柏林一條街的種族歧視爭議

英國王室的哈里王子與梅根王妃的新聞鬧得熱哄哄，當中涉嫌種族歧視的問題更是全城焦點。訪問中梅根暗示，有王室成員擔心他們兒子的膚色。在王室的生活令她毫無自由，甚至萌生自殺的念頭。訪問播出後，引起一陣輿論的嘩然。事後有人質疑，如果王室真的擔心血統純潔的問題，那麼當初又怎會讓他們結婚。英國王室的花邊新聞，不時都會出現在香港的主流媒體。香港是前英國殖民地，對王室應不會陌生。筆者對英國王室的花邊新聞，沒甚興趣。不過，世上有些人天生就擁有種種特權，是否真的想像中那麼不幸，需要那麼多人的同情，則是值得深思的問題。

拋開王室的花邊新聞。種族歧視的問題卻的確存在，相信移民他鄉的人都會遇過，只是多少的問題。柏林也不例外，甚至有它的歷史根源，植根於生活中，而不被人察覺。柏林市中心有一地鐵站叫「摩爾街」（Mohrenstraße）。早前，因為美國非裔公民George Floyd被警察殺害，引發全球的黑人逆權運動——Black Lives Matter。這股浪潮也來到柏林。特別是柏林一些帶有種族歧視的街名，引人抗議，要求除去這些污名。摩爾街是其中一個焦點。事實上，這已經不是首次，街名的存廢問題已經爭議多年。

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「Mohr」一字，可以追溯至拉丁文的「Maurus」，原本意思是指住在北非摩洛哥、埃塞俄比亞的人，後來泛指皮膚黝黑的人。同時，這個字也是德國常見的姓氏，也並非只是指非洲的黑人。似乎一開始，這個字並沒有種族歧視的意思。摩爾街位於柏林市中心，屬地下鐵U2線的一站。由地下鐵出來，旁邊便是北韓領使館，附近還有不同的博物館、領事館、商業中心等，多是柏林人出入之地。

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摩爾街最初起源自「腓德烈城」（Friedrichstadt），是屬城內的一部分。腓德烈城的歷史源於1688年，由當時普魯士國王腓德烈一世（Friedrich I）建立，並以他命名。後來，城市不斷擴張，現在最初的面貌已不可見。腓德烈一世在位期間，在西非的「大腓德烈堡」（Groß Friedrichsburg）擁有貿易殖民地，即是現今非洲國家加納（Ghana）。殖民期間，不少當地年輕的黑人，都被迫販賣到柏林，在軍隊中被迫勞動，照顧歐洲人的日常生活，在歷史書記載得一清二楚。當時的貴族社會，皇宮內都會見到不少的黑人，頭上包著頭巾，被迫照顧他們的生活。因此，摩爾街與德國殖民主義關係密切，非洲人來到德國，目的為當他們的奴隸。

的確，Mohr這個字原本意思沒有種族色彩，不過隨歷史演變，當中的意思與種族主義或殖民主義似乎難以切割開。在不少的爭論中，認為這個字原初意思，並沒有帶有歧視的成分。所以，更改街名是多此一舉。不過，這顯然捉錯用神，沒有歷史意識。例如，英文歧視意味甚重的N-word，在原來拉丁文的意思不過是指黑色，與種族主義也沒有關係。可是，詞彙的使用，總有歷史脈絡，這個字放在奴隸的歷史上，特別是在美國，是充斥著一段骯髒的過去。Mohr這個字，雖然沒有那麼廣泛使用，不過在非裔德國人眼中，提到這個字時，無可避免都會想到過去的奴隸歷史，對他們的負面印象。

不少柏林民權人士，主張將街名改為「Anton Wilhelm Amo-Straße」。Anton Wilhelm Amo自來非洲加納，是18世紀德國黑人的民權先驅。1703年在加納出生，年輕時被迫到阿姆斯特丹（Amsterdam）當奴隸，轉折被送到德國布雷舒域（Braunschweig）。當時的大公，罕有地給他接受教育。Amo很快便展現自己的語言天分，除了德文外，他學習了法文、拉丁文、希臘文與希伯來文。1727年起，在哈雷大學（Universität Halle）學習法學與哲學。

1729年，他用拉丁文發表論文《論摩爾人在歐洲的權利》（De iure maurorum in Europa），批評歐洲的貴族階層，剝削黑人的權利，只是為滿足自己的私欲，沒有提供基本的人道保護。1734年在威登堡大學（Wittenberg Universität）以論文《論人類心靈無知覺能力》（De humanae mentis apatheia）取得哲學碩士（Magister）學位，當時人文學科中最高的頭銜。畢業後，他轉去哈雷（Halle）及耶拿（Jena）擔任編外講師。不過，因為好友離世，以及不斷的種族歧視問題，使他1747年起回到加納，逝世年份不詳。所以，既然Amo是德國黑人民權運動的先驅人物，以他來名命街道，自然不過，也可以還歷史上黑奴在德國一個公道。

在香港某些「才子」的眼中，可能會覺得這只是一條街名，何必小題大作。這其實只是對人應有的基本尊重。當然，在很多自命「高人一等」香港人眼中，事不關己，己不勞心，又不是我被人歧視，與我何干？歷史的債務，總要償還的一天。誰又會想到，香港人原來都有逃難的一天。

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責任編輯：Alex

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