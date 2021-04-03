獨居老人 vs. 極端氣候挑戰（下）：善用科技照護，減少孤獨死與酷暑寒冬造成的生命傷害

非但在極端氣候，平日亦須給予獨居老人關懷與心理支持

如果回到極端天氣對獨居老人的衝擊，有些地方政府還規劃「獨居長者酷暑關懷服務計畫」、「低溫及年節時期加強關懷獨居老人服務計畫」、「防凍防寒應變小組」等，制度面經過多年的檢討，都能朝向多面向的關懷獨居老人，若能有充足的社工人力資源，落實各項計畫勢必可降低獨居老人生活上面臨極端天氣所可能產生的風險。

也因為社工人力資源不足，現在許多地方政府會結合社區的志工，引進社福團體、宗教團體等資源，甚至安排社區初老（年輕）的獨居長者擔任志工，以社區共生、共助觀念來彌補公部門社工人力不足及工作負荷過重等現實面，以協助生活自主能力退化的獨居老人。

非但在極端氣候，獨居老人平日的關懷及心理支持亦極為重要，借鏡國外做法。法國郵政是從2010年，郵差每周訪視一次獨居老人，也有電訪關懷服務，為收費的服務。2017年開始，法國郵政還結合通訊設置提供了一個貼心的付費服務「關照我的父母親（Veiller sur mes parents） 」。

這項服務不但可以選擇一周拜訪的次數，還有一個全天候電話支援的通訊裝置，讓獨居老人只需要按下一個按鈕就能接通專人，並能得到及時的救援，就算只是想問個簡單的問題或是聊天也可以，獨居老人的子女能被及時通知警急狀況。此外，郵局的專人也可以幫忙安排修繕家裡的服務：馬桶或是水管阻塞、修繕燈泡等這些日常雜務。

日本郵局，則從2013年起，開辦「高齡守護服務」，由郵差到家中探訪獨居老人，以瞭解他們的生活狀況、健康情形，再向家屬報告，讓家屬可以安心。

中華郵政公司推出送信兼送愛心——「關懷獨居老人」活動，結合郵遞工作與愛心行動，希望能為獨居老人編起一張充滿溫馨關懷的安全網，這為社會服務性質，並未收費。

日本京都市，近年還針對行動不便的長者或身障人士，實施「真心收集」的免費服務。服務使用者只需把已分類的垃圾袋放到門口，工作人員便會協助收集（一周一次）。重要的是，當工作人員發現門口沒有垃圾袋，便會聯絡所服務得對象，確認其安全與否。必要時，請負責長照服務的介護福祉士進行家訪深入瞭解情況。

台北市環保局有樣學樣，考量獨居行動不便長者自行倒垃圾恐有困難，兩年前開始推動「代收獨居行動不便長者廢棄物」政策，只要是符合「獨居」、「行動不便」及「65歲以上」條件長者，經訪視確認後，將每周主動到府為獨居行動不便長者提供「客製化」服務，只要約定好收圾垃時間，清潔隊就會直接到住家門口協助收運，過程中也會關心長者狀況。

善用科技照護，避免極端氣候影響獨居老人的居住環境

科技照護已成為高齡化國家的重要趨勢，使用人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、機器學習（Machine Learning）等結合到照護領域，以減少照護壓力與負荷，運用科技在尊重獨居老人隱私前提下，掌握極端氣候影響他們居住環境，避免與降低對其健康與生命的傷害。

早在幾年前，從如何減少孤獨死的前提，如何先關懷與瞭解獨居高齡者，是日本企業研發的方向，這包括：有無線網路記錄使用熱水的「安心熱水瓶」、「人體感測器」、「微機電系統（MEMS）感測器」、水及電的使用狀況等設計。

日本象印所推出具有無線網路功能的「安心熱水瓶」。讓日本獨居的高齡者生活更有保障，子女更安心的設計。象印公司從日本老人生活脈絡出發，掌握每天必用熱水的習慣，讓長輩在不改變生活習慣下，同時滿足在外工作子女關心長者的需求。

「人體感測器」、微機電系統（MEMS）感測器均是可運用的科技。「人體感測器」是利用人進入其感應範圍則輸出高電平，當人離開感應範圍則自動延時關閉高電平，輸出低電平。人體模組感應距離遠：可達20米。

微機電系統（MEMS）感測器是應用在身體跌落的感測上。透過在人體穿戴重力感測器，在人體失重跌落時，感測器可進行偵測並發出警報，有助於獨居老人的居家安全監控。

日本部分地方電力服務據點試圖扮演更積極的角色，利用居家能源管理系統做為健康監控器。這些系統會量測能源消耗量，偵測水龍頭是否好幾天沒用、電燈是否好幾天沒開，或發現烹飪用瓦斯持續呈使用狀態。如果偵測到任何上述徵兆，公用事業公司就會通知家屬。這項細緻的措施為自動支付機制，用戶不需主動做任何事。

受到「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情的影響，人與人間接觸被迫減少，對獨居高齡者更是嚴重影響，上海設計出「一網統管」平台，安裝智能門磁、煙感報警器、紅外監測和智能讀水表儀四件智能設備，當獨居老人家中超過12小時用水不足0.01立方米時，系統會判斷老人家中有事，並及時向居委預警。在收到政務微信的信息警報後，居委幹部會第一時間上門探視老人，並將核實情況上報街道責任科室。

最後，還有些國家遇到酷熱氣候、寒流來臨時，安排獨居老人前往社區活動中心、老人活動中心等地，甚至，補助低收入的獨居長者電費，使其有能力負荷冷氣及暖氣所需的電費，可見獨居老人問題是在許多高齡化國家共同出現的現象，如何藉由他山之石、可以攻玉，讓台灣獨居老人得到安全與支持性的居住環境，應是政府所重視社會安全網的施政重點之一。

參考資料：

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航