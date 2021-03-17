日本是泰國以外首個推動泰語檢定的國家，台灣大學教育的未來應推動「市場外語」

還記得大學時代，曾經聽幾位師長談過，管理學與政治學的相似之處，其中「酷吏」的概念讓我印象特別深刻，管人是管心還是管住身體，對於管理有很大的影響，而這樣的概念衍伸到國內外的跨國公司或工廠也都相同。

這幾年因為新南向的關係，許多大學紛紛設立了相關科系，各校系都有自己的特色與口號，但至今仍缺乏產業界最需要的人才，那就是「科技＋雙外語」，那到底什麼這是什麼概念？

大學應培養「T+2L」人才

所謂的「科技＋雙外語」，科技就是企業所需的技術，這部分可以涵蓋各種行業的需求，身為大學的外語教師，我將現行的第二外語依據功能分為四種：「技術外語」、「管理外語」、「市場外語」以及「流行外語」。

「技術外語」：因不同產業有所差異，以理工科來說多數以英語、日語或德語為主。 「管理外語」：則是依據工廠或公司所在的地區而產生需求。 「市場外語」：依據產品銷售出口地區而產生需求，隨著東協市場的增長，東南亞語言也逐漸成為重要的市場外語。 「流行外語」：如哈日學日文、哈韓學韓文或哈泰學泰文，依據流行趨勢學習的外語，這也是目前大學內第二外語選修的主要動機之一，不少來選修大學泰語的學生都是為了追泰星或看BL劇。

我自己聽到「科技＋雙外語」這概念是來自泰國與馬來西亞台商，其中又以泰國台商談到的最多，另外也有我自己在台灣的泰語學生。在泰國，許多台商都是很國際化的公司或工廠，公司基本階層就是台灣人＋當地泰國人，工廠通常是台灣人＋泰國人＋緬甸人或柬埔寨人，因此許多台商都對於自己公司管理人才缺乏「管理外語」而感到困擾。

這幾年也有佈局泰國的上市科技公司聘我為他們主管進行泰語培訓，我也得以察覺到，儘管這些公司擁有「科技＋英語（技術外語）」人才，但缺少有「管理外語（泰語）」的人才。

目前台灣其實相當缺乏「科技＋雙外語」人才，因為傳統上的理工與科技大學都只注重「技術外語」，忽略「管理外語」的重要性，更別提「市場外語」的影響力，通常大學畢業後多半僅有「科技＋技術外語」，「管理外語」跟「市場外語」都交給企業自主培訓，這樣一來不僅增加企業成本，連帶也影響台灣人才對海外市場的認識，使得產學之間始終無法達到供需平衡。

在這個「少子化」的年代，「一個人當兩人用」已經不夠，通常是「一個人當三人用」，大學內其實也是如此，大學教授除了教書以外，還要兼任行政、招生以及研究，多功能已經是現在的常態，學生畢業後也是要面對相同的處境，因此也才有「跨領域」的呼聲，以及近幾年推動「第二外語」的概念出現，但目前多數大學第二外語的推動仍停留在「流行外語」階段，而非「管理外語」或「市場外語」。

Photo Credit: 中央社 圖為2018年8月，中華民國外貿協會與泰國台商總會舉行記者會，向泰國媒體宣傳即將舉行的台灣形象展。

以日本為師

還記得我擔任台泰交流協會秘書長期間，為了在台灣推動泰語檢定，我曾前往東京的日泰語言交流中心訪問，當時才知道原來日本是全世界第一個推動非母語者的泰語檢定的國家，而他們推動的原因，就是為了讓日本企業的人才擁有「科技＋雙外語」的能力，特別是「管理外語」，要外派到泰國的幹部就必須先學好當地語言，這是一種「基本條件」，讓我發現日商相當強調「T+2L」的概念，並培養此類人才前進各國開拓生產線與市場。

相對於日本很早就有「T+2L」的觀念，台灣在前進東南亞的腳步相對緩慢，過去數十年曾經花費大量時間待在同樣語言的中國，因為中國的「管理語言」與「市場語言」都是「中文」，對台灣來說不需要特別培養，但也因此讓台灣的大學缺乏培養「T+2L」人才的觀念，也讓台灣人才逐漸失去中國以外地區的競爭優勢。

直到2016年推動新南向政策之後，才逐漸有大學發現，台灣傳統上「科技」領域不學「管理外語」，管理領域不學「科技」，外語人才缺乏「科技」能力的狀況，才嘗試逐步改變這樣的現況。

但這種改變仍達不到產業界的需求，畢竟「管理外語」不像「科技」學科靠的是「邏輯」，語言學習需要花費一定的時間成本，而每種語言的時間成本都不相同，有文字符號與單純使用羅馬音標的語言在學習難易度上更有明顯差異。而時間成本是現代「科技」產業最重視的部分，因此如果想著讓人才在產業界才開始學習「管理外語」或「市場外語」實際上是有難度的，且這樣對台灣企業的競爭力也有相當程度的影響。

大學培養「市場外語」助學生就業

雖然常聽到「產官學」相互合作，但在「人才培養」的層面，實際做到培養產業需求的學校真的很少，多數的學校仍然忙於爭取國際排名、招生、產學合作及到處簽合作備忘錄，把學生就業率拋在腦後，忘記教育的基本就是培養人才。

這些作法在「多子化」的年代倒是沒關係，但台灣正面對「少子化」的影響，未來許多科系都會面對「搶學生」的狀況，就算是考進系所的學生，也有可能轉系或轉校，因為學生的選擇比過去更多了，因此系所學院的評價也就相對重要，無論是學生或家長，都會更在意「學而有用」的問題以及未來出路。

因此推動培養「T+2L」人才的路線，無論是對產業或對學生而言，都是一種未來取向的人才培養策略，也是每個大學都應該思考的方向，如何一方面維持生存，另一方面逐漸轉型，我相信是每個大學都要經歷的過程。

如果教育單位肯把「學生」放在第一位，我相信這樣的大學將不會被時代所遺棄，因為優秀的學生會帶來更多良性的循環，最終也將回饋給學校，而我個人相信培養「T+2L」人才的方向，對大學而言是一個最佳選擇。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元