常被誤認為失智症、帕金森氏症的「常壓性水腦症」是什麼？

很多人發現家中長輩最近漸漸的步態不穩、健忘或是嗜睡，都會懷疑長輩是不是得了帕金森氏症或是失智症，然而這些症狀，往往可能是「常壓性水腦症」的一個表徵。

常壓性水腦症之所以非常重要，就是因為症狀跟帕金森氏症與失智症很類似。但是它具有可逆性，是可恢復的，只要經過適當的治療，長輩的症狀都可有顯著的改善。

什麼是常壓性水腦症？

人的大腦與頭骨之間是具有空腔，這些空腔稱為腦室，而在這些腦室中就具有腦脊髓液，可以產生腦壓保護腦組織。當腦脊髓液過多或是其他因素造成腦室縮小的時候，就會造成腦壓上升影響到腦組織，引發一系列的症狀。

而常壓性水腦症，並不是代表壓力是正常的，而是相較於其他類型的水腦症，常壓性水腦症的腦壓比較接近正常血腦壓，但依然還是高壓。

常壓性水腦症好發於老人，在65歲以上人口的患病比例可以達到0.5％。其症狀和同樣是老年好發的帕金森氏症及阿茲海默症非常難區分，有時還會同時發生。

常壓性水腦症的常見症狀

常壓性水腦症會產生三個典型的症狀，由於症狀跟其他的疾病很類似，因此增加診斷的困難度：

步態不穩：腳板有如被地板黏住般（magnetic gait），走路步距小，起步走或轉身時特別困難，很容易被當作帕金森氏症。

認知或行為功能異常：包含記憶力衰退、思考遲緩、反應緩慢等症狀，很容易被當成失智症。

大小便失禁：在病程初期時患者會有頻尿、急尿等困擾，晚期會來不及上廁所而尿在褲子裡，甚至會連大便也失禁。

治療方式

目前藥物治療對於常壓性水腦症並沒有明顯的效果，因此還是需要靠外科的手術，建立一條由腦室直達腹腔的引流管，協助將多餘的腦脊髓液引流出來。

傳統手術方式是使用腦室腹腔引流手術，導管從大腦沿皮下埋設至腹腔。不過由於擔心腦部開刀風險，很多年長者跟家屬都會排斥治療。現已有「腰椎腹腔引流手術」可以做選擇，從脊髓腔放置導管，導引腦脊髓液至腹腔，不僅皮下受傷範圍小，安全性與舒適度跟傳統手術方式相比都有所提升。

引流管手術後注意事項：

監測意識變化及肢體活動情形。

通常手術後禁食6－8小時，如果沒有噁心、嘔吐情形即可開始吃東西、喝水。

手術後通常採頭部抬高30度，為避免減壓太快，應慢慢抬高床頭。

準備下床時，需慢慢改變姿勢，床頭搖高再坐起，沒有頭暈情形時才可漸進式下床，以免造成姿位性低血壓。

若採用傳統腦室引流，頭部傷口因置入引流管會有些微凸出，不可任意觸摸或擠壓，避免引流管移位或破損。

傷口每兩天換藥一次，保持乾燥即可。

約10－14天傷口癒合拆線後，可正常洗頭或淋浴。

腦室腹腔引流管術可能的後遺症與發生機率：

引流管堵塞：17％－20％

引流狀況不良：5％－10％

感染：5％－7％

過度引流：5％

誘發癲癇：5％

腦內出血：＜3％

手術治療後的日常照顧注意事項

在引流管術後是需要密切觀察一段時間，記得要定期回診，主要是要調整引流的量，避免過度引流造成頭痛、頭暈、噁心的症狀。平常傷口照顧也很簡單，只要注意感染風險就可以。

照顧注意事項：

後續可能會有慢性頭痛、頭暈、憂鬱等症狀，尋求醫療支持，則可過正常生活。

感染、管路功能不良及管路阻塞及過度引流為腦室腹腔分流術之合併症。

有發燒、頭痛、躁動不安、癲癇、引流管路徑呈紅腫現象，應立即返院接受檢查及治療。

定期追蹤檢查，可以預防合併症之發生。

參考資料

本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航