關於「王定宇發文反擊」的報導，至今有關的新聞也多半是幫王定宇「闢謠」，裡面皆以他本人的說法為主。

作者截圖提供 三立新聞網3月15日傍晚搜尋「王定宇」的結果

有趣的是，過往常會有人把「三（立）民（視）自（由）」當成一丘之貉，但這次的事件中，這三家媒體卻有不一樣的取向。

過往也幾乎天天能見到王定宇的民視，事件爆發後有關報導在當下也是毫無露出，直到11日才開始有些王回應的見刊。有趣的是，相較「直系血親」三立在報導中僅完全引述王定宇的說法，民視報導卻有帶些「府院黨發言人輪流出事，想滅火恐怕還得要當事人站出來，說清楚講明白」的補述，程度上仍有差異。

作者截圖提供 民視新聞台3月15日傍晚搜尋「王定宇」的結果

最好玩的則是自由電子報，從搜尋結果來看，自由幾乎每天都有追蹤此事件的發展，報導面相也相對多元。「三民自」真的不該從一而論。

作者截圖提供 自由電子報3月15日傍晚搜尋「王定宇」的結果

這不是中天 vs. 三立的問題，而是幾乎每家大媒體都有「幕後老闆」的問題

回顧當時中天新聞審照的風波，支持下架的一方除了中資疑慮，就是提出多次違規的中天嚴重缺乏新聞專業；支持中天的那派則一直呼籲「言論自由」，說一旦關了中天，就會有一種聲音消失。

可想而知，這次的事件一定會有人藉此發揮，說政府關了中天讓大家看不到事實的全貌。

雖然若聚焦單一的新聞台，確實會讓人想到古早老三台或是之前菲律賓那種媒體需要政府核可才能報導的管制，想到如果政府能全權決定什麼能報什麼不能報，會有多少黑幕就此消失在陰暗的角落。

但台灣當下並不是這樣的國家，遙控器與手指的轉動之間也能看到TVBS、東森、蘋果等頻道，因此這件事與其落入哪家媒體該開該關的爭吵，其實更值得深一層的討論。

首先，台灣大型主流媒體背後多有特定財團或黨派政治的投入，所以雖然大部分報導內容差別無幾，一旦遇到利益相關的狀況，就會有東西在沒有人看到的地方輕輕放下或消失。

王定宇與顏若芳的事件就讓我們看清了這一點，這也是為何有識者一直極力呼籲黨政軍系統離開媒體的原因。

這樣風氣下的解方，就是培養資金跳脫黨派和大財團的獨立媒體與強大超然的公共電視體系，確保當有人想用財力或權力把新聞「買不見」時，還有別家媒體能繼續深入追蹤，報導還要讓人看得見。這也是為什麼之前文化部主導公視國際台的事件，會讓許多媒體學者人心惶惶的原因。

Photo Credit: 擷取自 林國慶Facebook 左為三立董事長林崑海

但這些「責任」，最終還是要落到閱聽人身上

現今許多媒體都有意無意圈出自己的粉絲，想辦法和另個立場陣營的群體對壘，當人們被影響而逐漸習慣「只看這一家」或「不看那一家」的時候，就會增加有心人操縱訊息內容的機會。

中天新聞當時說自家好話的報導，在法規中至少還得押上一個「涉己新聞」，如果媒體不願報導自己的壞事，在現行規範沒人能逼他。但台灣法規不會禁止有憑有據的報導，因此要對抗那些想騙我們的人，最簡單的方法就是多看，而且還要看不同家、跟自己立場衝突的來源，盡可能降低讓少數人能一手遮（你的）天的機會。

我們無法控制大老闆的謀劃，翻轉媒體政商結構是個難上加難的事，但透過一次次事件，我們推導驗證出哪家媒體真正代表什麼立場、哪方的利益。久而久之，這些資訊就是我們看事情的參照，真正不再只用藍綠來做是非善惡的判斷。

因為騙你的人，心中想的多半也不是藍綠。

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核稿編輯：翁世航