獨居老人 vs. 極端氣候挑戰（上）：節儉不再是美德，代價是酷暑與寒冬帶來的生命威脅

近年來，人為造成的全球暖化、洋流變化、氣壓變化等被認為是一些極端天氣（Extreme weather）的成因，亦有研究顯示未來的極端天氣現象將增加，過去四季如春的台灣而言，出現的極端氣候則是「霸王寒流」、「高溫」等，所當其衝受到傷害、甚至奪去生命的則是高齡者，尤以「獨居老人」影響最大。當極端天氣發生頻率增加，高齡化急遽發展，獨居老人數量隨之增加，政府對於獨居老人面對極端氣候，應規劃與提供安全的環境，別讓日本的「孤獨死」大量出現在台灣。

民主社會中，人民有選擇生活的方式，獨居即是一種選擇，尊重個人選擇的權利。面對高齡化社會發展，獨居的高齡者在面對生活自理上，或是極端氣候下，已無法獨自面對時，政府與社會應給予制度化的協助及科技照護上的支持，使其能安然度過酷暑、寒流，能尊重獨居，遠離孤獨死。

面對酷暑與寒冬，對缺乏生活自主能力的獨居老人都是挑戰

台灣過去每年的平均餘命持續增加，唯有2016年首次下降，男、女性均較2015年減少零點二歲，國人平均壽命降為八十歲，主要是因為死亡人數增加，研判可能跟2016年一月出現的霸王級寒流有關。2017年未再出現霸王級寒流侵襲，國人平均壽命再次上升到八十點四歲。

去（2020）年十二月底，30日0時至31日早8時，全台32小時內共有47起「非創傷死亡」案例，死者年齡多數逾60歲，其中以台北市11人為最多，當天是入冬首播霸王級寒流來襲，疑因低溫造成心血管或呼吸道疾病。

由於高齡者的血管逐漸硬化，氣溫驟降易使血管收縮，導致心肌梗塞、中風急性發作機會大增，三高（包括：糖尿病、高血壓、高血脂）等慢性病及心血管疾病患者等要規律用藥、監測血壓、脈搏及注意保暖。若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，應打一一九盡速就醫。

同樣於酷熱的炎夏時序，氣溫若持續飆高，高齡者面對是「熱傷害」，包括：熱痙攣、熱暈厥（眩）、熱衰竭、熱中暑，除了室內保持良好空氣流通，也要避免非必要的戶外活動或曝曬於高溫環境下，並注意保持涼爽、補充水分、提高警覺以預防熱傷害。若發現有熱傷害的症狀時，應盡速離開高溫環境，補充足夠的水份，以及適當的休息及降溫，必要時迅速就醫。

一旦欠缺生活自主能力的獨居老人，誰能幫他撥打一一九？誰能迅速帶他們就醫？

許多生活上該注意的事項，對高齡者，已經是困難重重，遑論是獨居老人。為何對高齡者是困難重重？從生活常識、保健知識、多重共病、多重用藥、體力衰退、記憶力減退、生活節儉等，都會影響到高齡者面對環境所出現極端天氣的能力，如果是欠缺生活自主能力的獨居老人更是需要政府及社會給予協助，度過極端氣候的挑戰。

日本中暑死亡人數多不只是因為人口老化，更與「節儉」有關

生活節儉與高齡者面對環境所出現極端天氣有何關係？節儉雖被視為一種美德，但如果為了節儉，而忽略極端氣候所可能帶來對生命的影響，節儉可能已經成為殺手，不再是美德。

在台灣，雖然看不到居家內是否使用冷氣或暖氣設施，如果天寒或炎熱的天氣，前往長照機構或是高齡住宅、養生村等，即可看到一種景象，許多高齡者離開自己的房間，聚集在機構內的公共場所，主要原因就因為個人房間內的電表是獨立，必須自付電費，公共場所是機構負擔電費，但至少他們還有機構內的公共場所可選擇去。

日本的厚生勞動省每年都會統計因高溫而死的人數，並分析他們的年齡層、事發時身處的地方等。根據官方數據，在2010年到2019年的10年間，中暑死亡的總人數達到10,041人，即平均每年有1,004人。以2019年中暑死亡的人數1,147人來分析，有1,000人是高齡者，高達87.18%。

日本老年人口已超過3,617萬，不僅人數多，還受到文化因素影響，有不少人選擇獨居，又或兩老共住、也導致他們一旦健康出現問題時，較難向外求援，部分人在家中出事多天之後，才獲他人發現，要救援已經太遲。

但日本中暑死亡人數多的問題，並不只是人口老化的原因，更與「節儉」有關。大部分長者的中暑出事地點，並不是在戶外，反而是在家中。日本媒體報導有關長者中暑死亡的新聞，也常常會提及，這位長者在家中有沒有冷氣機，又或事發時有沒有開冷氣。

日本放送協會曾在2013年統計，當年7、8月在東京都熱死的人之中，有近9成人在室內死亡，當中9成的人沒有開冷氣。

節儉僅是其中一個因素，另外，經濟能力無法支付電費也是原因之一，大部分人不是沒有開冷氣，就是沒有冷氣機，背後的主要原因，是沒錢交電費，《朝日新聞》曾在頭版報導一名退休的76歲日本高齡者，他靠養老金過活，沒錢交電費，住所斷電超過10年，他最後在住所中暑死亡。不幸的故事，正反映了當地的老人窮困問題。

部分日本人尤其是長者，不開冷氣的原因，與文化因素有關，例如不少日本人抱持開冷氣容易生病的觀點，抗拒吹冷氣。

還有比較嚴重的問題是發生在認知症（dementia Disease）獨居長者家庭，不僅是欠缺生活自主能力，同時，辨識與決策能力也受到損傷。去（2020）年8月，日本東京都一名患有認知症的80多歲老先生被發現因中暑在家死亡，然而與他同樣患有認知症的老太太，卻以為先生只是睡著了，因此就這樣獨自伴屍，直到介護福祉士前來拜訪才緊急報警。

警消人員事後調查發現，兩人的房間雖然設有冷氣，但冷氣自老先生死亡的一個多星期前就故障，因此兩人被迫生活在沒有冷氣的高溫環境下。

或許有人會問：夫妻居住在一起，怎麼會稱之為「獨居」？

多年前，一位同學從美國請假回來照護父母，由於他兄弟兩人30多年前留學美國後，已長期生活在美國，現在父母已體弱多病，他們兄弟倆無法放棄自己的家庭與工作返台，父母也不願入住長照機構，於是問我該如何照護？

幫他釐訂照護計畫，整合社會及家庭資源，遠端視訊照護等，其中一項即是建議他為父母申請政府的「獨居老人服務計畫」，他立即反應：「我父母兩人一同生活，怎麼會是獨居老人？」

由於曾擔任政府「獨居長者緊急救援系統服務」的評選委員，對於相關法規、計畫及獨居老人需求等曾加以研究，瞭解到政府所規範的「獨居老人」是以生活自理能力為主要考量，而非以人數為依據。

所以告訴他，以台北市對獨居長者的定義是：

凡年滿65歲以上，居住本市且非居住於長照機構並符合下列資格條件之一者，列入獨居：

單獨居住且無直系血親卑親屬居住臺北市者，列入獨居。但若長者與親屬關係疏離者，不在此限。 雖有同住者，但其同住者符合下列任一狀況，且無直系血親卑親屬居住台北市，列入獨居： 同住家屬無照顧能力。 同住家屬1週內有連續3天（含3天）以上不在者，列入獨居，但間歇性不在者，不予列入。 同住者無民法上照顧義務、無照顧契約關係者。 夫與妻同住且均年滿65歲且無直系血親卑親屬居住台北市者，列入獨居。

若以第六項規定，他的父母都已超過85歲，且子女都居住國外，無直系血親卑親屬居住台北市，當然符合「獨居老人」資格，可申請政府的「獨居老人服務計畫」，由戶籍所在行政區的老人服務中心提供服務，包括：社區式服務，有定點共餐服務、結合長照2.0的日照服務、居家服務等，轉介機構安置，志工電話問安及關懷訪視服務，並可接受危機分級評估服務資源等。

此外，有些地方政府還提供「老人緊急救援系統」，他父母同樣可申請這項服務。「老人緊急救援系統」是協助猝發性高危險群、慢性病患、長期臥病及不良於行的患者，或是獨居、日間獨居的高齡長者，每日透過長者主動按壓系統，確認長者居家安全，提高獨居老人於發生緊急危難時，能增加得到救援的機率，於家中裝設類似個人保全系統，需要時可提供迅速的緊急救援與保護、以強化老人獨立自主的生活能力。

緊急救援系統會提供一組主機、瓦斯偵測器、火警探測器及具求救功能的無線遙控防水防塵隨身按鈕，若長者在家發生緊急狀況時，可直接壓下隨身求救鈕，24小時監控服務中心於收到訊息後，將派員協助進行救援。

但對於已有聘顧本國或外籍看護、不能配合不活動狀況偵測監控者及經評估不適合使用系統者則無法提供「老人緊急救援系統」。

獨居老人 vs. 極端氣候挑戰（下）：善用科技照護，減少孤獨死與酷暑寒冬造成的生命傷害

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航