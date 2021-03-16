「台帛旅遊泡泡」擬16日定案、明公布細節，旅遊業預估團費上看8萬

台灣、帛琉旅遊泡泡目前正規畫中，中央流行疫情指揮中心表示，今（16）日下午會和相關部會做最後確認，預計最快明天就能對外說明細節。

而根據旅遊業者掌握到的消息，旅遊泡泡擬前2週每週2班，會由中華航空先飛，長榮航空、溼租（wet lease，指航空公司跟其他公司租借飛機，連同機上最少一名機組人員一起租）台灣虎航飛機的帛琉太平洋航空則在之後加入。

《自由時報》報導，針對台灣與帛琉政府洽談兩國的「旅遊泡泡」，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，如果一切順利，預計今日下午和交通部、外交部做最後階段的確認，最快明天對外說明細節。

《中央社》報導，據旅遊業者掌握消息，旅遊泡泡擬前2週每週2班，中華航空先飛，第3週起長榮航空加入，每週增加到4班，溼租台灣虎航飛機的帛琉太平洋航空，擬第4週加入。

《三立新聞網》報導，對此，中華航空並未證實。僅說對於帛琉航線旅遊泡泡發展樂見其成，也將配合政府政策共同推動。

《中央社》報導，台灣到帛琉飛行時間約4小時，受限帛琉機場跑道只允許單走道飛機起降，中華航空經營帛琉航線10多年，一直使用158人座波音737-800機型；長榮航空去（2020）年申請飛航並取得航線證書，規劃採用184人座空中巴士A321機型。

考量武漢肺炎防疫，旅遊泡泡航班初期搭載率限7成，如果一切順利，有機會第4週起鬆綁。若以7成計算，中華航空每班搭載旅客上限約110人，長榮每班旅客上限約128人，台灣虎航目前只有180人座空巴A320飛機，每班最多約126名旅客。

《聯合新聞網》報導，至於民眾最關心的團費部分，旅遊業者表示，由於機票費大概就要2、3萬元跑不掉，再加上檢疫費、保險費等，預估上看7、8萬元。儘管團費頗高，不過民眾在國內悶了一年多，還是有不少人想要出國旅遊，旅遊泡泡前景看好。

不過旅遊業者也強調，不管怎麼樣，還是希望核酸檢測費用、保險費可以低一點，不然民眾還以為都是旅行社賺去，實在有點冤枉。

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責任編輯：朱家儀

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