梵蒂岡正式回應「無法」祝福同性伴侶結合，原因：神不可能「祝福罪惡」

（中央社）教廷教義部昨（15）天表示，同性結合雖有「正面成分」，但天主教會沒有權力祝福這類結合，因為神不可能「祝福罪惡」。

擁有強大權力、負責維護天主教教義完整性的教廷教義部（Congregation for the Doctrine of the Faith，CDF），昨天針對「教會是否有權力給予同性結合祝福」這個問題做出正式回應，答案是否定的。

既非評價也不是歧視同性關係，教義部長：教宗也同意

《法新社》報導，這份由教義部長拉達里亞費瑞（Luis Ladaria Ferrer）樞機簽署的回覆寫道，給予同性結合祝福不被允許。不能對涉及婚外性活動（即一男一女間能繁衍生命的牢不可破結合以外）的關係或伴侶給予祝福，即使那是穩定關係，也沒有正當性。對於同性間的結合也是如此。

教義部的回覆還說，同性關係或許存在具有價值的正面成分，但也不會讓這類關係成為應當得到教會祝福的對象。因為存在這些正面成分的結合關係，不符合造物者的計畫。

教義部並寫道，神雖然「從不停止祝福這世上各個向祂朝聖的孩子…但祂不會也無法祝福罪惡」。

教義部否認他們的宣告構成「某種形式不公平歧視」。天主教會視婚姻只能是一男一女的結合。

不過，教宗方濟各（Pope Francis）從上任之初，就對同性戀、雙性戀和跨性別（LGBT）族群表露前所未有的寬容態度。他曾對同性戀者嘗試過虔誠教徒生活表示「我有什麼資格評判？」，成為廣為人知名言。

而在去年10月發行的一部紀錄片中，方濟各也表達對法律保障同性民事結合的支持。儘管事後教廷認定教宗的發言遭到大幅編輯，且片中刪除他說反對同性婚姻的內容。

同性伴侶秀結婚照反擊，包含美國現任運輸部長的伴侶

《BBC》報導，教廷教義部發出此一回覆後，許多同性伴侶紛紛貼出他們的結婚照作為反擊，包含去（2020）年曾競選美國總統大位、拜登政府現任運輸部長彼特・布塔朱吉（Pete Buttigieg）的伴侶查斯坦・格雷斯曼（Chasten Buttigieg）。

🏳️‍🌈 Love is love.

💍 Gay marriage is legal.

👋 The Pope isn’t your County Clerk.

🍷 Register for the fancy sheets and wine glasses.

❤️ Peace and blessings. pic.twitter.com/WNuKQOQujm — Chasten Glezman Buttigieg (@Chasten) March 15, 2021

進步派的天主教團體也對梵蒂岡的聲明表達擔憂。來自「天主教徒的選擇」（Catholics for Choice）的克萊默（Charlotte Clymer）在推特表示，「身為LGBT並不是選擇，LGBT是由上帝所創作的美好存在。我們生來如此且非常地完美，不管梵蒂岡或是其他宗教權威怎麼說。」

美國天主教同性戀組織「新方向事工」（The New Ways Ministry）的執行長德伯納多（Francis DeBernardo）表示梵蒂岡的聲明「並不意外，但仍舊令人相當失望。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範