緬甸政變讓10年改革開放挫敗，台商擔心緬甸經濟倒退30年

（中央社）緬甸政變後政經情勢持續惡化，外資企業恐現出走潮。台商憂心緬甸經濟情況大幅倒退，改革開放10年以來好不容易累積起來的經濟成長，「一旦情勢逆轉，就再也回不去了」。

緬甸軍方發動政變，民眾上街抗議遭到軍方大規模武力鎮壓，局勢混亂，金流物流幾乎全部停擺，在緬甸的外資企業營運動彈不得。

由於緬甸民眾質疑中國介入緬甸政局，反中情緒高漲，第一大城仰光（Yangon）的萊達雅區（Hlaing Tharyar）多間中資工廠14日遭人縱火，台資的製鞋廠「昌億」也被波及，由於眼看狀況沒有好轉跡象，不少台商已經先離開緬甸，公司未來走向再做打算，有人甚至已做好再也回不去緬甸的心理準備。

在緬甸發展近10年的林姓台商接受中央社記者訪問時分析，如果情勢持續惡化下去，外國廠商都會離開緬甸，緬甸本身缺乏技術能力，沒有累積資本，未來的趨勢也不會再是勞力密集產業，外資企業不會選擇進入緬甸，「緬甸經濟恐怕倒退不只20年、30年，未來恐怕只能出口天然資源」。

Photo Credit：Reuters/達志影像 3月14日，仰光民眾正望著萊達雅區的正燃燒冒煙的工廠，許多台資、中資工廠傳出遭示威者焚毀。

林姓台商分析，緬甸沒有輕工業、沒有重工業，改革開放10年以來好不容易累積起來的經濟成長，「一旦情勢逆轉，就再也回不去了」。

他認為，當外國企業都離開後，緬甸失業人口將大幅增加，這些人就算回到農村，也沒有工作可以做，屆時無業遊民將會大增，治安動盪，現在的仰光就已經可以看得出來這樣的趨勢。

他觀察，政變後第一個月大家都還在期待情況有轉機，但現在民眾和軍方的仇恨逐漸累積，雙方的對抗手段一直升級，情況要好轉看來很難。

不過另外一位在仰光工作多年的台灣人認為，在緬甸深耕超過30年的台商，面對政變局勢比較知道如何應對，再苦的日子這些人都經歷過，所以目前可能只是避避風頭，不代表這些人會放棄緬甸市場。

他指出，2016年羅興亞人（Rohingya）遭屠殺事件後，歐美制裁不再是針對所有緬甸出口的商品，而是直接制裁軍頭。希望這次政變，歐美國家也是採取針對性制裁手段，對緬甸經濟影響就會比較小。

This is not Syria or Yemen. But these are scenes within #ASEAN in Bayint Naung #Yangon #Myanmar today taken by a very talented @KhantZa03855219. Myanmar is into its 44th day of #militarycoup with more than 180 deaths since Feb 1, more than 1800 detained #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/xfwvRJNdsM — May Wong (@MayWongCNA) March 16, 2021

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範