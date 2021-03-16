暫緩「囤房稅」引發不滿財政部稱「地方稅基沒調整也沒用」，時代力量：那就一起改

行政院近日為了打炒房，推出「房地合一稅」的稅率改革，強化短期房地產交易的管制，不過日前各界熱議的「囤房稅」，財政部卻以「恐造成租金上漲」、「地方稅基要先調整」為由先擱置，被各界質疑「做半套」。時代力量立法院黨團於今（16）日舉行「房地合一稅，囤房課稅不該缺席」記者會，表示兩者應該並進。國民黨立委曾銘宗預計在3月底前排案審查在野黨所提的「囤房稅」版本。

財政部：地方稅基不調整 調高稅率也沒用

（中央社）對於何時推「囤房稅」，財政部長蘇建榮昨天表示，需審慎研議，尚無時間表；他強調，稅率調高，但地方稅基不動甚至下調，即使修法調高稅率也無用，稅基沒有適當調整是最大問題。

打炒房，行政院定調維持原先規劃步調，先推房地合一修法，「囤房稅」修法因涉及層面複雜且廣，因此暫緩推動，繼續審慎研議，不過，在野黨及部分學者仍質疑，為何不讓兩項工具一併雙管齊下。

蘇建榮昨天親上火線向媒體說明，現階段目標是抑制炒作房價，房地合一修法是相對有效措施；堅持不能急推「囤房稅」，必須審慎研議，主要基於一項考量及三大因素。

最大考量點在於，決定房屋稅負輕重與否的，除了中央負責訂定的稅率，還有地方政府負責評定的稅基，稅率調高，但地方稅基不動甚至下調，即使修法調高「囤房稅」（非自住房屋）稅率也無用。

現行房屋稅條例就有「囤房稅」機制，但對打擊囤房效果不彰，他認為，稅基沒有適當調整是最大問題。

同時，蘇建榮指出，外界期待由中央進行「囤房稅」修法，就多房族持有戶數，訂定更高且階梯式的差別稅率，這涉及3項複雜因素，首先是稽徵成本暴增，房屋稅為按月視使用情形計徵，稽徵機關每月都要逐屋核定一次，再根據房屋持有人，進行縣市或全國歸戶。

他舉例，現行住家用房屋3戶以內視為自住房屋，第4戶以上則算非自住房屋，落入「囤房稅」課稅範圍，民眾持有的非自住房屋情形，隨著房屋買賣，每月情形可能都不同，將耗費龐大稽徵成本，甚至衍生稅該由哪個縣市徵收的問題。

蘇建榮說，其次，什麼叫「囤房」，實際上不是所有非自住房屋的使用都是為了「囤房」，例如以BOT辦理的大學宿舍，或因繼承僅持有一部分的房產，都並非要打擊的囤房對象。再者，就是可能產生稅負轉嫁房客的問題，像韓國就是打房打到房租不斷上漲。

蘇建榮強調，台灣「囤房稅」稅率最高達3.6%，比起國外房屋稅稅率大多1%、2%已高出不少，大多國家相對都更重視稅基的評定；但國內甚至有地方政府至今還在用10幾、20幾年前的稅基在課房屋稅，未因地制宜反映真實房價情形。

對於「囤房稅」何時推，蘇建榮回應，仍在審慎規劃中，沒有設定時間表，推出要看兩項前提，首先是已找出精準可行的措施，「不希望推出方案會造成反效果」，其次，同時也會配合行政院房市健全小組判斷適當推出的時機。

時代力量：說租金會因囤房稅提高是操作恐懼

立委邱顯智今天早上在記者會上解釋解釋，囤房稅最基本的原理，就是為了解決臺灣現今因為持有的成本過低導致的囤房，包括持有10戶以上、法人囤房得狀況，而透過持有稅率提高，能讓所有權人將多餘的房屋釋出，維持整體房市的平穩，抑止房價及房租的上漲，許多實證研究也證明，囤房稅是穩定房市非常關鍵的一步。



邱顯智接著指出，行政院把「囤房稅」政策大轉彎的原因歸結為房東會將稅金轉嫁至房客租金，囤房稅會影響到78萬租客的權益，這個理由「完全是操作恐懼的無稽之談」。經確認行政院78萬數字來自於所有4戶以上的持有戶數，也就是說只要所有權人持有4戶以上，他所持有的每戶都算是出租，這是「邏輯不通」的數字，因為現在根本無法證明那些房子有出租。

而針對行政案多次舉例「南韓就是囤房稅轉嫁導致租金上漲」，時代力量指出，數據顯示，南韓從2017年推動包含囤房稅的居住正義政策至今，對比什麼都沒有做的臺灣，南韓房屋租金的漲幅其實遠比臺灣的漲幅低。

王婉諭則表示，蘇建榮多次表示「稅基」是未來目標之一，並以此暫緩且迴避囤房稅的推動。但她要強調稅基的調整應該與累進稅率一起連動，若只處理稅基，而不處理各地方政府消極訂定累進稅率的問題，自然就會造成居住不正義。

王婉諭認為，財政部應該要出面統合各縣市一起討論稅基，並參考已有的實價登錄的資訊，制定符合各縣市之合理房屋標準價格，以接近真實房價，使中央及地方的稅基合理化，並定期的進行檢視與調整。至於稅率，時力黨團已提出的囤房稅版本中，就是以累進稅率的機制，除了保障基本的房屋持有權益， 也可以達到多戶持有房屋佔整體持有房屋佔比的降低， 讓更多沒使用的空屋釋放到市場。

最後王婉諭再次強調，中央要出面的是統合與制定累進稅率及合理稅基，所有的稅收一樣歸於地方，因此對於財政部一直以房屋稅是地方稅， 做為不推動囤房稅的另一個推託之詞， 其實完全沒衝突。稅基跟稅率的改革互不抵觸，應該要同時被討論。

其他黨團怎麼看？

國民黨立委、立法院財政委員會召委曾銘宗日前曾表示指出，房地合一稅是從2016年實施到現在，但短期1年或2年內的交易棟數越來越多，表示房地合一稅沒有達到原來的政策效果。曾銘宗也認為，不是只有房地合一稅，希望行政院也趕快把囤房稅的草案送來立法院審議，讓年輕朋友能夠享有居住正義。

台灣民眾黨的立委高虹安則表示，囤房稅在南韓實施的經驗中，導致租金壓力轉嫁租客確是衍生問題，但政府若以此為由暫緩囤房稅，恐引發輿論抨擊僅是為不敢打房找藉口，呼籲政府應清楚說明暫緩囤房稅決策背後脈絡，不讓房市改革就此止步，否則年輕世代將感到失望。

在民進黨內部，也有部分立委認為囤房稅必須推，包括張宏陸、高嘉瑜等，江永昌則是表達可以理解執政團隊對於囤房稅的疑慮，主張推動「空屋稅」。

根據內政部統計，截至2020年底，單獨持有4 房以上者，全台灣共約78萬戶，但其中有34萬戶是法人持有房屋，對此，高嘉瑜認為，囤房稅未必會導致租金上漲，由於囤房稅會增加持有房屋成本，一旦實施，政府可以「棒子蘿蔔併進」，鼓勵囤房者出租後再予以減稅，或加入包租代管行列。

而江永昌則表示，房東確實有可能將囤房稅轉嫁於房客，造成租金上漲、加重年輕人負擔等，因此如果要促進閒置房屋被有效使用，不應開徵囤房稅，而是應徵空屋稅，直接就住宅房屋是否被使用（可以透過電費等方式掌握）做為房屋稅率高低的依據。

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核稿編輯：楊士範