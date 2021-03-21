《謝謝我自己，不完美也很美》：父母對孩子最大的「負責」，就是成為快樂的自己

文：湯蓓

老張打死都沒想到，會在一檔節目裡說自己已經離婚了。

老張是誰？我媽。

更搞笑的是，節目主持人就是我。

錄完我主持的節目第二天見到老張，她一見面就問我：「能不能把那段刪掉？」

我嚇唬她說不行，她猶豫一下又說：「也沒什麼大不了，反正身邊的人都知道。」

我逗她說：「你昨天在現場講的一副風平浪靜、雲淡風輕的，像講別人的故事，怎麼現在你又擔心了呢？」

媽媽非常無辜的說：「哪知道說著說著就講到離婚這件事呢？」

我安慰她說：「你又不紅，沒人認識你，播出去也不會有人記得，別擔心。」她點了點頭。「而且，我也不紅，沒人會記得」，我又補充說明。

其實，那段節目早就刪掉了，但我心裡卻留下深刻印象。她的婚姻這條路走了很長，我是唯一的見證人和參與者。

從我有記憶起，爸媽就經常吵架，砸茶几、扔菸灰缸，都是常有的事。小時候最恐怖的畫面，就是我媽流著淚繫鞋帶，每次她哭著繫鞋帶，我就撲過去死抱著她的腿，求她不要走，生怕她一走出家門，就再也見不到她。說來奇怪，雖然我和老爸的關係很親密，我卻不想他們離婚後跟著我爸，可能是因為我媽是我和我爸之間溝通的一道橋樑吧。

媽媽最牽掛的就是我，每次都會抱著我睡覺。半夜我總會醒來，確認一下她是不是還在身邊。有時候看到她在我旁邊一動也不動，我都擔心得要死，我會學電視劇裡的動作，把手指放在她鼻子下面，看看她還有沒有呼吸。

那時候，媽媽總會問我：「如果爸爸媽媽離婚了，你跟誰？」

我每次都回答：「跟媽媽。媽媽去哪裡我就去哪裡。」

媽媽不死心地接著問：「跟著我就得住茅草蓋的房子。」

我堅定地回答她：「我寧願跟媽媽住茅草房，也不要跟爸爸住金窩。」

誰曉得這個問答，到底是玩笑話還是媽媽在試探我？反正一直問到我讀高中，他們倆也沒分開。

父母離婚，卻是我一直以來的願望。每次他們吵架，我都會力挺媽媽和我爸離婚，但是媽媽都會說：「要不是為了你，我早就和你爸離婚了。」我不明白，怎是為了我呢？媽媽會說：「如果離婚，單親家庭的孩子會被人欺負和笑話。所以，大人的事情，小孩別摻和，你好好讀書就行。」

每次媽媽說「要不是為了你，我就如何如何……」的時候，我都覺得媽媽為了我忍辱負重，我才有幸福的生活；每次看到她傷心流淚，我就揪心痛苦。很長一段時間，我都有深深的愧疚感，覺得如果自己沒有出人頭地，就對不起我媽的付出和隱忍，所以我很怕出錯，很怕自己不夠優秀：如果我不完美，就不配做我媽的女兒。所以，對他倆離婚的事，我反而心裡一直期待。

在成長過程中，「讓媽媽高興」是一件重要的事。我一直都很聽話，成績不錯，獨立自主，從沒讓她操心過。媽媽每次因為我取得好成績而微笑，我就會鬆一口氣。就這樣，我在北京工作、戀愛、買房，一直都是她的驕傲。媽媽常說，我是她這輩子最成功的作品。

但是，從2017年開始，這樣的平衡被打破了。

我和媽媽開始經常吵架，尤其是2018年。青春期都沒有叛逆的我，居然在30歲進入「叛逆期」，染髮、紋身、以及再次就讀中國傳媒大學，那一年，媽媽簡直被我氣死。

我有過敏體質，不僅對花生、酒精過敏，對染髮劑也會過敏，卻不顧她反對跑去染頭髮。媽媽說：「身體髮膚，受之父母，不敢損毀。」

表面上看都是些小事情，但其實是我不想再做「父母眼中的女兒」。當生活的重心放在「讓父母高興」這件事，往往就會不自覺地去迎合、討好他們，再加上以前自己不夠強大，沒實力反抗，更沒意識到有何不妥。

現在，覺得染髮很美，想要自己變漂亮，可是因為不健康，父母會阻攔；我想把對自己很重要的詩句記錄在身體，所以想紋身，但是，父母覺得去紋身就是壞女孩，會讓人說三道四而激烈反對；我重回傳媒大學讀書，是想充實自己，但在父母看來，卻是瘋狂、欠缺考慮的事情，即使不花他們的錢，他們還是認為30歲的女人再去進修，是不正常人類的行為。

父母的反對意見，實際上是否定我的審美，拒絕我改變自己的身體，干涉我的職業選擇。逼得我把大量精力都拿來和父母較勁，他們的期待變成束縛我的「枷鎖」，我嚮往外面的世界，卻怕辜負他們的期待；我忤逆他們的期待，卻又對自己的不聽話心存愧疚。

心裡憋著愛，也往往憋著恨。

隨著我漸漸長大，這份對父母的愛變得越來越沉重：這時候，父母的愛和期待，變成我和父母之間的互相牽制。

就拿吵架這件事為例。父母在孩子面前吵架，其實就是「邀請」孩子「參與」戰爭。當然，這裡的「參與」並不是一般字面上那個「參與」， 而是指父母既然在孩子面前吵架，孩子當然就成了其中的一員。

而這個時候，父母如果說：「大人的事情，小孩別攪和」，就會變成既然邀請孩子參與，又拒絕孩子發表意見，這樣的互相限制，反而會讓小孩無所適從、動彈不得。孩子會覺得他是造成父母吵架的原因，但他又不知道該怎麼辦，反而會轉向自我攻擊。

自我攻擊，對一個人的殺傷力很大，會讓孩子產生無力感，他不知道自己應該恨誰？怨恨父母卻又不敢。愛與恨都無法表達的孩子，生命力不能在更廣闊的領域透過正常的管道宣洩出來，就很難把它揮灑到淋漓盡致。

直到我成為妻子和母親，我才發現，這種期待是一種沉重的愛，而且會從我身上轉嫁到小孩身上，為了自己和我的孩子，我必須讓這種情結消失，於是我在中年開始叛逆。

首先，我嘗試勇敢表達自己，從染頭髮、紋身開始。再來則用心化解媽媽的擔心，例如，我會告訴她，染頭髮時，我不會讓染髮劑碰到頭皮，至少會離髮根一公分；美髮師設法把傷害降到最低；我也跟媽媽說紋身的意義和故事，讓她理解我並不是為紋身而紋身；至於念書，在接到錄取通知後，我很快找到兼職工作，這些話，就是讓媽媽可以安心一點。

逐漸地，媽媽不再為這些事擔心、焦慮，她看到我活得越來越精彩、不愁吃穿，甚至錢賺得比以前還多，也就坦然接納了我的生活。

那段期間，媽媽偶爾也會勸我找個固定的工作。在她看來，只有準時上下班的工作才算正經工作，不管我現在賺多少錢，她都覺得我是個無業遊民。後來我不再「敷衍」媽媽，一有想法就直接告訴她。例如，我會說不喜歡她買的衣服，會告訴她我買的包包的真實價格，跟她聊同性戀，指出她做事情有雙重標準等等。我很慶幸有這樣的媽媽，或許是她本來就開明，或許她已經被我氣得習以為常，媽媽逐漸接受這個真實的我。

雖然我們母女偶爾還會因為觀念不一致而有所爭執，但是我很能理解她。

我也不會因為她而動搖自己的立場。例如，媽媽會說，什麼年紀就要做那個年紀該做的事。我非常厭惡這種說法。

我常和她分享，人不能活在別人的嘴巴裡，應該要活在自己的選擇裡。

媽媽倒也靈光，來北京快七年了，建立自己的舞蹈圈、麻將圈、旅遊圈，掌握人和人之間需要界線感，用支付寶買理財產品，用APP叫計程車，使用社群媒體和兄弟姊妹聊天，會每天看我的視頻、看偶像劇。最重要的是，當再一次遭受我爸的家暴之後，她勇敢地離婚恢復單身。在我的生命裡，提心吊膽的日子也畫上了句號。

很多人認為，和父母相處時，用不著事事讓他們知道。社群媒體可以封鎖父母，戀愛可以偷偷談，重要的事情沒必要告知。

我對這種傳統親子關係持保留意見，或許媽媽和我是個例外，但我覺得，我們的父母漸漸被這個時代「拋棄」了，他們唯一和這個時代同步的，就是他們的孩子，讓他們了解什麼叫「同志婚姻」，讓他們明白凍卵的意義，教他們學會用各種社群媒體，用愛讓老人家跟得上潮流，可以增加彼此間的互動。

即使有些父母無法或者不願接受這些網路新科技，至少我們為人子女的，可以將不必扛負的重擔還給他們，不再困住自己，而大步往前邁進。

我的很多真實想法，爸媽常常一時無法接受，但那是他們自己的課題，他們有責任去面對和理解；我已經長大，也應該將這個機會和責任交還給他們。唯有兩代人都能成熟地正視過往，才能真正跨出和解的第一步。

為了孩子不離婚就是一個謊言，事實上是父母沒辦法處理好自己的婚姻關係，卻把這個「黑鍋」丟給孩子。婚姻中的兩個人不開心，那是你們倆的問題啊，關我什麼事呢？有時候，多嘗試一次、多走一步，或許就有機會爭取到人生的選擇權。

其實，對孩子最大的「負責」，就是成為快樂的自己。

父母過得輕鬆坦然，孩子才能真的心無愧疚、放心高飛。父母不自私，就是替孩子鬆綁。

唯有兩代人都能成熟地正視過往，才能真正跨出和解的第一步。

書籍介紹

本文摘錄自《謝謝我自己，不完美也很美；重塑內心秩序、理清關係、強大自己的24個練習題》，幸福出版

作者：湯蓓

「每個人在成為任何一個角色之前，首先是成為自己！」打造10億情感視頻流量推手，給女性最溫柔的覺醒之語──「你以為付出才會被照亮，卻忘了自己也會發光！」

我們被各種關係綁架、控制和折磨，當局者迷，其實最根本的，是需要為關係做「斷捨離」，重新認識與自己、父母、伴侶、孩子、朋友的關係！

Photo Credit: 幸福

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航