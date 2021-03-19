用四首越南情詩談情說愛：「風雨是天在生病 思念是我愛你的病徵」

《越南夯台灣》是由台越夫妻檔John和秋姮一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

繼上次秋姮在影片中分享越南古詩，在這集《越南夯台灣》中，秋姮則是分享了四首20世紀的越南現代詩，主題都是愛情。這三位詩人和其作品，分別是在越南被稱為「情詩天王」 春妙的《海》 、「田園詩人」阮屏的《思念》和《星光閃爍的夜晚》，和擅長寫女性心情的女詩人春瓊的《獨唱》，以下是三位詩人作品的節錄：

春妙《海》：

請讓我當藍色的浪 永遠親吻著黃沙 很輕地、很柔地親吻 永遠而平靜地親吻著你

阮屏 《思念》：

風雨是天在生病 思念是我愛你的病徵。

阮屏《星光閃爍的夜晚》：

天空有時會忘記顯現繁星 但是我沒有一天會忘記思念你

春瓊《獨唱》：

回到新原本的定義 我的心是肉做的，和大家一樣。 停止的那一刻就是結束 但就算死去了 也還是會愛著你

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒