《笑史！了不起的古希臘》：奧德修斯遇上妖豔小姊姊，幸好有荷米斯送上溫馨提示

文：王冬妮

惡人榜排名

憑著低智商和壞運氣，獨眼巨人波利菲莫斯在《奧德賽》的惡人榜裡成功地登上榜首。

除了他，還有一些角色給奧德修斯的歸途製造了阻礙，比如居住在希臘北部的色雷斯族。在離開特洛伊後，奧德修斯首先遇到了他們。

在特洛伊大開殺戒後，希臘人喪失了理智。他們對待色雷斯人的態度就是「攻破他們的城池，殺光他們的子民，掠奪他們的財產，搶佔他們的婦女」。

可憐的色雷斯人一開始毫無防備，等回過神來，已失去先機。所幸他們及時應對，重組人馬，絕地反擊，最終重創希臘人。

你若不仁，休怪別人不義，以彼之道，還施彼身，這個道理古今中外皆通。

接下來，他們遇到的是北非附近的「吃藕人」。以藕為食其實象徵著一種自然和諧的生活方式。相比之下，耕種糧食必須耗費大量勞動力，而盈餘卻容易被有權階級掠奪剝削，所以吃藕人純良無害、天真無邪，也問心無愧。只是外界人士一旦品嚐他們特產的「蓮藕」，就會滯留不前，忘記身分。

最後還是奧德修斯強行把那些吃了藕的戰友連哭帶叫地綁在船上，才得以離開。可見與世無爭、安逸無求的生活終難以抵擋文明的誘惑。

這些就是奧德修斯和戰友們在遭遇獨眼巨人波利菲莫斯之前的經歷。

除了以上奧德修斯遇到的幾款人物外，剩下的還包括：

住在石頭城裡的食人族部落。這些惡魔用矛將人戳起來直接當烤串吃。遇到他們，那只有三十六計，走為上計。

人首鳥身的海妖塞蓮，憑藉美妙的歌聲迷惑人類。奧德修斯把同伴的耳朵塞住，然後讓他們把自己綁在柱子上，還下令到時無論他如何哀求都不要鬆綁。這樣當塞蓮在他頭頂盤旋歌唱時，他既能聽到絕世的歌聲，又不會迷失心智。

航海道上的兩隻超級怪獸斯庫拉和沙布里。前者長著六個腦袋，需要六人活祭；後者專門製造漩渦，每天必吞沒三批船隊。儘管奧德修斯一行人小心翼翼地避開了沙布里，但還是有六名同伴不幸被斯庫拉吞食。（有學者認為這兩者的原型可能是義大利本土與西西里島之間海峽兩側的危險渦流和沙洲）。

總之，一路上，五花八門的妖魔鬼魅應有盡有，打怪升級的套路更是與《西遊記》有一拚，感興趣的讀者可以去詳讀。

遭遇這些對手時，奧德修斯有時正直如君子，有時卑鄙如小人，時而展露卓越的才智，時而卻犯下愚蠢的錯誤。和《伊利亞德》的主人公阿基里斯一樣，奧德修斯並不完美，也絕非聖賢。但在他爾虞我詐、精於算計的外表下面，依然保留了一顆勇於探索、好奇無比的赤子之心，謹此便足以擔當古希臘人所仰慕的英雄稱號。

妖豔小姊姊

接下來講講更勁爆的妖豔小姊姊們。首先是法力高超的魔女喀耳刻（Circe）。奧德修斯逃離了食人魔後就漂流到了她棲息的小島。

奧德修斯先派一支小分隊去偵察情況。他們來到一棟大宅子前，看見院子裡散養著一群雄獅猛虎，卻都被下了藥一般，乖順得猶如小狗小貓。

這時，秀髮飄飄的女主人出來了，她端莊優雅、氣質高貴，見有人到訪，馬上露出迷人的微笑，請水手小哥哥們進去做客，並奉上美味的乳酪和佳釀。這些人享用完佳餚後，瞬間就化身成了豬，全然不知自己是返鄉路上的將士—注意，這裡不是比喻，儘管有些人如豬一般好吃懶做，但這裡真的是拿來做紅燒肉的動物—原來這些食物和酒都被下了藥，而下藥之人就是喀耳刻。

這些豬男立刻被喀耳刻無情地趕進豬圈。唯一一個在院外觀望的同伴看到這詭異的一幕，嚇得魂飛魄散，馬上飛奔回去稟告奧德修斯。

奧德修斯聽後不知所措，可他畢竟深得天神喜愛，於是荷米斯悄然來到他身邊，送上溫馨小提示：

如果想救你的同伴，需要照我所說的去做：你需要提前服下我給你的解藥，這樣喀耳刻的迷湯就會失效。在她對你下咒之前，你就可以拔出利劍來震懾她。喀耳刻一害怕，就會要和你做羞羞的事，你千萬不要拒絕。等她脫光衣服、赤身裸體時，就可將她徹底降服，逼她還你同伴人身，並對天發誓永不傷害你們。

說了半天，行動的內容原來是美男計。估計好多人都暗中苦惱：「怎麼這種『艱巨』的任務就不落在我的頭上呢？」

接下來的事情有如荷米斯所說，喀耳刻將奧德修斯迎至家中，殷勤地奉上下了料的食物。

當她拿出魔棒，準備施咒時，奧德修斯搶先一步，將劍指向喀耳刻。看到英氣逼人的奧德修斯，女神像換了個人一般，嬌聲說道：「英雄，收起你的匕首，我倆郎才女貌，何必刀劍相向，不如共浴愛河！」

奧德修斯也沒有絲毫扭捏，直言道：「要我答應可以，但你要起誓對我不能有任何二心。」

魔女平時連兇悍的獅子和老虎都不懼怕，但遇到心動之人時，身體是誠實的。兩人一番雲雨之後，喀耳刻立刻對奧德修斯佩服得五體投地，將他的豬隊友全都變回人形，還大擺酒席款待他們。大家盡釋前嫌，把酒言歡。就這樣，在這「春色漣漪」的溫柔鄉里，一夥人轉眼就渾渾噩噩地過了一年，注意，是一年！

還好，奧德修斯的身邊還有幾個人意識清醒。經他們堅持不懈的抗議，奧德修斯才想起自己老家還有妻兒。

書籍介紹

本文摘錄自《笑史！了不起的古希臘》，高寶出版

作者：王冬妮

你說，古希臘有什麼了不起？古希臘文明是指從西元前8世紀的古風時期開始到公元前146年被羅馬共和國征服之前的這段時間，許多英雄從此留名、特洛伊木馬、馬拉松戰役至今還讓人津津樂道，希臘城邦、斯巴達教育影響深遠……這麼說來，希臘還真的很了不起！

本書特色：

美國史丹佛大學古典學博士王冬妮酸爽熱辣講述古希臘史：奇葩的神、有趣的人、一展文明的highlight時刻！ 幽默有趣堪比《半小時漫畫中國史》，每讀三句就有「哏」！ 使用時下流行的詞彙，充滿現代感，筆調輕鬆、金句頻出，古希臘史從此再也不會遙不可及！ 作者親自手繪7幅濃郁古希臘風的精美插畫，帶你體驗古希臘藝術風格。

Photo Credit: 高寶

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航