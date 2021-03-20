《鬼滅之刃》中的禰豆子一直咬竹筒，對牙齒會產生影響嗎？

文：洪翊珺醫師（品粹牙醫齒顎矯正科專科）

前陣子《鬼滅之刃》好紅，醫師本人我看完了動畫忍不住等下一季動畫出來，就先把漫畫全部看完了。在一開始看到妹妹禰豆子鬼化後，禰豆子很努力為了克制自己咬人而咬竹筒。

一般人可能比較多的是心疼，而我身為一個矯正醫師，還想到這樣咬著竹筒牙齒不會有問題嗎？因此，今天要讓大家知道，長期一直咬著物品對牙齒有什麼影響。（延伸閱讀：下巴痛看哪科？品粹牙醫能給予顳顎關節症候群疼痛的幫助）

一直咬竹筒的影響

禰豆子是真的鬼化變成血盆大口，還是產生了異常咬合？

圖片來源：品淬牙醫 咬不起來

禰豆子被無慘傷害鬼化是她12歲的時候，被富岡義勇戴上了竹筒。女孩12歲時幾乎所有的恆牙都長出來了，也就是說，禰豆子都已經換成成人牙齒了。

牙齒在連續受力4－6個小時後，細胞傳遞物質（可以把它想像成郵差傳遞訊息）就開始告訴牙齒要開始移動。所以若是像禰豆子一樣持續咬著物品，就會慢慢發展成「開咬」的情況。

圖片來源：品淬牙醫 咬力造成齒列移動變化

禰豆子的異常咬合問題未來可能包括前牙開咬、暴牙，尤其是咬著竹筒的地方，上面、下面的牙齒開始咬不到，除了咬不到也可能產生齒列歪斜的問題。

為什麼會這樣呢？因為當牙齒咬著東西，咬力會產生下壓力，這個力量會造成牙齒內縮，在前牙的咬力方向常常會產生讓牙齒向外的力量。

所以不只開咬，這個向外的力量可能還會讓牙齒暴出去，變成暴牙。當禰豆子在竹筒拿掉的時候，就會產生這樣的異常咬合。（延伸閱讀：門牙咬不起來！淺談前牙開咬與牙齒矯正）

圖片來源：品淬牙醫 前牙開咬正面（左上）、右側面（右上）、左側面（下）

雖然在變回正常人後，《鬼滅之刃》的動畫是把妹妹的牙齒畫回原樣，但是現實生活當中要自然回復的機率是很小很小的，極大機率可能會開咬或暴牙。

小朋友愛咬東西有關係嗎？

圖片來源：品淬牙醫

雖然竹筒的綁繩可以固定竹筒的位置，但是依照禰豆子的設定，要拿掉它是絕對沒有問題的，所以要用來阻止咬人是不可能的。

不過回到現實生活中，小朋友愛咬東西正常嗎？

就像很多小朋友會有咬手指、咬指甲、咬鉛筆的習慣，你問他為什麼要咬，他們也回答不出來。

愛咬東西的習慣可能有幾個原因：

咬能產生心理上的慰藉

口腔期不滿足

無聊時尋找感官刺激的一種方式

從嬰兒出生開始，第一個階段便是口腔期，藉由吸吮來探索世界，也是與生俱來的進食方式，有統計表示，90％ 的正常嬰兒都有吮手指的行為，特別是在長牙的時候，這是正常的現象。一般隨著年齡的增長，這種尋求安全感的方法便會逐漸廢棄，但如果3歲以上仍持續有吮手指的行為就屬不正常現象了。

所以如果看到小朋友愛咬東西的時候請千萬不要忽視，爸爸媽媽要適時的請求醫師的協助，來阻斷他的習慣，避免之後產生異常的咬合。（延伸閱讀：牙齒矯正的最好時機，牙齒矯正跟年齡有關係嗎？）

（文章為醫師經驗談，每人口腔情形盡不相同，如有不適儘早就醫檢查才是正解）

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航