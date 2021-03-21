《進階肌力訓練解剖聖經2》：多數人認為提起重量時較危險，其實離心收縮期最容易受傷

文：Frederic Delavier Michael Gundill

怎樣才是效果好，又不會受傷的最佳活動幅度？

一般常在健身房聽到人說：「無論做什麼運動，都要盡可能達到最大的活動幅度，這才是最有效、最安全的方法」，難道動作沒做到極限就沒效嗎？

部分和完全活動幅度誰比較好？

要回答這個問題，必須分別衡量好處與壞處。在肌力訓練領域中，沒有什麼動作都是優點沒有缺點的，因此討論健身動作是否該做到極限時也不例外。

完全活動幅度的好處／部分活動幅度的壞處

任何運動要達到效果，毋庸置疑都得做出特定的關節角度，在一個針對初階運動員的研究中，一組運動員以50度角做彎舉（約關節活動幅度的一半），另一組運動員以130度角做彎舉（完全活動幅度），進行10週後比較兩組的二頭肌發育狀況。

發現兩組的肌力增加幅度分別為16％及25％，而肌肉質量增加幅度的差距較小，分別為7.83％及9.65％。

不過從50度到130度之間仍有相當大的範圍，可以增加關節活動幅度而不到極限。假使用100度角進行彎舉，在動作盡頭仍保持手臂微彎似乎更為可行，其實關節活動幅度推到極限，也不是完全沒有壞處或風險

完全活動幅度的壞處／部分活動幅度的好處

關節活動幅度越大，動作可能越危險，尤其是在伸展期，相反的，縮小動作幅度多半可降低受傷的風險，儘管也有例外。

訓練動作的哪個階段最危險？

肌肉或肌腱撕裂傷，最容易發生在提起重量時或者降低重量時呢？

多數人直覺會認為提起重量時較容易受傷，但是多個研究卻都一致發現離心收縮（降低重量）期，才是最容易受傷的時候。

以毒攻毒

精確控制離心收縮的阻力使其逐步增強，這是要達到肌肉再教育最有效的技巧，可說是一種以毒攻毒的策略，讓肌肉習慣難度越來越高的離心收縮而不致於受傷。相對的，只利用向心收縮的運動，無法制約肌肉來對抗伸展所造成的傷害，因此訓練效果很快就會停滯下來。

肌肉－肌腱交界處是結構最弱的部位，發生撕裂傷害的風險比肌肉或肌腱都來得高，換句話說此處就是一個弱連結，一旦撕裂後手術修復的難度最高，甚至高過肌腱附著在骨頭的部位（接骨點），因此採用最大活動範圍進行訓練動作，會帶來極高的潛在風險，而確切的好處仍然不明。

註：此處討論的對象僅限軟組織傷害，而非關節或背部傷害這種在提起和降低重量時都可能發生的狀況。無論如何，將關節伸展到極限通常都不是什麼好事。

某些肌肉的收縮，必定連動其他肌肉的伸展

引發傷害的伸展也會發生在向心收縮期。以引體向上為例，通常對動作的要求是下巴高於橫槓越多越好，但這對肩關節及二頭肌長頭肌腱，都可能造成負擔。

實際上當我們令一條肌肉收縮，就等於令其拮抗肌做伸展，通常這種拮抗式的伸展不會太猛烈，但假使拮抗持續太久，像是引體向上時用力將下巴拉高，就可能造成拮抗肌的傷害。

別將伸展與肌力訓練搞混了

在無負重狀態下進行一般伸展時，將動作推展到極限是安全的，除非我們突然猛烈施力，否則幾乎不會撕裂任何構造。

那又為何在肌力訓練時，卻不建議做到最大的關節活動幅度呢？而且加上負重後，重量越重造成的組織形變越多，還有助於增加活動幅度，如果可以無負重做到最大活動幅度，為什麼加上負重就變得危險呢？

這是因為當肌肉纖維尚未承受張力時，其長度可以增加達50％而不至於受傷，但加上張力後（抗阻力運動），只要肌肉長度增加超過30％，就足以產生撕裂傷害了。

與其說我們在訓練，更精確的說是試圖「傷害」肌肉，只是不希望達到病理性的程度。

結論：肌肉伸展程度相同時，負重越大（即承受張力越大）者，肌肉越容易發生撕裂傷害。

從肌肉到肌腱

肌肉承受張力越大，柔軟度越差，因此主要的衝擊都是由肌腱吸收，如果肌肉強壯到足以抵抗過度伸展，其代價便是由肌腱所承擔。

事實上肌腱的柔軟度與肌肉不能相比，只要長度伸展超過5％就可能會受傷了，輕者產生肌腱病變，重者進展為肌腱的部分斷裂或完全斷裂。

摩擦力

肌肉的伸展一定也伴隨著肌腱的伸展，有時離心收縮動作會將肌腱朝關節推擠，產生的擠壓越大，對肌腱的摩擦越大，反覆的磨損最後就會使肌腱受傷。舉例來說，進行臥推或胸推動作時，槓鈴降得越低，二頭肌長頭肌腱被擠向肱骨凹溝造成的摩擦越大。

Photo Credit：幸福

書籍介紹

本文摘錄自《進階肌力訓練解剖聖經2：高手只做不說的關鍵檔案（附加大手繪肌肉解剖圖海報）》，幸福出版

作者：Frederic Delavier Michael Gundill

譯者：林晉利、萬明岳、李恆儒、宋季純

繼前作《進階肌力訓練解剖聖經》針對精選運動的肌肉解剖與動作做了深入的剖析，本書《進階肌力訓練解剖聖經 2－高手只做不說的關鍵檔案》再將範圍擴大，系統性的介紹前書未列入的運動，並為健身者面臨的三個重大問題提出解答。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航