心儀的女性對你忽冷忽熱？男女戀愛「初始溫度」與「加熱模式」大不同

文：智遠老師

Hey～大家好，很多男生總是說：自己喜歡的女生，聊著聊著，突然就冷淡下來了。追著的女生，說不理你就不理你了，可是過一段時間，她又像沒事一樣，和我繼續保持聯繫。這到底是怎麼回事？

很多男生都想不明白，這中間到底發生了什麼情況？是女生壓根對自己不感興趣，只想想玩玩呢？還是在放大招考驗自己呢？在許多男生眼裡，女生就是不可捉摸的生物，她們時而讓你覺得如沐春風，時而又冷若冰霜，對你忽冷忽熱，讓你不知所措。

尤其是當男生在對特定女生有好感時，這種現象體現得尤為明顯，而如果從一個女生的角度來看，或許事情根本就不是這樣，那麼今天我們就來聊一下，女生為何對你忽冷忽熱的問題，我們就來深刻剖析一下，這個有關戀愛溫度的問題。

在兩性中，男女的初始溫度不同

你可以稍微想像這樣的一個場景，男生在擁擠的街道上，或是在校園的操場中，遠遠的看見了一個自己心儀的女孩，他的狀態一定是心跳加速、大腦充血，不得馬上衝過去擁抱她。

而由於受到多年的道德修養，以及社交禮儀的教育，他抑制住了這種衝動，轉而演變成一句搭訕「妳好，我想認識妳。」甚至有些，則徹底的壓抑轉為暗戀。但是，無論是去搭訕還是暗戀，男生內心的溫度不減，甚至有可能因為無法宣洩，而日益熾烈。

如果說一對濃情蜜意的情侶，之間的戀愛溫度是100度，那麼，當男生遇到心動女生的那一刻。他內心的溫度則至少有70度。而女生則恰恰相反，本能的篩選意識和多年教育形成的「女孩一定要矜持」的固有觀念，使得即使女生喜歡這個在他面前出現的男生，也會刻意保持距離。

如果要以溫度來衡量，最多也就20度，而在戀愛推進的過程中，男女之間的熱量會發生微妙的「熱傳遞」，男生的熱情會逐漸傳遞給女生從而慢慢形成一種男漸冷，女漸熱的過程。

在這一升一降的過程中，男生會因為這種自身感情溫度和女生傳遞給自己感受的對比，有種忽冷忽熱的感覺，而事實上只是，這只是雙方在推進戀愛進程中，產生了互不理解的「溫差」。

而這種「忽冷忽熱」的溫差，不僅同男女戀愛中的初始溫度有關，更同男女的「加熱模式」相關。

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男生是「熱得快」，女生則是「保溫杯」

在戀愛中，男生是目的指向型，所以在一個男生追求女生的過程中，總是一路高歌猛進，迅速採取行動，因為從一開始，他的目標就是確定的。因此升溫快，是男生的普遍現象，恨不得說兩句話就能戀愛，恨不得聊幾次天就可以約會，恨不得第一次約會就牽手，是在男生追女孩的過程中最為普遍的訴求。

但男生卻不可能一直保持高溫，他本身會隨著時間的推移，以及追求目標的反應而產生變動，尤其是在遇到女生「冷遇」之後，男生勢必會對自己的熱情重新評估，以控制在一個，自認為合理的範圍。

而女生則會隨著和男生相處逐漸穩步升溫。在一段戀情中，女生往往享受的是「溫水煮青蛙式」的細水長流，並以此來檢驗男生的真心。因為對於女生來說，讓一個陌生男人進入自己的生活，需要太多方面的考量，所以，她們傾向於一個相對平緩的相處過程，以防所託非人。

這就形成了，男生總是覺得一開始是在自作多情的感受，但是隨著交往的深入，女生就在自己打算放棄的時候，反而開始熱情起來。其實，女生之所以會顯得「忽冷忽熱」，也不完全由於她們的感情進度與男生不同，而且在這個過程中，男生可能一直忽略了一個問題。

相處過程中，其實男生在不斷接受測試

在戀愛過程中，女生可能會進行不同的測試，來檢驗男生是不是符合自己心中的標準。一般這種測試被稱為：「廢物測試」。在測試過程中，男生如果通過測試時，則女生會給予獎勵，而如果男生沒有通過，輕則熱情下降，重則關係降級。

而恰恰這種反差對於男生來講，彷彿是不可預料的，就像是男生經常不知道自己做錯了什麼，而惹女生生氣一樣，男生很難意識到自己在女生設定的種種測試的結果。這就導致男生會單純的以為女生是忽冷忽熱的，而完全忽略了，正是自己的種種表現，導致了這種忽冷忽熱的情況發生。

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綜上面所述，男生會有這種女生總是忽冷忽熱的印象，其實是由於男女之間對於戀愛中，情感推進的差異造成的弊端，因此要解決這個問題，還需要從以下3個方面入手：

控制需求導向，合理分配你的熱情

我們在和女生相處的開始階段，要注意表現出的熱情，如果過於猛烈的表現自己的需求，只會讓女生覺得你是個被慾望支配的動物，同時也會不符合女生對於戀愛的感受。所以，當目標明確時，也不能衝動表現，要學習控制自己的需求感暴露，是每一個男生都應該學習的功課。

同時，激情易於爆發而不易持久，而在一段健康的感情生活中，感情總是有上下起伏，如果一直保持前期的亢奮狀態，從心理學上的角度來講，是不可能的。所以，就像要跑贏一場長跑，我們要做的不是，在發令槍響起的那一刻開始全力衝刺而已，而是要合理分配體力，後勁綿長。

試探性進取，步步為營

在相處的過程中，有些男生總是容易盲目冒進，在女生感受不明時，想要升級關係，然後慘遭滑鐵盧。

而正確的做法其實是，「步步為營、逐漸試探。」在女生的情緒高點，試探升級關係，最有效的方式就是服從性測試，可以提出一些小要求，來試探女生的反應。值得一提的是，作為女生，有時她當然也知道你的小伎倆，只是需要通過這樣一種方式，向你傳達我們的關係已經可以升級的信號。

因此，在某種意義上來講，對女生態度的試探，其實屬於一種約定俗成的社交禮儀，而不是一種挖空心思的套路與技術。

識別廢測，通過考驗

在和女生相處的過程中，需要經過無數次測試，以證明自己符合對方的要求，而面對測試，所以當然也有著它固定的技巧。

首先，要有穩定的心態，即對於女生拋出的問題，不要總是急於給答案，而是應該先和女生的感受同步。因為很多時候，女生其實不是在測試你能不能替她解決問題，而是在測試，你是不是能從她的角度出發。

其次，要在回答中，體現你自身的價值，女生的測試，往往在測試的結果。對於你對關係的主導能力、在一起的決心、以及你是否擁有自信等等。

換句話說，是在用問題的方式，來檢驗你自身價值是否符合標準，而你一旦符合要求。關係自然就會向前推進，這也就是為什麼對於我們導師來說，女生的廢物測試幾乎等同於升級關係的窗口。

不要太過於擔心自己被廢測失敗，因為在相處的過程中，女生會發起很多次測試，一次失敗並不會最終影響你們的關係，最終影響你們關係的，其實是一直以來靠這些測試堆積起來的吸引印象。

所以，一次失敗，不代表什麼，真正去面對自己，才是核心。

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總結

其實啊，女生的心思，沒有你想的那麼複雜。作為一個男生，如果你沒有強大的內心，對於女生的心思根本不瞭解，完全把握不了一段戀愛進程，那你自然會很忐忑。

可是，對於忽冷忽熱這樣的現象，難道不是女孩子才應該有的嗎？作為一個男生，怎麼需要去擔心這樣的事情呢？你的內心如此柔弱無助，是不是因為你本身價值就比對方低呢？你原本就無法把握這段感情，你覺得自己配不上她嗎？還是你壓根就沒有自信，又何來成熟穩重？或是你根本無法帶領她開啟一段美好的戀情呢？

說白了，要是你總是存在著這麼多的疑惑、恐懼，那就代表你依然在感情方面，甚至在其它方面，都不能夠作為一個主導者，來開啟一段關係。

男女追逐大賽裡，表面上看，好像是男人在追，女人在跑。看起來好像是男人來主導，但其實女人才是真正的掌控者。她們全程到頭，一直處於看似被動其實主動的地位，比如說你們什麼時候開始確定交往，什麼時候可以有肢體接觸，都是由女人說了算。

可是對於許多男生來說，一旦喜歡上一個女生，就很想迅速的把關係確定下來：「你就是我的女朋友」。所以他們會很急迫的，不斷的找女生聊天、沒事就獻殷勤、各種送吃送喝、噓寒問暖，保姆司機免費勞動力，恨不得把心拋出來。

可是女孩子並不傻啊！她們見過的男人還少嗎？

在還沒對你動心之前，也就是你沒有吸引到她之前，她會把這些信號統統解讀為：「你做這些就是為了迅速的確定關係，或者說達到某種目的，可能是快速的發生關係等。」而這樣有目的性的來往過多時，自然會讓女生感到不舒服，你的需求感暴露太強的後果，那就只能導致對方對你冷淡下來，你才會有忽冷忽熱的感受。

可是冷淡之後，女生可能覺得你們還是可以做朋友，或者說覺得你這個人不錯，還可以繼續接觸看看。畢竟忽冷忽熱，可能出現在你們關係的任何進程中，女生對你忽冷忽熱的原因，更是大不相同。所以追求女生的過程中學會控制自己的需求感，是多麼的重要。

但我希望，你們也是真的不用覺得處處危機四伏，不要有受害者心態，以免影響自身的能量。那些願意和你聊天、相處的女生，起碼是不反感你的。這個世界上老實男生多，老實的女生也不少，對於愛情，我相信大家都是在不斷的進步學習。

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航