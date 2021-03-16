多國回報「血栓事件」：哪些國家決定停打AZ疫苗，又有哪些繼續施打？

由於許多國家陸續回報接種者出現血栓事件，許多國家決定暫時停止施打阿斯特捷利康（AstraZeneca，下文簡稱AZ）的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗，但也有國家決定繼續施打。

截至今（16）日，暫緩施打AZ疫苗的國家包括：

暫緩接種：法國、德國、義大利、丹麥、挪威、冰島、保加利亞、愛爾蘭、荷蘭、西班牙、葡萄牙、斯洛維尼亞、拉脫維亞、賽普勒斯、委內瑞拉、剛果民主共和國、印尼

停用部分批次疫苗：奧地利、愛沙尼亞、立陶宛、盧森堡、羅馬尼亞

持續施打的國家則有韓國、澳洲、加拿大、英國、墨西哥、烏克蘭。而泰國原本在12日宣布暫緩使用AZ疫苗，但後來政策急轉彎，宣告16日起開始接種。

台灣部分，疫情指揮中心說明AZ疫苗施打建議事項時，表示包含以下3種狀況者，不可施打AZ疫苗：

對疫苗所含成份過敏者 施打第一劑AZ疫苗後出現急性嚴重過敏反應者 18歲以下青少年

多國施打AZ疫苗回報血栓、腦出血案例，WHO、EMA將開會討論

（中央社）歐洲傳出多起接種AZ疫苗後出現血栓的案例，德國和法國等大國同日宣布暫停使用AZ疫苗，世界衛生組織（WHO）和歐盟藥品管理局（EMA）則堅稱安全，建議各國繼續施打。

英國AZ武漢肺炎疫苗傳出施打後出現血栓、腦出血案例，多國暫停使用，等待進一步評估結果。《法新社》報導，世界衛生組織（WHO）和歐盟藥品管理局（EMA）將分別於16、18日舉行特別會議。

EMA先前表示截至本（3）月10日，歐洲已接種AZ疫苗的近500萬人中，共有30例血栓事件，不過目前沒有跡象顯示是接種疫苗造成。

德國、法國、義大利加入暫停行列，亞非、南美都有喊卡

奧地利最先在8日宣布暫停使用一批AZ疫苗，因為國內1名49歲護理師在接種後數日死於「嚴重凝血問題」。愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和盧森堡，目前也已停用與奧地利相同批次的AZ疫苗。

而北歐三國丹麥、挪威及冰島，同在11日宣布暫時停用AZ疫苗。

荷蘭則在14日表示，在丹麥和挪威相繼傳出「可能的副作用」後，荷蘭即日起暫停使用AZ疫苗2週。愛爾蘭同日稍早也宣布暫停使用AZ疫苗。

最新情況是德國、法國、義大利在15日宣布暫停施打AZ疫苗，西班牙、葡萄牙、斯洛維尼亞、拉脫維亞、賽普勒斯等國也跟進。

停打情況不只限於歐洲，亞洲和非洲也有國家暫緩接種作業。東南亞國家印尼15日宣布將延後施打AZ疫苗。泰國原本在12日成為歐洲地區以外首個暫緩使用AZ疫苗的國家，但後來政策急轉彎，宣告16日起開始接種。

非洲國家剛果民主共和國原定15日開打AZ疫苗，但當局也已喊卡。

委內瑞拉15日宣布，有鑑「對病患恐有影響」，暫時不會批准AZ疫苗使用。

韓國、澳洲、加拿大等國照打，美國擬4月批准緊急授權

澳洲財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）今日表示，澳洲不打算停用AZ疫苗。《路透社》報導，澳洲約2500萬人口中，大多數都將接種AZ疫苗，而有關當局已訂購近5400萬劑疫苗，有5000萬劑是從本月底在國內製造。

韓國青瓦台則在15日表示，總統文在寅將與夫人將於23日接種AZ疫苗，期盼藉此平息民眾對疫苗安全性與效用的疑慮。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）15日表示，加拿大專家確信國內施打的所有疫苗都安全無虞，包括AZ疫苗。

歐洲的烏克蘭15日也表示無意停用AZ疫苗，還說目前為止國內尚未出現已接種者有副作用案例。

美國部分，國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）15日表示，獨立監控人員正在分析美國3.2萬人試驗資料，評估AZ疫苗是否安全有效。若結果正面且一切順利，估計美國食品暨藥物管理局（FDA）將需約3週分析試驗資料，可能4月批准緊急授權使用。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範