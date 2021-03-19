用四首越南情詩談情說愛：「風雨是天在生病 思念是我愛你的病徵」

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這三位詩人和其作品，分別是在越南被稱為「情詩天王」 春妙的《海》 、「田園詩人」阮屏的《思念》和《星光閃爍的夜晚》，和擅長寫女性心情的女性詩人春瓊的《獨唱》
《越南夯台灣》是由台越夫妻檔John和秋姮一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。
繼上次秋姮在影片中分享越南古詩，在這集《越南夯台灣》中，秋姮則是分享了四首20世紀的越南現代詩，主題都是愛情。這三位詩人和其作品，分別是在越南被稱為「情詩天王」 春妙的《海》 、「田園詩人」阮屏的《思念》和《星光閃爍的夜晚》，和擅長寫女性心情的女詩人春瓊的《獨唱》，以下是三位詩人作品的節錄：
春妙《海》：
請讓我當藍色的浪
永遠親吻著黃沙
很輕地、很柔地親吻
永遠而平靜地親吻著你
阮屏 《思念》：
風雨是天在生病
思念是我愛你的病徵。
阮屏《星光閃爍的夜晚》：
天空有時會忘記顯現繁星
但是我沒有一天會忘記思念你
春瓊《獨唱》：
回到新原本的定義
我的心是肉做的，和大家一樣。
停止的那一刻就是結束
但就算死去了
也還是會愛著你
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒