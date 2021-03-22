電商物流速度革命：「速配經濟」新浪潮，信任度與穩定度才是王道

文：陳穆臻（國立陽明交通大學運輸與物流管理學系教授）

一場疫情加速量販業、零售業轉型，紛紛投入了電商領域，各大平台及通路紛紛加入宅配外送服務的行列，到貨速度從小時計變成分鐘計，各平台開始拼最短時間的配送，速配經濟成為當紅話題，物流界掀起一場速度革命。

在電商及物流的行銷話術及策略上，可以看到各廠商前仆後繼地主打速度，然而在物流領域，速度是唯一真理嗎？遇到過年送貨、雙11等搶購潮，業者總是被突如其來的高需求量挑戰而影響送貨，速度神話易破滅，綜觀目前的快速配送，幾乎只集中在都市區域，且受到品項的限制，由於快速的要求，在揀貨階段造成的錯誤率也偏高，核心訴求「快速」也因許多不可抗力的因素而未達穩定，甚至求快過程中引發安全性問題。

我們真的所有東西都需要快嗎？當整個生態系都在追求快速，忽略了「準」與「安全」也是很重要的。

物流應根據品項，應有不一樣的模式，若像Foodpanda、或是全聯PXGo!與UberEats合作配送生鮮、低溫食品，配送有時效性的商品，那麼快速絕對是核心；但若以長期而言，利用穩定的配送為消費者帶來生活的可掌握性，進而獲得信賴感，穩定比快速更能獲得消費者的心佔率。

Photo Credit: 陳穆臻教授授權提供 國立陽明交通大學運輸與物流管理學系陳穆臻教授

穩定的配送相當於物流管理所說的可靠度，消費者希望降低不確定性所帶來的風險，才能進行後續規劃。因此，培養穩定交易習慣達到「穩交」狀態並消除消費者的不確定感才是長久之道，消費者的核心需求除了速度之外，更重要的是正確性與信賴度。

配送布局：群眾物流是解套？從第一哩路到最後一哩路都絕不放過

物流中最重要，也是贏得消費者信賴度的關鍵，即是從倉儲送至消費者手中的過程，也就是大眾所稱的最後一哩路，過程中的配送速度、到貨時間、透明化過程、以及客製化收貨方式，每個環節都是深深影響消費者體驗的決勝點。

為了解決最後一哩路帶來的挑戰，電商與物流商運用不同的商業模式來解決，陳穆臻教授指出，目前許多平台興起使用「群眾物流」，以提高配送的彈性，以及降低配送成本，進而拓展物流的服務模式，運用群眾的力量解決物流配送的問題；然而這樣的模式目前比較適用於單純的任務，只做最後一哩路的商業平台的確可以運用群眾物流概念以滿足消費者需求。

然而規模較大的電商，所面對的物流配送問題不僅是最後一哩路的服務，其出貨量更大，所需的資源也更多，因此還有集貨、轉運等過程，以及尖峰、離峰需求的問題，因此導入群眾物流可作為部分解法，但並非整個物流體系都適合使用群眾物流，同時可搭配自有車隊及外包物流，根據尖峰、離峰時段，以及消費者各項需求以達到平衡。

Amazon在2015年也上線了Amazon Flex的服務，利用群眾外包進行送貨服務。民眾可申請成為Amazon的送貨司機，賺取兼職外快，然而這也是Amazon整個物流體系的一個小環節，搭配自建物流通路，並不斷擴大規模，掌握整體品質。

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以台灣電商PChome為例，自2019年成立自有運輸物流公司「網家速配」，成為台灣首家自創物流車隊的電商，目前擁有貨車、機車等不同車輛共200多部，2020年開始除了自家電商的出貨之外，也開始提供其他友好供應商物流進出貨服務，保留彈性時滿足更多區域的物流，自建物流車隊則可在假日、國定假日等掌握出貨與配送進度，也能運送大積材的貨物，另外也有傳統的超商取貨、中華郵政的i郵箱，彼此互補。

智能化倉儲和大數據選貨，協助配送穩定性

在貨品進入物流車隊之前，倉儲布局也是物流戰略的關鍵一環，根據經濟部的統計，台灣網路銷售業近三年來的年成長率都高於10%，使得電商業者與物流業者必須得重新思考如何因應如此快速且穩定成長的電商需求，傳統的物流倉儲已不敷使用，智慧物流倉儲成為主流趨勢。

智慧物流倉儲應用ICT技術協助倉儲、配貨過程的最佳化，陳穆臻教授指出，Amazon倉儲靠著機器人、自動倉儲、智能深度學習AI等技術從全球電商龍頭也跨足全球前十大物流公司，運用大量顧客、訂單等資料做到預測出貨，整合電商與物流。

目前許多電商引進智慧倉儲，以PChome來看，其利用過去21年來累積的訂單資料進行數據分析預測消費行為，並以此進行倉儲配置的根據，將關聯性高的商品擺放在相近的位置，也藉由大數據選貨，先將貨品依照區域拉往至前置倉，紓解原倉庫的壓力。除此之外，也在物流中心運用穿梭車式密集倉儲系統，結合四向穿梭車、垂直提升機、智慧貨架及智能管理系統規劃物流中心內的貨物運送路徑，優化揀貨與配貨的效率。

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綜觀台灣的電商物流現況，隨著速度的新革命，引起了速配經濟的浪潮，但信任度與穩定度才是王道，為了維持信任度與穩定度，也要跳脫傳統的物流運作思維。電商與物流不斷與時間賽跑，但能持續長跑的關鍵是如何直達消費者的心裡深處。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航